Nieuwe iPad 10.2 (2020)

De nieuwe iPad 2020 biedt zeker waar voor zijn geld, zelfs al is het slechts een kleine upgrade is ten opzichte van de versie van vorig jaar. Het heeft een snellere chipset en komt met een 20W snellader in de doos, vergezeld van functies van vorig jaar, zoals de compatibiliteit met een Apple Pencil en Smart Keyboard. Bovendien is de prijs ook niet aangepast, wat hiervan de beste iPad maakt voor zij die niet de beste tablet van Apple moeten hebben.

Review in een notendop

De nieuwe iPad 2020 is de beste versie tot nu toe van het instapmodel van de iPad, en ook al is er weinig veranderd ten opzichte van de iPad 2019 van vorig jaar, toch blijft het een belangrijke rol spelen nu de iPad Air duurder is geworden. Daarbij is het voor ons de makkelijkste iPad om aan te raden aan alledaagse gebruikers.

De waarde, niet enkel de prijs, is de hoofdreden om een 10.2-inch iPad 2020 te kopen. Dit komt omdat het veel functies bevat van duurdere iPads: toegang tot dezelfde spelletjes en applicaties, compatibiliteit met een Apple Pencil en Smart Keyboards, en ondersteuning voor iPadOS 14.

Het staat in schril contrast met de iPad Air 4 (die nog niet beschikbaar is), die een nieuw ontwerp, kunstenaar-vriendelijk 10.9-inch gelamineerd scherm en superieure prestatie heeft. Dat lijkt allemaal verleidelijk, maar de prijskloof tussen beide iPad-reeksen is vergroot. Dus waar de nieuwe iPad 2020 er wat beperkt uitziet, blijft het wel waar voor zijn geld.

Er zijn wat leuke toevoegingen die van wat technisch gezien de 'iPad 8' is toch geen herwerking van de vorige versie maken. In de doos zit een 20W-oplader voor snelladen via een USB-C-naar-Lightning-kabel, en de tablet wordt aangedreven door een A12 Bionic chipset. Dat biedt een solide boost aan de specs die deze tablet toch wel nog enkele jaren moet laten meegaan.

De ondersteuning voor het Smart Keyboard van Apple en de Apple Pencil (beide afzonderlijk verkocht) verbeteren de waarde van de iPad 2020, samen met zijn geweldige batterijlevensduur van 10 uur. Dan is er ook nog het besturingssysteem: iPadOS 14 is een uitstekende software update die erkenning verdient, met nieuwe functies - Scribble in het bijzonder - die helpen om de extra kosten van de stylus van Apple het waard te maken.

Als het op compromissen aankomt, dan begint het opslaggeheugen bij een magere 32GB - je zal het model met 128GB moeten kopen als je foto's en video's wil opslaan en bewerken. Het blijft echter moeilijk om niet onder de indruk te zijn van deze 'basis' iPad als de iPad Pro of iPad Air buiten je budget vallen.

Jouw perspectief op de nieuwe iPad 10.2 (2020) zal afhangen van hoe nauwlettend je de evolutie van de iPad de voorbije jaren in de gaten hebt gehouden. Applefans zullen klagen over het feit dat de goedkoopste iPad niet veel upgrades heeft gezien, los van een sterkere en meer efficiënte chipset.

Ook al is het redelijk om meer revolutionaire veranderingen te vragen als het aankomt op de vlaggenschip-iPad Pro-reeks, die heel prijzig kan uitvallen in sommige gevallen, de nieuwe iPad 10.2 is ontworpen voor gebruikers met minder eisen.

Dit is een iPad voor iemand die al een tijdje geen iPad meer heeft gekocht, en die een (relatief) goedkope vervanging wil, of iemand die zijn of haar eerste iPad wil kopen. Het doel van Apple is dat mensen het laatste model kopen - vandaar de eerder vermelde snellere chipset en bijgevoegde snellader - in plaats van het zich aanschaffen van een ouder model tegen een lagere prijs bij een andere handelaar.

Nieuwe iPad 2020 prijs en releasedatum

De iPad (2020) start bij €389 voor 32GB opslaggeheugen, maar de prijzen gaan aardig omhoog als je 128GB opslag wil, of een LTE-verbinding, of beide.

Dat is een betaalbare prijs, zeker als je het vergelijkt met de prijs van de iPad Pro-reeks, of de nieuwe iPad Air 4, die start bij €669,-, en aangezien deze slechts recent is vrijgegeven verwacht je maar beter niet teveel korting tijdens Black Friday.

De releasedatum van de nieuwe iPad 10.2 (2020) was vrijdag 18 september, dus als je er eentje wil gaan kopen, dan kan je dat vanaf nu doen. Je kan direct via Apple bestellen, of via grote handelaars.

Design

De nieuwe iPad is niet zo nieuw als het op ontwerp aankomt. Het ziet er gelijkaardig uit, en voelt ook zo aan, als de iPad van 2019, al hoeft dat op zich geen slecht nieuws te zijn. Het ontwerp is sterk genoeg tegen deze prijs, al voelt het een beetje gedateerd in vergelijking met de iPad Air en Pro.

Er is een 10,2-inch scherm - waar we bij het schermgedeelte verder op in zullen gaan - met dikke randen. De bovenste rand bevat de selfie camera, terwijl de thuisknop met een ingebouwde Touch ID-sensor zich onderaan bevindt.

Dit voelt niet zo high-end aan als de biometrische Face ID-beveiliging van de iPad Pro, maar het werkt goed en geeft je de optie om jouw tablet te openen met een vingerdruk. We hebben gezien dat de vingerafdrukscanner snel werkt, met bovendien de nodige nauwkeurigheid.

Er zijn wat duidelijke compromissen qua ontwerp, zoals overal. Deze iPad heeft twee speakers, maar ze zitten beide onderaan en wijzen in dezelfde richting - het werkt, maar is niet zo indrukwekkend als stereo speakers. Ook voelt de Lightning Connector aan de onderkant van de tablet plots verouderd - de nieuwe iPad Air en iPad Pro gebruiken nu USB-C zoals een 'normale' computer om meer compatibiliteit te hebben met een hele waaier aan activiteiten.

De Air en Pro hebben het meer laptop-achtige Magic Keyboard, met trackpad en klikbare toetsen. Als je echter op zoek bent naar een iPad die de mogelijkheid heeft om tekst toe te voegen, handschriften te lezen en je digitaal te laten tekenen en interageren met een muis, dan melden we graag dat de nieuwe iPad 10.2 al deze dingen kan.

Je kan kiezen tussen de volgende kleuren: zilver, goud of Space Gray, wat dezelfde opties zijn die we de voorbije jaren ook al zagen passeren. Je zal de iPad Air moeten kopen voor de nieuwe Sky Blue, Rose Gold en groene kleuren. Qua dimensies is de tablet 250,6 x 174,1 x 7,5mm, en de Wi-Fi versie weegt 490g, terwijl de LTE-variant wat zwaarder uitvalt met 459g.

Het ontwerp van de nieuwe iPad is niet opvallend, en het voelt een beetje gedateerd op verscheidene manieren, maar gezien de prijs van deze tablet is het geen grote verrassing dat Apple dezelfde look van de voorbije jaren is blijven vasthouden - en je zal waarschijnlijk niet echt teleurgesteld zijn.

Scherm

Zoals de titel van de review wel duidelijk maakt, komt de nieuwe iPad met een 10,2-inch scherm.

Het ziet ernaar uit dat Apple hiermee genoegen neemt als de optimale schermgrootte voor zijn meest betaalbare tablet, na het te hebben voorzien van een upgrade van 9,7-inch naar 10,2-inch voor de generatie van 2019. Je krijgt een bescheiden halve inch aan schermgrootte als je een upgrade neemt van een basis iPad van 2018 of vroeger.

Apple heeft ook de helderheid verhoogd naar 500 nits, wat zeker opviel toen we het vergeleken met de iPad van vorig jaar. Het zal je misschien niet opvallen zonder de twee naast elkaar te vergelijken, maar het is een handige upgrade als je de iPad overdag buiten wil gebruiken.

Wat je niet krijgt is het sjieke Liquid Retina-scherm van Apple, samen met een gelamineerd scherm, zoals we zien in de duurdere iPads. De iPad 2020 heeft een perfecte resolutie van 2160 x 1620, maar de beeldverversing blijft 60Hz in plaats van 120Hz, en het LED-scherm is niet strak tegen het bovenste glas aangedrukt.

Er is een merkbare spleet tussen het displaypaneel en glas, en, dit meer dan iets anders, maakt van de 10,9-inch Air en 11- en 12,9-inch Pro's betere opties voor mensen die willen tekenen met de Apple Pencil. Gebruikers die gewoon op zoek zijn naar een goedkope iPad zullen het waarschijnlijk niet merken.

Specificaties, prestatie en camera

De iPad 10.2 heeft een geüpgrade chipset, in vergelijking met de twee laatste iPad-modellen, met de A12 Bionic processor. Het is niet de laatste van Apple, na zijn debuut in de iPhone XS en iPhone XR-smartphone, maar het is een solide vervanger voor de A10 Fusion chipset van de laatste generatie iPads.

Wat wil dat voor jou zeggen? Het houdt een verbeterde prestatie in op deze nieuwste iPad, al zal het geen grote gamechanger zijn - deze tablet zal niet zo snel zijn als de iPad Air 4, die de nieuwe A14 Bionic chipset heeft, of een van de meest recente modellen van iPhone.

Dit gezegd zijnde hebben we gezien dat de nieuwe iPad snel genoeg is voor alles dat we ermee hebben gedaan. Apps konden snel laden en we hebben geen vertragingen opgemerkt tijdens ons werk met de tablet.

Als je wil multitasken - iets dat iPadOS je nu toestaat - dan kan wel wat vertragingen op jouw iPad verwachten, maar je zal er nog steeds alles op kunnen doen. Er wordt geopperd dat de tablet 3GB RAM heeft, al heeft Apple dit nog niet officieel bevestigd.

Qua opslaggrootte heb je de keuze tussen 32GB of 128GB, en er is geen ondersteuning voor microSD, dus je hangt voor de levensduur van de tablet vast aan die opslaggrootte. Als je van plan bent om veel apps te downloaden en je wil niet zonder opslag komen te zitten, dan raden we je aan om voor de variant met 128GB te gaan.

Zij die nog meer ruimte willen, zullen echter een kijkje moeten nemen bij de iPad Pro-reeks, waar je modellen van 256GB, 512GB en zelfs 1TB hebt. De nieuwe iPad Air heeft 64GB of 256GB.

De camera zal nooit de hoogvlieger worden van een tablet, en Apple snapt dat, dus ze hebben hier geen grote upgrades gemaakt .

Dit geeft je geen fotografie zoals bij een iPhone, maar het is dan weer wel goed genoeg voor videostreaming, het nemen van foto's voor een app op jouw tablet of dat ene moment dat je een foto moet nemen en slechts de tablet bij de hand hebt.

Apple heeft achteraan een 8MP camera met een f/2,4-opening. Beelden die je hier mee maakt zullen scherp lijken met sterke kleuren, maar je zal niet worden omvergeblazen van de mogelijkheden als je reeds een vrij krachtige camera hebt op jouw smartphone.

Vooraan is er een 1,2MP selfiecamera, waar we van Apple hadden verwacht dat ze deze in de nieuwe generatie hadden aangepast - nu we allemaal toch meer gebruik maken van videobellen zou het een verstandig moment zijn geweest van Apple om dit te verbeteren.

Dat wil niet zeggen dat het niet nog altijd goed genoeg is om je door een videocall te halen, zelfs als het niet zo goed zou zijn als een toegewijde webcam.

Software

Deze tablet komt met iPadOS 14, en het is de beste tablet software die Apple tot nu toe heeft uitgebracht. Je kan iOS hebben lopen op jouw vorige iPad, en het goede nieuws is dat het op een gelijkaardige manier werkt met een paar nieuwe functies.

Multi-taksen is veel beter met iPadOS 14, en ook het algemene gebruik is beter met deze software dan op Android-toestellen. Apps zijn over het algemeen beter geoptimaliseerd voor de iPad-ervaring, en we genieten veel van de nieuw toegevoegde extraatjes.

Batterijlevensduur

De nieuwe iPad 2020 heeft een sterke batterijlevensduur, en het ziet ernaar uit dat dat je zal opluchten, aangezien de meesten een tablet zoeken die lang mee kan gaan tussen oplaadbeurten door. Elke generatie van de iPad heeft een sterke batterijlevensduur aangeboden, en dat is voor ons dan ook niet veranderd na onze bevindingen dat de tablet het tot 10 uur volhoudt bij het doorlopend afspelen van video op een enkele oplaadbeurt.

We weten niet hoe groot de batterij in de iPad 10.2 is, maar ze werkt goed en zal waarschijnlijk gelijk zijn aan de 8.827mAh die we kunnen terugvinden in de vorige generatie.

Er is geen draadloos opladen - aangezien dit ook nog niet veelvoorkomend is bij tablets - dus je zal een kabel moeten gebruiken om het toestel op te laden. De 20W snellader die we in de doos vonden was volgens onze bevindingen meer dan genoeg om de iPad snel op te laden.

Moet ik de nieuwe iPad 2020 kopen?

Kopen als...

Je een oudere iPad moet vervangen - en tegen een goede prijs

Heb je een beschadigde iPad? Eentje die traag loopt? Of een iPad die niet compatibel is met iPadOS 14? Apple biedt je hiermee een goed startmodel aan dat jouw portefeuille niet te hard belast, en zeker waar is voor zijn geld.

Je jouw iPad snel wil opladen

Apple voorziet een 20W snellader en USB-C-naar-Lightning kabel met de iPad 2020, en dat is goed nieuws voor iedereen die van mening is dat de oudere iPads er dagen over doen om op te laden. Ruil die oude 10W-adapter in voor deze snelle batterijververser.

Je een goedkope tablet van Android overweegt

Kwaliteit is moeilijk te vinden bij goedkope tablets van Android. De meest basale tablets van Apple staan mijlenver voor op de startmodellen op Android, en het komt vaak neer op de stabiele software van Apple die geoptimaliseerd is voor het grotere scherm - teveel Android-apps zijn gewoon opgeblazen apps voor de smartphone.

Niet kopen als...

Je reeds in het bezit bent van een iPad die vlot draait op iPadOS 14

Ook al is het de 'nieuwe' iPad voor 2020, dat houdt niet in dat hij dramatisch beter zal zijn dan een recent model dat je al hebt. Niemand met een iPad 2019 zal een opmerkelijk verschil melden, terwijl de iPad 2018, die ook een ondersteuning voor het Smart Keyboard en de Apple Pencil heeft, ook een goed toestel is.

Je oprecht wil tekenen op een iPad

Deze iPad zal ook compatibel zijn met een Apple Pencil, maar toch moet je minstens kijken naar een iPad Air als je wil tekenen. De iPad Air heeft een gelamineerd scherm, dus het voelt alsof je direct tekent op het glas, terwijl deze iPad een merkbare spleet heeft tussen het glas en de display.

De iPad Air 4 binnen jouw budget ligt

Ook al is de nieuwe iPad zijn geld zeker waard, de nieuwe iPad Air 4 steekt er in vergelijking wel met kop en schouders bovenuit, en bied meer kracht en meer functies. Het heeft een 10,9-inch Liquid Retina-scherm met verdunde randen, een Touch ID ingebouwd in de aanzetknop op de zijkant, compatibiliteit met het premium (en dus prijzige) Magic Keyboard, ondersteuning voor de Apple Pencil van de tweede generatie, een snellere A14-chip en het komt in meer kleuren.

Eerst gereviewd op: september 2020