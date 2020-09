Nieuwe iPadOS 14 haalt het meeste uit iPads

Tijdens het Apple Event op 15 september werd de laatste versie van het besturingssysteem van Apple voor de iPad onthuld, iPadOS 14.

Het besturingssysteem werd mee voorgesteld tijdens de lancering van de nieuwe iPad en is vanaf morgen, woensdag 16 september beschikbaar.

Hier kan je alvast alle details terugvinden die Apple op het evenement heeft vrijgegeven.

Nieuwe functies en verbeteringen

Aangezien de laatste versie van dit besturingssysteem al enige tijd uit is in een bèta-vorm wisten we al wel vrij goed wat we moesten verwachten.

Een van de leukste toevoegingen is de functie waarmee een Apple Pencil jouw handschrift direct kan omzetten in tekst of cijfers. Deze tekst kan je dan makkelijker verwerken in documenten, tekstverwerkers, notities of chatapps.

Ook zit er een 'intelligente' vormherkenning mee in verwerkt, waarmee je bepaalde bewegingen omzet naar standaardvormen zoals cirkels en vierkanten. De dataherkenning gaat zelfs zo ver dat het telefoonnummers kan herkennen en opbellen.

Als je met een iPad zit die hiermee aan de slag kan, dan is het zeker de moeite waard om de upgrade uit te voeren of gewoon eens een kijkje te nemen naar de nieuwe functies.

Bijkomstige nieuwigheden zijn een vernieuwd design voor FaceTime- en telefoongesprekken en zoekopdrachten die de gebruiker minder moeten afleiden, nieuwe zijkolommen voor veel applicaties, een universele zoekfunctie om alles te vinden en nieuw vormgegeven widgets.

Meer functies zullen zichtbaar worden van zodra de nieuwste versie van het besturingssysteem uit is, dus voor meer informatie kan je hier steeds terecht.