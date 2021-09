Nieuwe iPad 10.2 (2021) review

De iPad 10.2 (2021) is de voordeligste tablet van Apple dit jaar. Het apparaat is sneller dan zijn voorganger, gebruiksvriendelijk en beschikt over een verbeterde selfiecamera. Hierdoor zijn videogesprekken beter dan ooit. Daarnaast zijn er wat andere kleine aanpassingen, zoals de toevoeging van True Tone. Deze functie past het scherm aan op basis van de omgeving. Voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare tablet en niet per se de beste technologie nodig heeft, is het een geweldige aankoop.

Review in een notendop

Op het eerste zicht lijkt het niet alsof de nieuwe iPad van Apple een geweldige upgrade is ten opzichte van de iPad uit 2020. Het beschikt over dezelfde dikke randen aan de boven- en onderkant. Daarnaast maakt het nog altijd gebruik van Touch ID in plaats van Face ID. Voor iedereen die wil genieten van enkele van de functies van Apple's duurdere tablets, zonder het bijkomende prijskaartje, kunnen bij deze iPad (2021) een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding verwachten.

De nieuwe iPad kan worden gebruikt in combinatie met de Apple Pencil en het Smart Keyboard (beide worden apart verkocht). Hierdoor kun je de tablet gebruiken als een soort laptop. De iPad (2021) draait op iPadOS 15, wat de nieuwste software van de techgigant is. Het besturingssysteem biedt een hoop multitaskfuncties en geeft toegang tot duizenden apps en games in de App Store.

Onder de motorkap zijn een aantal upgrades te vinden die deze negende generatie van de iPad laten aanvoelen als een vooruitgang ten opzichte van de iPad 8. Het gaat echter wel om een kleine stap.

Je hebt de keuze uit een variant met 64GB of 256GB aan opslag. Dat is het dubbele van de 32GB of 128GB van het vorige model. De chipset is daarnaast van een upgrade voorzien. Er zit een A13 Bionic-chip onder de motorkap, die volgens Apple twintig procent sneller is dan de A12 Bionic.

Het scherm van 10,2 inch beschikt nu over de True Tone-technologie die al in elke andere iPad te vinden is. Hierdoor passen de kleuren en de helderheid zich automatisch aan naar de omgevingsverlichting om ervoor te zorgen dat het display altijd en overal duidelijk af te lezen is.

De selfiecamera is in tijden dat we regelmatig in videogesprekken vertoeven voorzien van een upgrade. De 12MP frontcamera heeft nu ook een handige Center Stage-functie, die voor het eerst verscheen in de iPad Pro (2021). De functie zorgt ervoor dat je altijd in beeld bent tijdens videogesprekken.

De nieuwe iPad heeft dezelfde batterijduur van 10 uur als zijn voorganger. In de doos wordt een 20W-lader meegeleverd die het apparaat snel weer van de nodige accusappen kan voorzien. iPadOS 15 zorgt voor een nog prettigere ervaring en brengt handige multitaskfuncties met zich mee, maar ook een mogelijkheid om widgets overal op het scherm te plaatsen.

De iPad 10.2 (2021) is echter niet perfect. Het is bijvoorbeeld de enige iPad die nog niet over Face ID beschikt. Daarnaast is het niet mogelijk om de speakers opnieuw te kalibreren, wat wel kan op andere tablets van Apple. Als je gebruik wil maken van een laptopachtige ervaring met de Apple Magic Keyboard, kun je beter naar de duurdere iPad Air kijken. De iPad 10.2 (2021) ondersteunt namelijk alleen de accessoires van de eerste generatie.

Voor 389 euro heb je de nieuwste iPad al in huis. Deze 10.2-versie is vooral geschikt voor mensen die van plan zijn om hun eerste iPad te kopen of een oudere iPad willen vervangen die niet compatibel is met iPadOS 15.

(Image credit: TechRadar)

iPad (2021): prijs en beschikbaarheid

Vanaf 24 september is de iPad 10.2 (2021) verkrijgbaar. Daarvoor kun je de tablet al pre-orderen.

De prijs van de iPad 10.2 (2021) begint bij 389 euro. Hiervoor krijg je een Wi-Fi-only model met 64GB opslag. Voor 256GB opslag ben je 559 euro kwijt. Als je ook LTE-connectiviteit wil, ben je 529 euro kwijt voor de 64GB versie en 699 euro voor de variant met 256GB.

De goedkoopste iPad 10.2 (2020) lanceerde in september 2020 en had eenzelfde startprijs, maar leverde daarvoor slechts 32GB aan opslag.

(Image credit: TechRadar)

iPad (2021): design

Zelfde design als vorige iPad 10.2-modellen

Touch ID, maar geen Face ID

Compatibel met Apple Pencil (1ste generatie) en Smart Keyboard

Aan de buitenkant ziet de nieuwe iPad 10.2 er hetzelfde uit als de iPad 10.2 van vorig jaar. De afmetingen bedragen 25,06 x 17,41 x 0,75 cm. Het scherm is even groot gebleven en de randen aan de boven- en onderkant zijn nog net zo dik. Aan de bovenkant is de 12MP frontcamera te vinden en in de onderste rand zit de ingebouwde Touch ID-sensor.

Het design is ietwat gedateerd in vergelijking met de rest van de line-up aan iPads, maar het voelt nog altijd aan als een degelijke slate. In dit prijssegment is het niet iets waar we echt over kunnen klagen. Er is geen Face ID aanwezig, dus je zal het moeten doen met Touch ID. De vingerafdrukscanner is overigens snel in het herkennen van onze vingerafdruk, dus de tablet is in no-time ontgrendeld.

Met een gewicht van 187 gram is het Wi-Fi-model slechts 3 gram lichter dan de tablet van vorig jaar. De LTE-versie is weer 3 gram zwaarder dan de voorganger en weegt 498 gram. De iPad 10.2 (2021) is beschikbaar in twee kleuren: zilver en grijs. Er is dit keer dus geen gouden variant beschikbaar. Als je op zoek bent naar een gewaagdere kleur is de nieuwe iPad Mini (2021) wellicht een optie. Deze biedt naast grijs en goud ook roze en paars aan.

De iPad 10.2 (2020) is ook de enige iPad die nog over een Lightning-aansluiting beschikt. Er is dus geen USB-C-poort aanwezig. Naast de Lightning-poort aan de onderkant zitten twee speakers. Op de iPad Mini kan het geluid van de speakers worden gekalibreerd op basis van de omgeving, maar op de iPad 10.2 (2021) is dit niet mogelijk.

De iPad 10.2 werkt naast de 1ste generatie Apple Pencil ook in combinatie met Apple's Smart Keyboard, waardoor je het als een soort laptop kunt gebruiken. Deze accessoire beschikt echter niet over de handige klikbare toetsen en het trackpad van de Magic Keyboard. Voor een prettigere typervaring is het echter meer dan voldoende.

(Image credit: TechRadar)

iPad (2021): display

10,2 inch beeldscherm

2.160 x 1.620 pixels

True Tone-technologie

De iPad 10.2 (2021) beschikt - zoals de naam al zegt - over een 10,2 inch scherm. Het display van de standaard iPad werd voor het eerst vergroot in de iPad (2019). Het kleine beetje extra schermgrootte is de norm geworden voor Apple's meest betaalbare tabletreeks.

De resolutie van het scherm bedraagt 2.160 x 1.620 pixels en er is een schermhelderheid van 500 nits aanwezig, net als bij de voorganger. Het Liquid Retina-display is hier dus in geen velden of wegen te bekennen, maar de iPad 10.2 (2021) beschikt wel over de True Tone-functie van het bedrijf. Het is voor het eerst dat Apple deze technologie naar zijn goedkoopste tablet brengt.

True Tone past het display automatisch aan op basis van de omgevingsverlichting, zodat je het scherm goed kunt aflezen. Als je de iPad in de buitenlucht gebruikt wordt het scherm bijvoorbeeld automatisch helderder. Het is een welkome upgrade.

Waar de iPad Pro (2021) van een 120Hz upgrade is voorzien, bedraagt de verversingssnelheid van de iPad (2021) nog altijd 60Hz. Er is dus geen soepelere schermervaring aanwezig, hoewel dat voor een standaard iPad niet per se nodig is.

(Image credit: TechRadar)

iPad (2021): specs, prestaties en camera

A13 Bionic-processor

64GB of 256GB opslag

12MP groothoeklens voor de frontcamera

Apple heeft een nieuwe chipset in de iPad 10.2 verwerkt, namelijk de A13 Bionic-processor. Deze verscheen voor het eerst in de iPhone 11 en 11 Pro uit 2019. Het is dus niet de nieuwste chipset van Apple - dat is de A15 Bionic uit de iPhone 13 en 13 Pro - maar het betreft wel een solide upgrade ten opzichte van de A12 Bionic uit de iPad 10.2 (2020).

De nieuwe iPad is in de praktijk wat soepeler in gebruik. Apple beweert dat de tablet twintig procent sneller is dan het vorige model. Het is echter niet zo snel als de iPad Air 4 met diens nieuwere A14 Bionic-chipset en het kan al helemaal niet tippen aan de iPad Pro (2021) met M1-chip.

Tijdens het testen hebben we weinig problemen ondervonden: apps laden snel, multitasken werkt goed en we hebben geen last gehad van lag. Naar het schijnt beschikt de nieuwe iPad over 3GB RAM-geheugen, maar Apple heeft dit nog niet officieel bevestigd.

Zoals eerder vermeld, hebben beide modellen van de iPad 10.2 (2021) het dubbele aan opslag ten opzichte van de tablets van vorig jaar. Je kunt kiezen uit 64GB of 256GB aan opslag. Net als bij alle andere iPads, is er geen ondersteuning voor een microSD-kaart. Het is dus niet mogelijk om je opslaggeheugen op een later moment uit te breiden.

Als je van plan bent om een hoop apps te downloaden en/of veel foto's en video's te nemen, raden we je aan om voor de 256GB-versie te gaan. Als je nog meer opslagruimte nodig hebt, kun je beter naar de (duurdere) iPad Pro-reeks kijken. Deze tablets zijn beschikbaar met 512GB, 1TB en 2TB aan opslag.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen gebruik maken van videogesprekken. Apple heeft dit ook opgemerkt en daarom de selfiecamera in de tablet voor het eerst in jaren verandert. Er is nu een 12MP groothoeklens aanwezig als frontcamera. In de FaceTime-gesprekken die we hebben gevoerd zag het beeld er duidelijk en gedetailleerd uit.

De iPad 10.2 kan daarnaast gebruikmaken van Center Stage. Deze functie werd voor het eerst geïntroduceerd op de iPad Pro (2021) en zorgt ervoor dat de camera jou altijd in het midden plaatst tijdens videogesprekken. We zijn erg onder de indruk van de functie en de soepele camerabewegingen die het levert.

Aan de achterkant van de nieuwe iPad 10.2 heeft Apple dezelfde 8MP lens gehouden met een diafragma van f/2.4. De plaatjes die we schieten, zien er scherp en helder uit, en vertonen sterke kleuren. We zijn echter niet weggeblazen door de kwaliteit. Kiekjes met een van de nieuwere iPhones zien er ongetwijfeld beter uit. Als je op zoek bent naar een camera voor snellere kiekjes waarbij de beeldkwaliteit niet het belangrijkste is, zal deze iPad 10.2 meer dan voldoen.

(Image credit: TechRadar)

iPad 10.2 (2021): software

iPadOS 15 vooraf geïnstalleerd

Verbeterde multitasking-functies

Verbeterde widgets

Net als de iPad Mini (2021) draait de iPad 10.2 (2021) uit de doos op iPadOS 15, de tabletsoftware van Apple die gebaseerd is op iOS 15. Veel van de functies die beschikbaar zijn voor iPhones, zijn ook mogelijk op de tablet. Het is speciaal ontworpen om alles uit het formaat van de tablet te halen, wat onder meer handig is bij het multitasken.

Je kunt twee apps tegelijk openen en zelf bepalen hoeveel iedere app van het scherm in beslag neemt. Deze functie werd voor het eerst geïntroduceerd in iPadOS 14, maar is nu een stuk gemakkelijker dankzij het nieuwe Multitask-menu dat te vinden is aan de bovenkant van iedere app.

Het is voortaan ook mogelijk om widgets te verplaatsen op het scherm. Voorheen stonden widgets vast in een paneel aan de linkerkant van het thuisscherm. Daarnaast zijn er wat verbeteringen gemaakt aan de Notitie-app.

iPadOS 15 biedt een sterke ervaring op de nieuwe iPad 10.2. Het is de beste iPad-software van Apple tot nu toe, en overklast de tabletsoftware van Android-apparaten.

(Image credit: TechRadar)

iPad 10.2 (2021): batterijduur

Batterijduur ongeveer tien uur

Iets meer dan drie uur om volledig op te laden

20W-lader in de doos

De nieuwe iPad (2021) houdt het volgens Apple zo'n tien uur vol op één accucyclus. Tijdens het testen hebben we ondervonden dat deze bewering redelijk accuraat is. We konden zo'n tien uur aan video's kijken voordat we de tablet weer aan de lader moesten leggen. Het is misschien geen verbetering ten opzichte van de vorige iteratie, maar het heeft alsnog een van de langste batterijduren in een tablet.

Het duurt iets minder dan drie uur om de iPad volledig op te laden met de 20W-snellader in de doos. Het is niet mogelijk om iPads draadloos op te laden, maar dit is überhaupt nog niet echt mainstream in tablets.

Moet ik de iPad (2021) kopen?

Koop het als...

Je niet te veel wil spenderen

Deze instapniveau iPad biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Als je geen enorme smak geld wil uitgeven of een oudere iPad wil vervangen die niet overweg kan met iPadOS 15, is dit een geweldige optie.

Je vaak in videogesprekken zit

Door de verbeterde frontcamera en de handige Center Stage-functie ben je altijd goed in beeld. De nieuwe iPad maakt videogesprekken een stuk plezierig. Als je vaak in videogesprekken zit, is deze iPad ideaal.

Je de tablet vaak in de buitenlucht gebruikt

Het is voor het eerst dat een instapniveau iPad over de True Tone-technologie beschikt. Het past het scherm automatisch aan op basis van de omgevingsverlichting. Zo heb je altijd de beste kijkervaring.

Koop het niet als...

Je de iPad 10.2 (2020) al in huis hebt

De verbeterde selfiecamera en het True Tone-display zijn geen reden om te upgraden als je al over het model van vorig jaar beschikt. Je kunt op die tablet ook iPadOS 15 downloaden. Anders dan wat extra opslag is er vrij weinig nieuws in deze tablet.

Je een iPad zoekt om schetsen op te maken

De iPad 10.2 (2021) ondersteunt de Apple Pencil (1ste generatie), maar als je veel wil schetsen en tekenen op je tablet, is het verbeterde scherm van de iPad Air 4 een stuk handiger. Deze tablet is bovendien compatibel met de tweede generatie Apple Pencil. Deze is veel makkelijker in gebruik en heeft een aanpasbare knop.

Je op zoek bent naar geweldige audio

Deze iPad heeft twee speakers die het prima doen. Als je echter op zoek bent naar betere audio, kun je beter voor de iPad Mini of iPad Air kiezen. Deze bieden speakers die automatisch kalibreren en je een betere ervaring bieden op het gebied van gaming en het kijken van films.

Voor het eerst gereviewd: september 2021