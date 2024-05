Apple onthult nieuwe iPad Pro met OLED-display, iPad Air en Pencil Pro

Na bijna anderhalf jaar wachten heeft Apple eindelijk nieuwe iPads onthult. Volgens Apple is dit de grootste update voor de iPad sinds zijn initiële lancering jaren geleden.

Nieuwe iPad Air

De nieuwe iPad Air mocht het spektakel aftrappen. Apple omschrijft de iPad Air als een goedkopere versie van de iPad Pro, waardoor hij geschikt is voor allerlei gebruikers.

Voor de eerste keer verschijnt de iPad Air in twee formaten, 11 inch en 13 inch. Deze keuze is gebaseerd op de iPad Pro, aangezien klanten daar vooral voor de grotere formaten kiezen. Afgezien van het formaat zijn de displays in beide formaten wel identiek. Ook nieuw is de selfiecamera die in de lange zijkant zit, wat handiger is voor videogesprekken.

Binnenin de nieuwe iPad Air zit de M2-chip, die we kennen van de MacBook Air uit 2022. Dit zorgt voor een prestatiesprong van 50 procent tegenover de huidige iPad Air met M1-chip. Gaan we nog een generatie verder terug, dan is er sprake van een sprong van 300 procent.

AI mag natuurlijk niet ontbreken tegenwoordig. Zo zijn er verschillende fotobewerkingsmogelijkheden, zoals een auto-enhance feature die elke foto met één tik kan verbeteren. Ondersteuning voor de Apple Pencil en het Magic Keyboard mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze productiviteitsmachine.

Ten slotte kan je vanaf vandaag de nieuwe iPad Air bestellen en vanaf volgende week wordt hij geleverd. De adviesprijs blijft gelijk voor het instapmodel van 11 inch, met name 719 euro. De grotere 13-inch versie is daarnaast verkrijgbaar vanaf 969 euro.

Nieuwe iPad Pro

De ster van de show is weliswaar de iPad Pro. Zoals alle geruchten al voorspeld hadden, is hij uitgerust met een OLED-display en beschikbaar in twee formaten, 11 inch en 13 inch. Dit is echter niet zomaar een OLED-display maar in feite twee OLED-displays die op elkaar zijn gestapeld. Omdat alles een naam moet hebben, heeft Apple hiervoor de term "Tandem OLED" uitgevonden. Alsof dat nog niet genoeg marketingpraat is, noemt Apple dit scherm het Ultra Retina XDR-display. In mensentaal wil dat zeggen dat het scherm nog levendiger is dan hiervoor en een hogere piekhelderheid van 1.600 nits kan halen.

Het meest schokkende onderdeel van de nieuwe iPad Pro is zonder twijfel de chip. De huidige generatie maakt gebruik van de M2-chip, die nu dus naar de iPad Air komt. Voor de nieuwe iPad Pro maakt Apple de sprong van M2 naar M4. Dit is dus meteen ook de onthulling van de M4-chip, aangezien die in geen enkel ander Apple-apparaat wordt gebruikt. Volgens Apple is de chip maar liefst twee keer sneller dan de M2-chip. Daarnaast kan de M4-chip dezelfde prestaties bieden als de M2-chip met slechts de helft van het energieverbruik. Ondanks het dunnere formaat van de iPad, zijn de thermische prestaties toch beter dankzij het gebruik van grafeen koellichamen en andere optimalisaties.

Ten slotte kan je vanaf vandaag de nieuwe iPad Pro bestellen en vanaf volgende week wordt hij geleverd. De 11-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1.219 euro en de 13-inch versie vanaf 1.569 euro.

Apple Pencil Pro

Bij een nieuwe iPad Pro hoort een nieuwe Apple Pencil! Dat is tenminste hoe Apple hierover dacht. Deze nieuwe stylus gaat door het leven als de Apple Pencil Pro en bouwt verder op het bestaande concept. De vormfactor is grofweg hetzelfde en ook deze Apple Pencil Pro kan je draadloos opladen op de zijkant van de iPad Pro.

Verder is er een sensor die knijpbewegingen kan detecteren. Zo kan je een snelmenu laten verschijnen en meteen kiezen welke pen je wil gebruiken. Daarnaast is er een nieuwe gyroscoop die draaibeweging detecteert. Hiermee kan je de richting van de penseelstrook nauwkeurig bepalen door met de Apple Pencil Pro in je hand te draaien.

Ten slotte kan je vanaf vandaag de nieuwe Apple Pencil Pro bestellen en vanaf volgende week wordt hij geleverd. Voor de nieuwe Apple Pencil Pro ben je 149 euro kwijt.