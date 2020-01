Beste tablet 2020: de beste tablets getest en beoordeeld

Als je op zoek zou zijn naar de beste tablet van het moment, ben je hier aan het juiste adres. We hebben de nieuwste tablets getest en beoordeeld zodat jij het perfecte toestel kan vinden.

De tablets van vandaag zijn voor heel wat mensen deels een vervanger van hun laptop. Dit wil zeggen dat er minstens een fijn toetsenbord en softwarefuncties nodig zijn die je zou verwachten op een traditionele desktop of laptop. Ze moeten compact en licht zijn, maar toch sterk genoeg voor je workflow. Je mag natuurlijk ook niet vergeten rekening te houden met de batterijduur.

Apple heeft intussen meegedeeld dat iOS 12 binnenkort vervangen zal worden door iPadOS, waardoor de tablets van Apple nog nuttiger zullen worden. Je zal snel merken dat de beste tablets grotendeels iPads zijn, maar we hebben ook enkele exemplaren van Samsung en Microsoft toegevoegd.

Tot slot is het niet zo dat een nieuwe versie van een bestaande tablet meteen de plaats van zijn voorganger zal innemen.

Beste tablets in een oogopslag

Apple iPad Pro 11 (2018)

Apple iPad Pro 12.9 (2018)

iPad (2018)

iPad Air (2019)

iPad Mini (2019)

Samsung Galaxy Tab S6

iPad Mini 4

Microsoft Surface Pro

iPad Pro 10.5

Samsung Galaxy Tab S4

Dit zijn de beste tablets van 2019

Afbeelding 1 van 3 Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

1. iPad Pro 11 (2018)

De beste tablet van het moment

Gewicht: 468g | Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 11 inch | Resolutie: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Opslag: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD-slot: Nee | Batterij: 7.812mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Clips voor Apple Pencil

Enorm krachtig voor een tablet

Software beperkt laptopervaring

Pencil en toetsenbord zijn dure extra's

De iPad Pro 11 is de beste iPad die je momenteel kan kopen. Hij mag dan wel duur zijn, maar het is de krachtigste tablet die Apple heeft en bouwt verder op het 2-in-1-design als je kiest voor het prijzige nieuwe toetsenbord met de coverfolio.

Hij biedt je een ervaring die aansluit bij een laptop op het vlak van design en prestaties. De nieuwe Apple Pencil kan je daarnaast met een magneet op het frame vastmaken. Met geweldige speakers en een hoog screen-to-bodyratio, is het moeilijk om niet verliefd te worden op dit prachtige stukje hardware.

Maar er zijn enkele minpunten voor de iPad Pro 11 waar je je bewust van moet zijn. De software van iOS 12 voelt beperkt aan wanneer je wil multi-tasken en laptoptaken wil uitvoeren.

Een andere mobiele uitdaging is het gebrek aan een hoofdtelefoonaansluiting. Als je de standaard 3,5mm-aansluiting wil, dan ben je toch aangewezen op een echte computer.

Alles aan de iPad Pro 11 geeft je de beste ervaring als je op zoek bent naar de beste Apple-tablet - je moet alleen even de prijs kunnen verteren - maar het is geen vervanger voor de MacBook.

Lees de volledige review: iPad Pro 11

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Future)

2. iPad Pro 12.9 (2018)

De beste grote tablet van het moment

Gewicht: 632g | Afmetingen: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 12,9 inch | Resolutie: 2048 x 2732 pixels | CPU: A12X Bionic | Opslag: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD slot: Nee | Batterij: 9.720mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Enorm scherm

Verbazingwekkende processorkracht

Batterijduur kan beter

Face ID is niet feilloos

De iPad Pro 12.9 (2018) is niet alleen de beste tablet die verkrijgbaar is dankzij het 12,9-inch scherm, maar ook de duurste en daarom staat het niet bovenaan deze lijst.

Hij is als een gigantisch digitaal canvas dat aan je behoeften voldoet, of je nu een persoonlijk workstation, schildersezel, draagbare bioscoop, een boekvormige luidspreker, een muziekmengpaneel of andere functies nodig hebt.

Hij is echter ook extreem duur en voelt niet als een grote upgrade tegenover de iPad Pro 11 (2018), wat je wel zou verwachten door de hogere prijs.

Dankzij de ongeëvenaarde processorkracht, het enorme display, het pittige besturingssysteem en het feit dat je hem kunt gebruiken met de Apple Pencil en het Smart Keyboard, is dit zeker een tablet die je moet overwegen als je geld te veel hebt, maar als je een beperkt budget hebt, zoek je best elders.

Lees onze volledige review: iPad Pro 12.9 (2018)

3. De nieuwe iPad (2018)

De beste tablet voor de gemiddelde gebruiker

Gewicht: 469g | Afmetingen: 240 x 169,5 x 7,5mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 9,7 inch | Resolutie: 1536 x 2048 pixels | CPU: A10 Bionic | RAM: 2GB | Opslag: 32/128GB | microSD-slot: Nee | Batterij: Tot tien uur | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 1,2MP

Betaalbaar

Werkt met de Apple Pencil

Overdreven ambities in het onderwijs

Niet compatibel met Smart Keyboard Cover

Dit is de beste tablet voor de gemiddelde gebruiker en voor in het onderwijs, zelfs al is hij niet de krachtigste op markt. Hij biedt je gewoon enorm veel waar voor je geld.

De nieuwe iPad (2018) vervangt het vergelijkbare model uit 2017 en, daarvoor, de iPad Air 2 in de line-up van Apple, die zich net onder de Pro-reeks bevindt.

Hij werkt met het Apple Pencil, waarmee hij de goedkoopste manier is om op het glas van 9,7 inch te kribbelen. Je kan echter geen Smart Keyboard gebruiken met dit model. Hij bestaat ook uit hetzelfde luxueuze materiaal als de rest van de iPads, hoewel hij iets dikker is dan de iPad Air 2 of de iPad Pro met zijn 7,5mm.

Met de Touch ID vingerafdrukscanner, iOS 12 onder de motorkap en meer dan tien uur batterijduur wanneer je over het web surft of video's bekijkt, is hij een geweldige mediaspeler en een sterke tabletkeuze als je hem niet intensief wil gebruiken voor productiviteit.

Lees de volledige review: iPad (2018)

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Apple)

4. iPad Air (2019)

De beste tablet voor de gemiddelde consument

Gewicht: 456g | Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 10,5 inch | Resolutie: 1668 x 2224 pixels | CPU: A12 Bionic | Opslag: 64GB/256GB | microSD slot: Nee | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 7MP

Prachtig gelamineerd scherm

Goedkoopste iPad met Smart Keyboard

Gebruikt 1e generatie Apple Pencil

Traditioneel design heeft geen wow-effect

Als je op zoek bent naar een goede compromis tussen de nieuwe Pro-tablets van Apple en de basis iPad 9.7, dan zit je hier goed. De iPad Air is compatibel met de uitstekende Smart Keyboard Cover van Apple en is voordelig geprijsd voor studenten die aantekeningen willen maken op een krachtige laptop.

Net als alle nieuwe tablets van Apple is hij compatibel met de Apple Pencil, maar hij is niet de beste tablet voor artiesten. De Pro-versies ondersteunen de 2e generatie Apple Pencil met extra gebarenfuncties en magnetisch opladen. Deze iPad Pro 10.5 blijft bij het oudere Gen 1-potlood en heeft slechts twee luidsprekers in plaats van vier. Maar aan de snelle A12 chipset zal iedereen zeker voldoende hebben.

Lees het volledige overzicht: iPad Air (2019)

(Image credit: TechRadar)

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Apple)

5. iPad Mini (2019)

De beste (en enige) kleine tablet op onze lijst

Gewicht: 304g | Afmetingen: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | Besturingssysteem: iOS 12 | Schermformaat: 7,9 inch | Resolutie: 1536 x 2048 pixels | CPU: A12 Bionic | Opslag: 64GB/256GB | microSD slot: Nee | Batterij: 5.124mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 7MP

Perfecte compacte grootte

Verrassend sterke specificaties

Grote schermranden

Gebruikt 1e generatie Apple Pencil

Apple heeft geen opvouwbare telefoon, maar als dat wel het geval is, ziet hij er bij het openvouwen misschien uit zoals de nieuwe iPad mini 2019. Hij is niet echt veranderd sinds de laatste versie van bijna vier jaar geleden, maar dat hoeft ook niet: we houden van het kleine formaat.

Je kunt de smart cover openklappen, wat notities neerkrabbelen en hem daarna zonder al te veel zorgen in je tas gooien. Ja, het ontwerp is gedateerd en er zijn dikke randen die dit scherm omlijnen, maar de prijs is juist voor een draagbare tablet met veel vermogen. Je zou echt geen andere kleine tablet op de markt moeten overwegen (hij is bovendien de enige kleine tablet op onze beste tabletlijst).

Lees de volledige review: iPad mini (2019)

(Image credit: Future)

6. Samsung Galaxy Tab S6

De beste Android tablet van het moment

Gewicht: 420g | Afmetingen: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 10,5 inch | Resolutie: 1600 x 2560 pixels | CPU: Snapdragon 855 | Opslag: 128GB/256GB | microSD slot: Ja | Batterij: 7.040mAh | Camera's achteraan: 13MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Prachtig AMOLED display

S Pen ingebrepen

Samsung's One UI is niet perfect

Geen hoofdtelefoonaansluiting

De Samsung Galaxy Tab S6 is zonder twijfel de beste Android-tablet van het moment. Hij is het nieuwste lid van de S-serie van Samsung en is uitgerust met gloednieuwe functies die je verwacht op een premium tablet.

Achteraan vind je een dubbele camera, wat indrukwekkend is voor een tablet, terwijl binnenin een high-end processor zit. Het AMOLED-display is bovendien het beste scherm dat je zal vinden op de tabletmarkt.

De handige S Pen stylus wordt er daarnaast bij geleverd en is handig om notities te nemen of te tekenen. Je kan ook het smart keyboard aanschaffen om hem om te toveren tot kleine laptop.

Er zijn een paar kleine problemen, zoals het gebrek aan een hoofdtelefoonaansluiting en een matige user interface. Maar als je de beste tablet wil die geen iPad is, dan moet je bij de Tab S6 zijn.

Lees onze volledige review: Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: TechRadar)

iPad mini 4

7. iPad mini 4

De beste tablet met een klein scherm

Gewicht: 299g | Afmetingen: 203,2 x 134,8 x 6,1mm | Besturingssysteem: iOS 11 | Schermformaat: : 7,9 inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: A8 | RAM: 2GB | Opslag: 16GB/32GB/64GB/128GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 5.124mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 1,2MP

Prachtig scherm

Strak design

Oudere chipset

Geen 3D Touch

De beste tablet van 7 inch op dit moment is zonder twijfel de iPad mini 4. Als je fan bent van de look van de nieuwe iPad 9.7 (2018) van Apple en van de iPad Pro-reeks, maar die ofwel te groot ofwel te duur (of beide) vindt, dan heb je geluk met deze kleine iPad mini 4. Hij geeft je het beste van de tabletwereld van Apple in een vormfactor die niet alleen mooi is, maar ook heel compact.

Hij mist de Pro-functies zoals het toetsenbord en Pencil-ondersteuning (vooral dit laatste zou fijn zijn op een kleine display), maar over het algemeen heeft hij een degelijke schermupgrade gekregen en heeft hij meer dan genoeg kracht om van elke dag te genieten.

Lees de volledige review: iPad mini 4

Microsoft Surface Pro

8. Microsoft Surface Pro

De Windows-tablet die je Windows-laptop kan vervangen

Gewicht: 768g/770g/784g | Afmetingen: 292 x 201 x 8,5mm | Besturingssysteem: Windows 10 Pro | Schermformaat: 12,3 inch | Resolutie: 1824 x 2736 | CPU: Intel Core m3, i5 or i7 | RAM: 4GB/8GB/16GB | Opslag: 128GB/256GB/512GB/1TB | microSD-slot: Ja | Batterij: tot 13,5 uur videospeeltijd | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Betere Surface Pen

Geïntegreerde kickstand

Geen Surface Pen meegeleverd

Niet zo sterk als concurrenten tot de Core i7

Kan een tablet je laptop of thuiscomputer echt vervangen? Dat blijft nog steeds een discussiepunt, maar de beste tablet die dat probeert waar te maken is de Microsoft Surface Pro. We zijn verrast dat Microsoft hem niet de Surface Pro 5 heeft genoemd, aangezien hij een grote upgrade is tegenover de 4. Hij is echter nogal duur, zoals veel tablets in deze lijst.

Hij levert goed werk af met een volledige versie van Windows 10, een geïntegreerde kickstand en een optioneel toetsenbord om eraan te bevestigen.

Hij is geweldig voor creatieve professionals, studenten en alledaagse gebruikers. Tevens is het een van de beste Windows-laptops die we tot nu toe getest hebben.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Pro

iPad Pro 10.5

9. iPad Pro 10.5

Het voormalige vlaggenschip is nog altijd een favoriet

Gewicht: 469g | Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 6,1mm | Besturingssysteem: iOS 11 | Schermformaat: 10,5 inch | Resolutie: 1668 x 2224 | CPU: A10X Fusion | RAM: 4GB | Opslag: 64GB/256GB/512GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 8.134mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Geweldige speakers

512GB-versie

Scherm voegt veel kosten toe

IOS is nog steeds een slechte vervanging voor een laptop

De iPad Pro 10.5 is nog steeds een van de betere tablets voor wie een serieuze upgrade wil, hoewel de goedkopere iPad 9.7 goed genoeg blijft voor de meesten.

De iPad Pro 10.5 van Apple heeft unieke functies die hem een productiviteitsboost geven, waaronder ondersteuning voor het Apple Pencil en het Smart Keyboard. Met iOS 11 aan boord is deze tablet zelfs een geschikte laptopvervanger voor sommige gebruikers.

Het nieuwe scherm met ProMotion voegt een indrukwekkende laag van vloeibaarheid toe aan het dagelijks gebruik. De kleinere schermranden geven je daarnaast een grotere display in een pakket dat niet veel groter is dan de iPad Pro 9.7.

Het is een iPad voor professionals, maar ook eentje waar mediavreters van zullen houden.

Lees de volledige review: iPad Pro 10.5

Samsung Galaxy Tab S4

10. Samsung Galaxy Tab S4

Een veelbelovende 2-in-1, maar helaas nog niet perfect

Gewicht: 482g | Afmetingen: 249,3 x 164,3 x 7,1mm | Besturingssysteem: Android 8.1 | Schermformaat: 10,5 inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB/256GB | microSD-slot: Ja | Batterij: 7.300mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 8MP

S Pen meegeleverd

Groot en mooi scherm van 10,5 inch

Desktop DeX interface heeft werk nodig

Toetsenbordontwerp is niet intuïtief

De Samsung Galaxy Tab S4 is een upgrade tegenover de Galaxy Tab S3 met een groter scherm van 10,5 inch en een langere batterijduur, maar hij komt binnen op een hoger prijspunt en met de hooghartige belofte om zoveel meer te doen.

We waren fan van het idee van Samsung Dex voor een desktopinterface, maar de UI die niet aanraakvriendelijk is, de prestatieproblemen en optionele toetsenbordcase die in vraag werd gesteld zorgt ervoor dat hij geen volwaardige desktopvervanger is.

Als je op zoek bent naar een premium Android-tablet dan staat de Galaxy Tab S4 bovenaan, maar hij belooft enorm veel zonder die beloftes in te lossen. Begrijp ons niet verkeerd, de Tab S4 is inderdaad beter dan de Tab S3, maar hij weet zijn meerprijs niet geheel te verantwoorden.

Lees de volledige review: Samsung Galaxy Tab S4

Tablet apps

Zoals bij de beste smartphones van vandaag spelen apps een belangrijke rol voor tablets. Eens je je keuze hebt gemaakt, kan je een kijkje nemen bij onze toplijst met apps zodat jij je dosis Temple Run kan krijgen, je vrienden kan updaten op Facebook en het laatste nieuws kan lezen op een groter scherm.