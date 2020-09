Apple lanceert vernieuwde 8e generatie iPad en iPad Air 4

Apple had vandaag niet één, maar twee nieuwe tablets voor ons in petto. Maak kennis met de 8e generatie van de basis iPad en de nieuwe iPad Air 4 met ongeziene specificaties.

We beginnen met het belangrijkste en dat zijn de prijzen. De nieuwe iPad (8e generatie) begint vanaf 389 euro voor het model met alleen wifi en 529 euro voor het model met wifi en LTE. Je kan de nieuwe iPad vanaf vandaag al bestellen en dan zou hij op vrijdag 18 september geleverd moeten worden.

De iPad Air 4 zal vervolgens een richtprijs hebben van 669 euro voor de modellen met wifi en 809 euro voor de modellen met wifi en LTE. Je kan de iPad Air 4 vanaf nu bestellen, maar de leveringen zullen pas in de loop van oktober gebeuren. Apple zelf geeft voorlopig ook nog geen specifiekere datum voor de uiteindelijke verkoop.

iPad (8e generatie) specificaties

(Image credit: Apple)

We beginnen met de minst interessante tablet van het duo en dat is de 8e generatie van de basis iPad. Het oude design met het 10,2-inch display blijft hier behouden en onder de motorkap vinden we dezelfde A12-processor terug die we kennen van de iPhone X-reeks. Aangezien die processor ook nu nog steeds bij de snelste smartphonechips hoort, zijn de prestaties van de 8e generatie iPad razendsnel.

Het enige designelement dat hier verandert, is de oplader. Apple heeft, zoals verwacht, gekozen voor een USB-C-oplaadpoort die tot op heden alleen in de iPad Pro-modellen terugkwam.

iPad Air 4 specificaties

(Image credit: Apple)

De iPad Air 4 heeft daarentegen heel wat nieuws voor ons in petto. We zien hier een nieuw 10,9-inch Liquid Retina display met een resolutie van 2360 x 1640 pixels én een USB-C-poort voor de oplader. Ondersteuning voor het Magic Keyboard is eveneens aanwezig. Er is daarnaast nog de bekende True Tone-kleurentechnologie en P3 wide color support.

Binnenin zien we een gloednieuwe A14 Bionic processor die we aanvankelijk hadden verwacht in de iPhone 12 reeks, maar die toestellen hebben we helaas nog niet gezien. Een andere opvallende nieuwigheid is Touch ID in de aan/uitknop bovenaan de iPad Air 4. De homeknop is hier verwijderd voor dunnere schermranden, maar door deze innovatie heeft Apple toch Touch ID kunnen behouden op deze nieuwe iPad.