Samsung Galaxy Tab S6 review

De Samsung Galaxy Tab S6 is een van de meeste complete Android-tablets. Hij is geweldig voor de mediagebruik en bijna net zo goed voor de productiviteit. Hij is duur, maar nog steeds goedkoper dan zijn belangrijkste concurrent, de iPad Pro. Hij is weliswaar ook niet zo goed als de Pro-reeks van Apple.

Het landje van de premium Android-tablets is enorm dunbevolkt de dag van vandaag. Apple blijft lustig zijn iPad-collectie uitbreiden en vernieuwen terwijl het aan de overkant akelig stil blijft.

Lenovo zet vooral in op goedkopere tablets en Samsung vernieuwt (ongeveer) elk jaar zijn Galaxy Tab. Intussen zitten we daar met de Samsung Galaxy Tab S6 aan de zesde generatie. Door zijn basisprijs van 699 euro wordt het al snel duidelijk dat we met een echte premium tablet te maken hebben.

Voeg daar nog de meegeleverde S Pen-stylus en de optionele keyboard cover (179,99 euro) aan toe en je eindigt met een totaalbedrag waarvoor je al gauw een heel degelijke laptop kan aanschaffen. Onze verwachtingen voor de Galaxy Tab S6 zijn dus hoog. Kan Samsung ze inlossen?

Premium van top tot teen

Qua pure specificaties zien we meteen dat de Samsung Galaxy Tab S6 in de buurt komt van sommige laptops. Het basismodel heeft 6GB RAM-geheugen en 128GB interne opslag, terwijl het duurdere model (779 euro), dat wij getest hebben, 8GB RAM en 256GB opslag heeft. Die configuratie komt bovendien meteen op gelijke hoogte te staan met enkele laptops op onze redactie.

In bepaalde opzichten lijkt het alsof Samsung een combinatie wou maken van een laptop en een tablet met de Galaxy Tab S6 als resultaat. Wij hebben hem mogen testen met de optionele keyboard cover en hebben er specifiek op gelet hoe goed hij dienst zou kunnen doen als laptop. Daarover volgt later meer.

Naar de normen van “gewone” tablets stelt hij absoluut niet teleur. Je krijgt een viervoudige speakeropstelling met twee speakers aan de boven- en onderzijde van de Galaxy Tab S6. Dit konden we vooral appreciëren bij het bekijken van een video’s en om muziek te luisteren tijdens het werken.

Het AMOLED-display van 10,5 inch met een WQHD-resolutie van 1600 x 2560 pixels is ronduit prachtig om naar te kijken. Ook voor de zwaardere mobiele games zoals Fortnite en Arena of Valor is hij ideaal en hapert hij niet.

Wat betreft cameramogelijkheden heeft de Galaxy Tab S6 eveneens een voorsprong op de concurrentie. Hij is namelijk de enige tablet met een dubbele camera op de achterkant. Die tweede lens kan je gebruiken om leuke portretfoto’s te maken met vervaagde achtergronden. Naar tabletnormen zijn de foto’s en video’s dan ook enorm goed. Toch raden we je niet aan om deze tablet alleen te kopen voor entertainmentdoeleinden, aangezien zijn prijs in dat geval moeilijk te verantwoorden is.

Het begin van iets moois

De Samsung Galaxy Tab S6 is veel meer dan een gewone tablet waarmee je de krant kan lezen en YouTube-video’s kan bekijken. Dat wordt snel duidelijk eens je hem in DeX-modus zet of hem aansluit op een externe monitor. Als je hem als losse tablet gebruikt en via het snelmenu DeX-modus activeert dan verschijnt er een bureaublad zoals je gewend bent op een computer.

Het bureaublad in Dex kan je bovendien afzonderlijk inrichten. Zo hebben wij onze productiviteitsapps zoals Word, Excel, Slack en OneDrive in het bureaublad op DeX geplaatst en entertainmentapps zoals YouTube, Instagram en enkele games in de tabletmodus. Hoewel het zeker handig is om entertainment en productiviteit gescheiden te houden in twee afzonderlijke omgevingen, zal DeX in zijn huidige vorm niet iedereen kunnen bekoren.

DeX in tabletmodus is in feite zo slecht nog niet en kan dienstdoen als goede vervanging voor een laptop. Qua snelheid en prestaties zit hij alvast op laptopniveau en als je geen specifieke programma’s nodig hebt om je dagelijkse taken af te werken, zijn er weinig problemen.

Het grootste minpunt voor ons was de toetsenbordcover. De toetsen voelden niet heel kwalitatief aan en het typte niet heel erg aangenaam. De nieuwe S Pen is hier zeker welkom, al hebben wij hem in de praktijk niet veel gebruikt. Het feit dat je hem niet los moet aankopen, dat hij magnetisch vastklikt op de achterkant, draadloos kan opladen en Air Actions ondersteunt, zijn stuk voor stuk nuttige toevoegingen.

Wat we wel missen is een alternatief voor een slaapstand. De batterij van de Galaxy Tab S6 is goed genoeg om het een werkdag vol te houden, maar als hij vergrendeld is, gaat er redelijk wat batterij verloren. We hadden het hier ook fijn gevonden als de Galaxy Tab S6 automatisch vergrendelde als we de toetsenbordcover dichtklapten.

Toen we de Galaxy Tab S6 met een USB-C-kabel aansloten op een externe monitor, botsten we op een paar problemen. De tablet zelf schakelt dan automatisch over op de DeX-modus en wordt zelf een touchpad waarmee je de muis kan bewegen over het scherm. Dit is jammer genoeg niet heel nuttig, aangezien de toetsenbordcover een ingebouwd touchpad heeft. De ondersteuning voor de S Pen valt ook volledig weg eens je DeX op deze manier gebruikt.

Daarnaast is de beperkte ondersteuning voor browsers en apps een mogelijk probleem. Google Chrome is namelijk de enige ondersteunde browser als je DeX op een externe monitor gebruikt. In de browser vind je daarnaast nog enkele tablet-elementen terug. Als je te ver naar boven scrolt wordt het tabblad automatisch vernieuwd, spreadsheets werken niet optimaal, soms zijn er problemen bij het selecteren van tekstvakken…

Wij hadden dagelijks toch iets te veel kleine frustraties en irritaties om de Galaxy Tab S6 als volwaardige laptop te kunnen beschouwen. We geloven wel dat DeX met de nodige software-updates kan uitgroeien tot volwaardig alternatief, maar op dat punt zijn we helaas nog niet.