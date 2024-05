We vervingen onze laptop door een iPad Pro en dit hebben we geleerd

Sinds de lancering van de iPad Pro met M4-chip gebruiken we de tablet met het nieuwe Magic Keyboard voor ons werk in plaats van een laptop. Daar is een goede reden voor. Als je het ongelooflijk hoge prijskaartje van 1.569 euro ziet en de krachtige onderdelen die normaal gesproken overkill zijn voor een tablet, dan moet je hem wel gebruiken als laptop om de aankoop te verantwoorden.

We wilden weten of je de iPad Pro echt kunt gebruiken in plaats van een laptop. We hebben hem vrijwel elke dag gebruikt om te schrijven, documenten te lezen, e-mails te sturen, foto's te bewerken en meer. Op sommige momenten voelde de iPad Pro precies aan als een traditionele laptop, maar er waren genoeg andere momenten waarop hij tekortschoot.

1. De hardware is krachtig genoeg

Het meest opvallende aan de iPad Pro is misschien wel het feit dat dit het eerste product is met de nieuwe M4-chip. Normaal gesproken zien we de M-chips eerst in Macs en MacBooks. Het feit dat de nieuwe iPad Pro het eerste apparaat was dat de M4 kreeg, was een verrassing en zeker niet iets waar elke Mac-gebruiker bijzonder blij mee was. Het leidde tot een vreemde situatie waarin onze MacBook Pro met M2-chip minder krachtig was dan een iPad.

Tijdens de review van de iPad Pro hebben we de nieuwe M4-chip op de proef gesteld met videobewerking en het maken van muziek. Dit zijn taken die we normaal gesproken zouden uitvoeren op een pc en over het algemeen deed de iPad Pro het uitstekend. We hadden nooit het gevoel dat de hardware ons tegenhield en het was indrukwekkend om aan complexe projecten te werken. De hardware was zelfs zo goed dat het begon te voelen alsof de software ons tegenhield.

2. Hij bewijst dat een MacBook met touchscreen nuttig kan zijn

Voormalig CEO van Apple, Steve Jobs, maakte duidelijk dat er nooit een MacBook met touchscreen zou komen. Ondanks het groeiend aantal Windows-laptops en Chromebooks met touchscreens, lijkt de huidige CEO, Tim Cook, net zo terughoudend te zijn.

Wij zien het als een gemiste kans. Toen Steve Jobs het idee verwierp, waren er nog maar weinig laptops met touchscreen en was de technologie vrij nieuw. Sindsdien zijn er talloze laptops in deze categorie verschenen en zonder het te beseffen, heeft Apple ook een product dat in deze categorie kan passen. Als je de iPad Pro met het Magic Keyboard als laptop gebruikt, heb je bijna een MacBook met touchscreen. Op het nieuwe Magic Keyboard zit zelfs een rij functietoetsen, waardoor het geheel nog meer aanvoelt als een laptop.

Omdat de iPad Pro apps draait die zijn ontworpen voor touchscreens, voelt het een stuk eenvoudiger om hem met je vingers (of de Apple Pencil Pro) te bedienen, dankzij de grotere en eenvoudigere interface. Het contrast wordt nog groter als je dit vergelijkt met 2-in-1-laptops met Windows 11, aangezien dit besturingssysteem in de eerste plaats bedoeld is voor het gebruik met een muis en toetsenbord.

De iPad Pro met Magic Keyboard ziet eruit en voelt aan als een MacBook. Met een paar aanpassingen kan iPadOS een macOS-gevoel krijgen, wat bewijst dat een MacBook met touchscreen wel degelijk bestaansrecht heeft. Het feit dat Apple accessoires zoals het Magic Keyboard heeft gemaakt om de iPad Pro als een MacBook te kunnen gebruiken, toont wel aan dat ze zich ervan bewust zijn dat sommige mensen liever een laptop met touchscreen gebruiken.

3. Hij is dunner en lichter dan de MacBook Air

Als je vroeger een dunne en lichte laptop van Apple wilde, ging je voor de MacBook Air. Terwijl de afmetingen van de 13-inch MacBook Air met M3 relatief compact zijn (304 x 215 x 11,3 mm) en het gewicht vrij laag voor een laptop (1,24 kg), zijn de afmetingen en het gewicht van de iPad Pro nog lager (respectievelijk 281,6 x 215,5 x 5,1 mm en 579 gram).

Dit zijn natuurlijk cijfers zonder het Magic Keyboard, maar zelfs de combinatie van beide weegt minder dan een MacBook Air. Het gevolg is dat we nu de iPad Pro meenemen om onderweg te werken in plaats van onze MacBook Pro om wat plaats en gewicht uit te sparen.

4. Het Magic Keyboard is eigenlijk een must

Hoewel de iPad Pro krachtig genoeg is, heb je een fysiek toetsenbord en touchpad nodig om te kunnen multitasken zoals op een laptop. Het nieuwe Magic Keyboard van Apple is hier ideaal voor: het wordt snel aan de iPad Pro bevestigd via magneten en voegt een verlicht toetsenbord en touchpad toe dat veel lijkt op het toetsenbord van MacBooks. De kijkhoek van de iPad Pro kan ook worden aangepast voor extra comfort.

Daarnaast maakt het touchpad sommige taken veel gemakkelijker voor laptopgebruikers. Als je klaar bent, kun je het Magic Keyboard sluiten terwijl de iPad Pro er nog aan zit en werkt het als een standaard cover. Het is een heel mooi accessoire, maar ook een enorm duur accessoire van maar liefst 399 euro, dat de totale prijs van de iPad Pro verder de hoogte in duwt. Je zou eventueel wat geld kunnen besparen door de kleinere iPad Pro van 11 inch aan te schaffen, want dat Magic Keyboard kost 299 euro.

Wie voor een budgetgerichte aanpak gaat, kan natuurlijk ook keyboard covers van andere fabrikanten bekijken of zelfs draadloze toetsenborden en muizen met Bluetooth-connectiviteit overwegen. Geen enkel alternatief biedt echter hetzelfde niveau van gebruiksgemak en naadloze integratie als het Magic Keyboard.

Het Magic Keyboard is essentieel als je de iPad Pro als een soort laptop wilt gebruiken, maar dat betekent wel dat het prijsverschil tussen deze set-up (1.968 euro) een MacBook Air met M3-chip (1.299 euro) nog groter wordt.

5. Het gemak van mobiele data maakt de terugkeer naar wifi moeilijk

Je kan de iPad Pro uitrusten met mobiele data, maar dat maakt de prijs (helaas) nog hoger, 250 euro hoger om precies te zijn, en dan moet je natuurlijk nog betalen voor je abonnement. Het is wel enorm handig, omdat de iPad Pro altijd en overal verbonden is met het internet. Op die manier ben je niet afhankelijk van openbare hotspots en hoef je geen persoonlijke hotspot te maken met je smartphone.

Is dit gemak die extra kosten waard? Daar moet je zelf over oordelen. Het is zeker geen must zoals het Magic Keyboard en zoals we zeiden, kan je gewoon een hotspot maken met je telefoon. Eens je het hebt geprobeerd, is er wel een soort gemis als je teruggaat naar een MacBook zonder mobiele data.

6. iPadOS blijft helaas een dingetje

De iPad Pro is in veel opzichten geslaagd als vervanger van onze MacBook Pro. Op vlak van hardware kan hij concurreren met andere laptops in dezelfde prijsklasse. Hoewel de hardware geweldig is, houdt de software de iPad Pro tegen. Dit komt omdat hij iPadOS gebruikt, net als andere iPads. Dat betekent dat je alleen apps kunt gebruiken die ontworpen zijn voor iPads en die zijn vaak eenvoudig. Veel programma's hebben aangepaste versies voor iPadOS, maar dit zijn voornamelijk afgeslankte versies met minder functies en vereenvoudigde interfaces.

Dit werkt natuurlijk prima als je een iPad als tablet gebruikt, maar als je de iPad Pro als een soort laptop gaat gebruiken, beginnen de beperkingen van iPadOS-apps zich op te stapelen. Onze voorkeursbrowser is bijvoorbeeld Google Chrome en we hebben verschillende extensies om ons werk makkelijker te maken. Op de iPad Pro kunnen we daarentegen alleen de mobiele versie van Google Chrome gebruiken, die geen extensies ondersteunt. Hoewel er een iPadOS-versie is van Microsoft Word, biedt dit eveneens niet alle functies van de desktopversie.

Bovendien is iPadOS als geheel duidelijk ontworpen voor gebruik met een touchscreen. Hoewel het Magic Keyboard goed werkt, zijn er weer een paar minpuntjes die zich uiten in grotere frustraties. Het voelt een beetje oneerlijk om te klagen dat iPadOS en de bijbehorende apps vaak eenvoudig zijn en gericht op aanraakbediening, want dat is precies waarom ze zo goed werken op iPads "in tabletmodus". De overgrote meerderheid van iPad-gebruikers zal de apps namelijk op die manier gebruiken.

De kracht (en prijs) van de iPad Pro betekent wel dat het zonde voelt om hem alleen als tablet te gebruiken. Als je hem dagelijks als laptopvervanger wilt gebruiken, kan iPadOS gewoon niet concurreren met macOS of Windows. Dus hoewel we het erg naar onze zin hebben gehad met de iPad Pro en over het algemeen onder de indruk zijn van de hardware die Apple hier heeft neergezet, kan hij onze laptop niet vervangen.