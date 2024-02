iPad Air 6: nieuws, geruchten en meer

De iPad Air 6 kan wel eens de eerstvolgende iPad zijn die wordt gelanceerd en het is inmiddels dan ook wel tijd voor een nieuwe iPad Air. De iPad Air 5 (2022) is namelijk ook alweer meer dan 18 maanden oud. We moeten misschien echter nog wel tot maart wachten op deze nieuwe midrange tablet.

Deze nieuwe iPad is misschien wel het wachten waard, want Apple werkt schijnbaar niet aan één model, maar aan twee. Naast een vernieuwde versie van het 10,9-inch model, kan er namelijk ook nog een 12,9-inch variant worden uitgebracht. Die extra optie zou ervoor zorgen dat de iPad Air-productlijn meer gaat lijken op de iPad Pro-productlijn. Er is namelijk ook al een iPad Pro beschikbaar in 12,9 inch.

Het grotere formaat is trouwens ook niet de enige zogenaamde upgrade waar we over hebben gehoord. Er zijn namelijk ook leaks verschenen die wijzen op een flinke prestatieboost. Hieronder vind je alle leaks en geruchten over de iPad Air 6 die we tot nu toe hebben verzameld. We zullen dit artikel ook updaten wanneer er weer nieuwe details over de volgende iPad Air verschijnen.

iPad Air 6: prijs en releasedatum

Volgens Apple's patroon voor eerdere iPad Air-releases zou het inmiddels toch wel weer tijd moeten zijn voor een nieuwe iPad Air (6). De iPad Air (2022) is nu namelijk alweer meer dan 18 maanden oud en dat model verscheen zelf ongeveer 18 maanden na de release van de iPad Air 4 (2020).

Er waren eerder een aantal geruchten die suggereerden dat we de iPad Air 6 al in oktober 2023 zouden krijgen. Dat was ook wel logisch geweest qua timing, maar het is niet gebeurd.

Inmiddels lijkt het waarschijnlijker dat we hem in maart zullen zien, want dat is wat een redelijk betrouwbare leaker iets recenter nog heeft geclaimd. Nog recenter werd het ook nog specifieker, want toen werd er geclaimd dat de iPad Air 6 tegen het einde van maart zal verschijnen, samen met de iPad Pro (2024).

We hebben ook van een andere bron gehoord dat er binnenkort een nieuwe iPad Air aankomt, alleen die bron gaf aan dat hij ergens tussen oktober en juni zou arriveren en een derde bron zei juist weer dat de massaproductie van de iPad Air 6 in het eerste kwartaal van 2024 zal starten.

Nog een andere bron claimde weer dat de iPad Air 6-panelen in december werden verstuurd en dat suggereert dat een lancering aan het begin van dit jaar waarschijnlijk is.

Qua prijs denken we dat hij waarschijnlijk minstens net zo duur zal zijn als zijn voorganger. Dat model had tijdens zijn lancering een minimale prijs van 698,50 euro, maar die prijs steeg later naar 789,45 euro vanwege inflatie. We weten dus niet zeker welke prijs Apple voor het volgende model zal aanhouden. In het beste geval is het die oorspronkelijke prijs, maar het zou ons ook niet helemaal verbazen als hij duurder wordt.

iPad Air 6: nieuws en geruchten

De grootste geruchten over de iPad Air 6 die we tot nu toe zijn tegengekomen, gaan vooral over zijn processor. We verwachten dat de nieuwe iPad zal draaien op Apple's M2-chip.

Een aantal leakers, waaronder Revengus (zie de tweet hieronder), hebben geclaimd dat Apple's volgende generatie van de iPad Air de M1-chip van zijn voorganger zal inwisselen voor de M2-chip die je momenteel nog steeds kan vinden in veel van de beste MacBooks en de iPad Pro 2022 (12,9 inch). Als dat werkelijk het geval is, kan je een flinke prestatieboost verwachten op de iPad Air 6.

iPad Air6, powered by M2March 14, 2023 See more

We weten nog niet zeker of de iPad Air 6 zal beschikken over een 8-core of 10-core GPU (zoals in de nieuwste iPad Pro), maar aangezien de iPad Air eerder een midrange apparaat is dan een flagship apparaat, gokken we dat er misschien eerder voor een 8-core GPU wordt gekozen om kosten te besparen.

Als het gaat om het design en display van de iPad Air 6, verwachten we niet echt veel veranderingen ten opzichte van de iPad Air 5. De toevoeging van ProMotion-panelen met mini-LED-technologie op de iPad Air 6 zou erg gewaardeerd worden, maar we zijn bang dat dit soort "Pro"-features Apple's middenklasse iPad weer duurder zouden maken.

Volgens een bepaalde bron zal de volgende iPad Air inderdaad iets betere specs krijgen. Wij vinden eigenlijk dat de iPad Air 5 al een redelijk goed design en display heeft voor zijn prijs.

Een andere leak gaf echter aan dat er misschien twee nieuwe iPad Air-modellen onderweg zijn. Het tweede model kan in dat geval een groter scherm of betere specs krijgen. Een tweede bron heeft het ook al gehad over een grotere 12,9-inch variant van de iPad Air, dus het is mogelijk dat we binnenkort meer opties hebben om uit te kiezen.

Weer een andere bron heeft nu ook een 12,9-inch iPad Air 6 genoemd en claimt dat deze samen met het verwachte 10,9-inch model zal lanceren. Schijnbaar zal de grotere variant ook een 'oxide backplane' hebben en dat moet ervoor zorgen dat zijn scherm minder stroom verbruikt. Dat zorgt dan dus vervolgens weer voor een betere batterijduur.

Nog recenter hebben we ook gehoord dat de panelen voor een 12,9-inch iPad Air al sinds afgelopen december worden verstuurd (naar Apple). Het lijkt dus heel erg waarschijnlijk dat dit grotere model inderdaad bestaat.

iPad Air 6: wat we willen zien

1. Een eigen stijl

Het grootste probleem van de iPad Air (2022) is dat hij te veel op de iPad Pro lijkt. Dat maakt het voor consumenten lastiger om te kiezen welke ze moeten kopen og welke het beste bij ze past. Momenteel maakt hij voor sommige mensen het Pro-model ook redelijk overbodig dankzij zijn lagere prijs (en nog steeds uitstekende prestaties).

Apple kan dus misschien het beste maar een betere manier verzinnen om ervoor te zorgen dat de volgende iPad Air uniek aanvoelt en niet te veel als een iPad Pro. Misschien kan de Air qua specs wel iets meer als een echte middenklasser worden neergezet, zodat de prijs omlaag kan en hij toegankelijker wordt.

2. Meer opslagruimte

Het huidige basismodel van de iPad Air heeft maar 64GB aan opslagruimte en dat is voor zo'n krachtige tablet toch echt wel te weinig vandaag de dag.

Je kan daar bijvoorbeeld niet heel veel games, bestanden of foto's en video's tegelijk op opslaan. We weten daarom ook niet echt waarom deze versie nog bestaat. Ook in 2022, toen het meest recente model uitkwam, was dit al erg weinig.

Bijna 800 euro (of meer) betalen voor een tablet met 64GB voelt ook wel een beetje belachelijk. Als we dus tenminste meer opslagruimte krijgen voor dat geld, dan zijn

misschien ook meer mensen bereid om die prijs nog te betalen voor een iPad Air.

3. Een grotere batterij

De batterijduur van de vorige iPad Air, en eerlijk gezegd van de meeste iPads, was niet bepaald geweldig. Het was niet slecht, maar ook zeker niet echt goed.

Als je je iPad graag onderweg wil gebruiken of als een tweede scherm voor bij je setup, dan is het toch wel fijn om een apparaat te hebben dat lang meegaat. Bij de huidige iPads is dit helaas niet altijd het geval.

We zouden dus graag een grotere batterij zien op de volgende generatie van de iPad Air en misschien ook nog met wat extra optimalisaties op het gebied van energie-efficiëntie, zodat de batterij nog langer meegaat. Dan heeft de volgende iPad Air echt een grote kans om op onze lijst met de beste iPads te belanden.