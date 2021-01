Beste iPads van 2021: is de iPad Air, Mini of Pro geschikt voor jou?

Wat is de beste iPad? Dat is een lastige vraag vanwege de mix van de standaard iPads, de middenklasse Air-modellen en de Pro's met hoge prestaties. Toch is het een vraag waar wij graag antwoord op geven.

Het antwoord op die vraag blijft continu veranderen, aangezien er regelmatig nieuwe iPads uitkomen. Recente iPads, waaronder de iPad Air 4 staan nu op deze lijst. De iPad Pro 2020 zal zeer waarschijnlijk op deze lijst terechtkomen als we deze tablet grondig getest hebben. In de tussentijd zijn er genoeg andere uitstekende opties.

Onze lijst bevat alles van de compacte iPad Mini 2019 tot de krachtige iPad Pro 11 (2018), de gigantische iPad Pro 12.9 (2018) en de betaalbare iPad 10.2 (2019).

We hebben de iPads op een rij gezet van beste tot slechtste met een handig overzicht van wat we er goed aan vinden. Als je de iPads beter wil bekijken, kun je een kijkje nemen bij onze bijgevoegde reviews.

Hoewel een iPad geschikt is voor de meeste mensen, wil je mogelijk toch liever een tablet van een andere fabrikant dan Apple. Bekijk dan onze lijsten voor beste tablet, beste Android-tablet en beste goedkope tablet.

Beste iPads in één oogopslag

iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro 12.9 (2018)

iPad Air 4 (2020)

iPad 10.2 (2020)

iPad Mini (2019)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Air 3 (2019)

iPad 10.2 (2019)

iPad 9.7 (2018)

iPad 9.7 (2017)

Beste iPads 2021: welke iPad is de beste die nu verkrijgbaar is?

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 (2018) De beste iPad die nu op de markt is Gewicht: 468g | Afmetingen: 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 11 inch | Resolutie: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD-slot: Nee | Batterij: 7,812mAh | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP Apple Pencil klikt eindelijk magnetisch vast Ontzettend veel kracht voor een tablet Pencil en toetsenbord zijn dure extraatjes Heeft geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting

De iPad Pro 11 is de beste iPad die momenteel verkrijgbaar is. Het is misschien een duur apparaat, maar het is Apple's meest krachtige tablet die in de buurt komt van een 2-in-1-ontwerp als je de nieuwe, prijzige toetsenbordhoes erbij neemt.

De iPad biedt een laptopachtige ervaring zowel qua ontwerp als prestaties. De nieuwe Apple Pencil klikt magnetisch vast aan de rand van de iPad Pro. Met uitstekende speakers en een geweldige verhouding van het scherm tot de behuizing is het moeilijk om niet verliefd te worden op dit prachtige staaltje hardware.

Met de komst van iPadOS is de software nog beter geworden dan bij de launch. De tablet beschikt echter niet over een koptelefoonaansluiting. Als je graag een 3,5 mm jack wil gebruiken, dan zal je toch op zoek moeten naar een echte computer.

Alles aan de iPad Pro 11 maakt dat het de beste ervaring is als je op zoek bent naar de beste Apple-tablet. De hoge prijs moet je voor lief nemen, maar het is zeker geen vervanging voor een MacBook.

Lees de volledige review: iPad Pro 11 (2018)

(Image credit: Apple)

2. iPad Pro 12.9 (2018) De beste grote iPad van dit moment Gewicht: 632g | Afmetingen: 280.6 x 214.9 x 5.9 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 12.9 inch | Resolutie: 2048 x 2732 pixels | CPU: A12X Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD-slot: Nee | Batterij: 9,720mAh | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP € 1.472 Bekijken bij Bol.com Netherlands Gigantisch scherm Ongeëvenaarde muziekkwaliteit Slechte batterijduur Korte afstand voor Face ID

De iPad Pro 12.9 (2018) is (op een goede manier) een groot monster. Door deze tablet kun je gedag zeggen tegen je mobiele telefoon, je laptop, je tekenblok, je gameconsole en je mixtafel voor muziek. Deze iPad is het ultieme apparaat om op te werken en om je creativiteit op los te laten, met een gigantisch scherm, handige randapparatuur en snel besturingssysteem.

Het heeft de snelste verwerkingskracht die we ooit hebben gezien in een mobiel apparaat, beschikt over vier krachtige speakers, een levendig scherm en (afhankelijk van het model dat je kiest) meer opslagruimte dan je ooit nodig zult hebben.

Deze iPad heeft echter niet de meest lange batterijduur, dus het apparaat gaat niet zo lang mee. Je kunt deze iPad dus minder gemakkelijk gebruiken om onderweg films te kijken of om muziek te mixen, aangezien het ook erg traag oplaadt.

Al met al is de iPad Pro 12.9 (2018) een van de beste iPads op de markt. Als je echter niet per se zo'n groot scherm wil, is de iets minder dure iPad Pro 11 misschien een betere keuze.

Lees de volledige review: iPad Pro 12.9

(Image credit: Apple)

3. iPad Air 4 (2020) Waarom een Pro als de Air zo goed is? Gewicht: 458g | Afmetingen: 247.6 x 178.5 x 6.1mm | Besturingssysteem: iPadOS 14 | Schermgrootte: 10.9 inch | Resolutie: 1640 x 2360 pixels | CPU: A14 Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB | microSD-slot: Nee | Batterij: tot 10 uur | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP € 831 Bekijken bij MediaMarkt Schermvullend design Veel kracht 64GB is erg weinig opslag Hogere prijs dan vorige generatie

De iPad Air 4 (2020) is geen iPad Pro, maar komt aardig in de buurt voor een stuk lagere prijs. Het is dan ook een zeer verleidelijke aankoop voor iedereen behalve de meest veeleisende gebruikers.

Deze Air heeft een schermvullend display en net als een iPad Pro ondersteunt hij zowel de tweede generatie Apple Pencil als het Smart Keyboard.

Het apparaat heeft ook enorm veel kracht dankzij de A14 Bionic-chipset. Deze is hetzelfde als in de iPhone 12-reeks en dus nieuwer dan de chipset in de iPad Pro (2020). Bovendien zijn er vier krachtige luidsprekers aanwezig, een degelijk (al is het 60 Hz) 10,9 inch scherm en een goede batterijduur.

De iPad Air 4 is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren, wat je niet kunt zeggen over andere recente Apple-tablets.

Lees onze volledige review: iPad Air 4 (2020)

(Image credit: Apple)

4. iPad 10.2 (2020) Apple's nieuwe standaard iPad is meer van hetzelfde, maar dat is prima Gewicht: 490g | Afmetingen: 250.6 x 174.1 x 7.5mm | Besturingssysteem: iPadOS 14 | Schermgrootte: 10.2 inch | Resolutie: 1620 x 2160 pixels | CPU: A12 Bionic | RAM-geheugen: 3GB | Geheugenopslag: 32GB/128GB | microSD-slot: nee | Batterij: tot 10 uur | Camera achter: 8MP | Camera voor: 1.2MP € 389 Bekijken bij MediaMarkt Waar voor je geld Sterke prestaties Er is weinig veranderd Slechts een 1,2MP selfiecamera

De iPad 10.2 (2020) is niet de meest opwindende upgrade. Het is namelijk een bescheiden verbetering ten opzichte van de iPad 10.2 uit 2019, maar het is nog steeds een verbetering. Dat maakt het de beste 10,2 inch iPad die je kunt kopen, en mogelijk zelfs de beste goedkope iPad.

De A12 Bionic-chipset is sneller dan de processor van zijn voorganger. De 20W-oplader in de doos zorgt ervoor dat je hem ook sneller kunt gebruiken.

Bovendien heeft de iPad 10.2 (2020) alle geweldige functies die je verwacht, inclusief ondersteuning voor het Apple Pencil en Smart Keyboard, en een lange batterijduur. De selfiecamera maakt niet echt indruk. De 32GB opslag is erg laag, maar als je voor een model van 128GB kiest, heb je een indrukwekkende en veelzijdige tablet in handen.

Lees onze volledige review: iPad 10.2 (2020)

(Image credit: Apple)

5. iPad Mini (2019) De enige kleine tablet die je kunt overwegen Gewicht: 304g | Afmetingen: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 7.9-inch | Resolutie: 1536 x 2048 pixels | CPU: A12 Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 5,124mAh | Camera achter: 8MP | Camera voor: 7MP € 440 Bekijken bij MediaMarkt Perfecte draagbare grootte Verrassend krachtige specificaties Grote randen rondom het scherm Maakt gebruik van de oudere Apple Pencil

Soms wil je een tablet die slechts iets groter is dan een telefoon en dat is precies wat de iPad Mini (2019) brengt. Het is een schattig apparaat met wat indrukwekkende specificaties vanwege Apple's recente processor en een redelijke batterijduur.

Wat de iPad Mini (2019) zo goed maakt, is het feit dat je de Apple Pencil erop kunt gebruiken. Hierdoor verandert je iPad Mini in een klein notitieboek. Het enige jammere is dat het enkel de oudere Pencil ondersteunt.

De iPad Mini is een van de kleinste tablets die voor deze prijs beschikbaar is. Als je op zoek bent naar een draagbare krachtpatser hoef je niet verder te zoeken.

Lees de volledige review: iPad Mini (2019)

(Image credit: Apple)

6. iPad Pro 10.5 (2017) Een iPad Pro-ervaring voor een iets lagere prijs Gewicht: 469g | Afmetingen: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermafmetingen: 10.5-inch | Resolutie: 1668 x 2224 pixels | CPU: A10X Fusion | RAM: 4GB | Geheugenopslag: 64GB/256GB/512GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 8,134mAh | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP € 649 Bekijken bij Bol.com Netherlands Geweldige speakers 512GB-versie Scherm maakt het een dure iPad Nog steeds geen vervanging voor laptop

De 10,5-inch versie van de iPad Pro is een allround tablet die is vervangen door de iPad Pro 11. Dit betekent echter dat de Pro 10.5 een stuk goedkoper is nu het niet langer direct via Apple zelf te koop is.

Het ProMotion Retina HD-scherm is het beste argument op deze iPad te kopen. Het zorgt voor indrukwekkend belevenis en is vloeiend bij dagelijks gebruik. De smallere randen zorgen ervoor dat je meer scherm krijgt voor een apparaat dat niet veel groter is dan de 9.7 uit 2016.

Ook deze iPad maakt gebruik van Apple Pencil en beschikt over enkele tabletfuncties zoals het dock, het bedieningspaneel en de markeeroptie voor de stylus. Als je investeert in het Smart Keyboard kun je gebruik maken van de iPad Pro zonder gebruik te maken van bluetooth.

Lees de volledige review: iPad Pro 10.5

(Image credit: Apple)

7. iPad Air 3 (2019) Het beste compromis voor studenten Gewicht: 456g | Afmetingen: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 10.5-inch | Resolutie: 1668 x 2224 pixels | CPU: A12 Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB | microSD-slot: Nee | Camera achter: 8MP | Camera voor: 7MP € 476,60 Bekijken bij Bol.com Netherlands Briljant ogend gelamineerd scherm Goedkoopste iPad met Smart Keyboard-ondersteuning Gebruikt de 1ste generatie Apple Pencil Traditioneel ontwerp is niet spectaculair

De iPad Air is met het 10,5-inch scherm het ultieme compromis tussen de instapmodellen en de veel duurdere, maar krachtigere iPad Pro 11. De iPad Air 3 is goedkoper dan de iPad Pro 10.5 (2017) die het vervangt. Hoewel er geen 'Pro' in de tabletnaam zit, beschikt deze Air over enkele high-end kenmerken waardoor het een goede toevoeging van een laptop kan zijn.

Het is een van de goedkopere iPad-modellen die Apple's Smart Keyboard Cover ondersteunt. Dit betekent dat je geen last hebt van vervelende bluetooth-connecties om met dit apparaat aan de slag te kunnen.

De iPad beschikt ook over Apple's A12-chipset, die geleend is van de iPhone XS. Het apparaat is dan ook erg snel. Studenten zullen gemakkelijk aantekeningen kunnen maken en op e-mails kunnen reageren, maar voor artiesten is de eerste generatie Apple Pencil een punt van kritiek.

Lees de volledige review: iPad Air

(Image credit: Apple)

8. iPad 10.2 (2019) De standaard iPad van Apple krijgt een iets groter scherm Gewicht: 483g | Afmetingen: 250.6 x 174.1 x 7.5mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 10.2-inch | Resolutie: 1620 x 2160 pixels | CPU: A10 Fusion | RAM: 3GB | Geheugenopslag: 32/128GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 8,827mAh | Camera achter: 8MP | Camera voor: 1.2MP € 484 Bekijken bij Bol.com Netherlands Iets groter scherm Werkt met het Smart Keyboard Slechts iets beter dan de iPad 9.7 De iPad Air is veel beter voor schetsen

De iPad 10.2 brengt de standaard tablets van Apple iets dichter bij de nieuwste iPad Air met de toevoeging van Smart Keyboard-ondersteuning en een iets groter scherm dat van 9,7-inch naar 10,2-inch is gegaan.

Deze iPad heeft ook een oppepper gekregen als het gaat om kracht met een extra GB aan RAM-geheugen in vergelijking met de iPad 9.7 (2018), hoewel het wel over dezelfde A10-chipset beschikt.

Hetzelfde ontwerp is veelal aanwezig, waaronder de grote randen om het scherm en de thuisknop. Als je op zoek bent naar de mooiste iPad, dan is dit hem niet.

Maar ben je op zoek naar een lange batterijduur en redelijke prestaties voor een redelijke lage prijs (voor Apple-standaarden)? Dan is deze iPad wellicht iets voor jou.

Lees de volledige review: iPad 10.2

(Image credit: Apple)

9. iPad 9.7 (2018) Een geweldige Apple iPad voor de doorsnee consument Gewicht: 469g | Afmetingen: 240 x 169.5 x 7.5mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 9.7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 pixels | CPU: A10 Fusion | RAM: 2GB | Geheugenopslag: 32/128GB | microSD-slot: Nee | Batterijduur: Tot wel 10 uur | Camera achter: 8MP | Camera voor: 1.2MP € 349 Bekijken bij Bol.com Netherlands Betaalbaar Ondersteunt Apple Pencil Ontwerp is niet bijzonder Smart Keyboard Cover wordt niet ondersteund

Dit is een goede iPad voor de doorsnee consument en voor het onderwijs. Ook al is dit niet de meeste krachtige iPad op de markt, het is en blijft een goed product. Dat gezegd hebbende is de nieuwere iPad 10.2 ook geschikt voor de meeste gebruikers met het voordeel dat het nog steeds door Apple zelf wordt verkocht, wat bij dit model niet het geval is.

De iPad (2018) vervangt het soortgelijke model uit 2017. Omdat het niet veel veranderd is de afgelopen jaren sluit het aan in het rijtje achter de Pro- en de Air-modellen.

De standaard iPad ondersteunt Apple Pencil en biedt de goedkoopste oplossing om op het 9.7-inch scherm te tekenen. Het is echter niet mogelijk om een Smart Keyboard voor dit niet-Pro-model te krijgen, daarvoor heb je de nieuwere 10,2-inch versie nodig.

De luxueuze metalen behuizing van deze iPad is gelijk aan die van de rest van Apple's iPads, hoewel deze met 7,5 mm wel een beetje dikker is dan de iPad Air 2 of iPad Pro.

Met de Touch ID-vingerafdrukscanner, iPadOS 13 onder de motorkap en tot wel tien uur batterijduur bij normaal gebruik is dit een geweldige mediaspeler en een sterke tabletkeuze als je niet van plan bent het veel te gebruiken voor productiviteit.

Lees de volledige review: iPad 9.7 (2018)

(Image credit: Future)

(Image credit: apple)

10. iPad 9.7 (2017) Een premium, betaalbare iPad die nog steeds presteert Gewicht: 469g | Afmetingen: 240 x 169.5 x 7.5mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 9.7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 pixels | CPU: A9 | RAM: 2GB | Geheugenopslag: 32GB/128GB | microSD-slot: No | Batterij: 8,827mAh | Camera achter: 8MP | Camera voor: 1.2MP € 236,42 Bekijken bij Bol.com Netherlands Goede schermkwaliteit Krachtig voor de prijs Apple Pencil kost extra geld Design is onveranderd

Er zijn al vele nieuwe vervangers voor de iPad (2017) te bedenken, waaronder de iPad (2018) en iPad 10.2, maar als je op zoek bent naar een Apple-product voor een lager prijskaartje, is deze iPad nog steeds een solide keuze.

Het enige probleem is dat de nieuwere iPads niet zo veel duurder zijn. Dus tenzij je echt een heel strak budget hanteert, zijn de nieuwere versies een betere aankoop. Voornamelijk omdat dit model niet meer verkocht wordt door Apple zelf.

Lees de volledige review: iPad (2017)