iPad Air 4 (2020) review

De iPad Air 2020 is een fenomenaal goed gemaakte tablet die op veel vlakken een verbetering is en problemen oplost rond het gedateerde ontwerp van de tablet en bijhorende accessoires. De prijsstijging maakt het moeilijker om hem verkocht te krijgen, maar de iPad Air 4 is zo indrukwekkend dat het moeilijk is om te kiezen tussen de Air en de iPad Pro.

Twee minuten review

De iPad Air (2020) brengt niets revolutionairs naar de tabletreeks van Apple, maar we zien veel functies die vroeger exclusief op de iPad Pro verschenen, afzakken naar deze meer betaalbare, en dus ook meer aantrekkelijke, tablet.

Ook al zal deze tablet er niet in slagen om mensen die op zoek zijn naar krachtige tablets weg te trekken van de iPad Pro, toch brengt hij veel zaken die de Pro-reeks zo goed maakt naar een goedkoper toestel, al is het nog altijd niet zo betaalbaar als de standaard iPad-serie.

Laat ons beginnen bij een duidelijke tegenvaller. Apple heeft de prijs van de iPad Air ten opzichte van de laatste generatie verhoogd met €100 van €569 naar €669. Met de extra specificaties en het verbeterde ontwerp dat je krijgt, voelt het wel gerechtvaardigd aan.

Net zoals de iPad Pro-reeks komt de iPad Air 4 met een voorkant die bijna volledig wordt ingenomen door het scherm, en het ondersteunt de tweede generatie van de Apple Pencil.

De iPad Air 4 heeft de nieuwe A14 chipset van Apple, die ook de iPhone 12-lijn draaiende houdt. Het biedt een ongekende kracht aan en zorgt ervoor dat de Air comfortabel elke taak die je ervan vraagt uitvoert, gaande van veeleisende applicaties tot het streamen van video.

De vier luidsprekers brengen ook geweldige audio als je video's of films bekijkt, en de achterste camera is verbeterd naar 12MP.

Alles voelt een beetje meer verfijnd aan op de iPad Air 4, waarmee het moeilijker wordt om te kiezen voor een iPad Pro als je van dit ontwerp houdt, maar niet wanhopig op zoek bent naar een strakke beeldverversing van 120Hz.

Als je meer opslaggrootte of een groter scherm nodig hebt, dan zal je waarschijnlijk moeten kijken bij de iPad Pro-reeks; maar de iPad Air 2020 is een verbetering op elke manier dat je je kan inbeelden, wat het lastig maakt om hem te negeren als je een goede iPad zoekt zonder daar te veel voor te betalen.

iPad Air 4 prijs en releasedatum

De releasedatum van de iPad Air 4 is bevestigd op 23 oktober. Je kan de tablet nu pre-orderen op de website van Apple, en we verwachten dat dit ook het geval zal zijn bij andere handelaars.

De prijs van de iPad Air 4 start op €669. Dat is een stijging ten opzichte van zijn voorganger, maar zoals we reeds zeiden, krijg je een boel nieuwe specificaties die de stijging verantwoorden.

Het toestel is beschikbaar in een reeks configuraties, met 64GB of 256GB opslaggrootte, en met LTE-connectiviteit of enkel Wi-Fi - kijk hieronder voor een volledige lijst van specificaties en prijsopties.

iPad Air (2020) prijzen Regio 64GB 64GB en LTE 256GB 256GB en LTE EU €669 €809 €839 €979

Ter referentie, de iPad Air 3 startte tegen €569 voor het Wi-Fi-model met 64GB opslaggrootte, en €739 voor 256GB.

Design

Het ontwerp van de iPad Air heeft veel gemeen met dat van de iPad Pro-reeks. De thuisknop is verwijderd om meer plaats te maken voor het scherm, zodat het beter past bij de andere Pro-producten van Apple.

Inderdaad, de iPad Air 4 voelt iets 'duurder' aan dan de iPad Air 3. Die tablet kreeg veel kritiek voor zijn gedateerde ontwerp, en het ziet ernaar uit dat Apple heeft geluisterd. We hebben deze tablet gebruikt naast de nieuwe iPad 2020, die nog steeds de meer traditionele iPad-uitstraling heeft, en het is opmerkelijk hoe de Air zoveel anders aanvoelt dankzij zijn rechte hoeken en voorkant met een maximaal scherm.

Er zijn nog steeds dikke bezels rond de randen van het scherm, net zoals bij de iPad Pro, maar dit voelt aan als een grote stap voorwaarts in vergelijking met het ontwerp van de vorige Air-generatie.

De randen zijn hoekiger en als je een upgrade uitvoert van een ouder toestel, dan kan het even duren vooraleer je eraan went, aangezien deze randen niet zo comfortabel aanvoelen.

We hadden wel de indruk dat we een betere grip hadden met dit ontwerp, en het geeft de tablet een andere uitstraling die meer past bij de nieuwe iPhone 12-familie en iPad Pro-reeks.

Er zijn vier luidsprekers, twee aan de bovenste en onderste randen, en een vergrendelknop links bovenaan. Hier zit ook de Touch ID-scanner als je op deze manier de tablet wil ontgrendelen.

Tijdens onze testperiode werkte dit erg goed: onze duim viel heel natuurlijk op deze plaats, dus we moesten weinig moeite doen om de knop te bereiken. Aan de rechterkant van de tablet zitten de volumeknoppen, en er is daaronder een magnetisch verbindingsstuk waar je de Apple Pencil-stylus kan vastmaken om hem op te laden.

Achteraan is er een tweede Smart Connector, en je kan deze gebruiken om het Smart Keyboard van Apple te koppelen, alsook andere producten. De iPad Air 4 biedt ondersteuning aan voor nieuwe accessoires, waaronder de tweede generatie van de Apple Pencil, wat nog een noemenswaardige upgrade is.

Als je op zoek bent naar een tablet die je in bepaalde scenario's kan gebruiken met een stylus of een toetsenbord, dan zit je met de iPad Air (2020) goed. Het Smart Keyboard werkte bij ons uitstekend voor tekstverwerking en de Apple Pencil is handig als je wil tekenen, notities wil maken of gewoon documenten wil ondertekenen.

Een van de grootste veranderingen voor de iPad Air 4 is de toevoeging van kleurenopties. Voorheen kon je de meeste iPads in slechts één tint verkrijgen. Je kan kiezen tussen Zilver, Spacegrijs, Roségoud, Groen en Hemelsblauw.

Display

De iPad Air 4 komt in één grootte, met een 10,9-inch Liquid Retina-scherm - dit voelt voor ons aan als de perfecte maat voor een tablet, waarbij je een groot scherm krijgt, maar eentje dat niet gigantisch aanvoelt als je de tablet met twee handen vast hebt.

De resolutie is indrukwekkend met 2360 x 1640, wat neerkomt op 264 pixels per inch. We vonden dat het scherm fantastisch was om video mee te bekijken, met levendige kleuren en een sterke helderheid, dus je hebt een geweldige kijkervaring als je naar Netflix of andere streamingdiensten kijkt.

Er zijn dikke zwarte randen rond de buitenkant van het scherm, wat wil zeggen dat het niet zo strak aanvoelt als sommige andere tablets van Android, zoals de Samsung Galaxy Tab S7 Plus, al is deze tablet wel veel duurder dan de iPad Air 4.

Het is een typisch scherm met 60Hz - je krijgt hier dus niet de voordelen van de beeldverversing van 120Hz die Apple heeft toegevoegd aan zijn sterkere iPad Pro-reeks, dus door je apps of nieuws heen scrollen voelt misschien iets minder vloeiend aan.

Als je nog geen gebruik hebt kunnen maken van een scherm met 90Hz of 120Hz, dan zal je dat hier niet missen, maar het zou een leuke toevoeging zijn geweest.

Apple moest natuurlijk een paar functies opzij houden voor de meer kwalitatieve iPad Pro om de prijs te rechtvaardigen. Het scherm op de iPad Air 4 is groot en kwalitatief genoeg, dus je zal er, ongeacht waar je de tablet voor gebruikt, tevreden mee zijn.

Specificaties, prestaties en camera

De iPad Air 4 heeft enkele van de laatste en beste interne componenten die beschikbaar zijn voor tablets, en op papier doet hij het zelfs beter dan de iPad Pro, met de A14 chipset, waar de nieuwste Pro de vorige A13 processor nog heeft.

We weten nog niet hoeveel RAM er in de iPad Air 4 zit - dat is niet iets dat Apple zomaar onthult van zijn nieuwe producten - maar we hopen hier meer over te leren van zodra iemand de tablet helemaal open haalt.

Op papier klinkt de A14 chipset beter dan de A12Z die je in de iPad Pro kan vinden, en voor sommige taken zal het ook zo zijn. Als je echter wil multitasken, of veel ruwe kracht nodig hebt, dan is de A12Z als chip iets sterker, met zijn acht kernen in vergelijking met de 4 van de A14.

Als je echter geen video's moet bewerken of andere, vergelijkbaar zware taken moet uitvoeren - of als je in staat bent om even te wachten tot jouw tablet klaar is met deze taken - dan is de iPad Air 4 meer dan goed genoeg.

De keuzes qua opslaggrootte zijn 64GB of 256GB, en dit kan een probleem zijn voor zij die net iets meer plaats nodig hebben, maar niet genoeg geld over hebben voor het sterkere model.

64GB is niet genoeg plaats op een tablet voor de meeste gebruikers - en er is geen ondersteuning voor microSD, dus het is moeilijk om dit verkocht te krijgen ten opzichte van een tablet met 128GB of meer.

We moeten ook even meedelen dat, indien je de tablet veel wil gebruiken, ook 256GB misschien niet genoeg plaats is; sommige iPad Pro-producten bieden 1TB opslaggrootte aan, maar dat is geen optie op de Air 4, en zal voor sommigen een afknapper zijn.

Het bedrijf stelt dat je de cloudopslagdiensten van Apple kan gebruiken om grote hoeveelheden foto's, video's en andere bestanden op te slaan, maar als je verwacht dat je veel applicaties zal downloaden, dan kunnen we je enkel aanraden om voor de grotere optie te kiezen als je niet snel met een propvolle tablet wil komen te zitten.

Aan de achterkant van de iPad Air 4 kan je een 12MP camera terugvinden met een f/1,8 diafragma die dienst doet als jouw hoofdcamera, en dat komt ook goed uit als je gebruik maakt van functies zoals augmented reality.

Het is weinig waarschijnlijk dat je deze camera zal gebruiken om 'serieuze' foto's mee te maken, maar hij zal goed genoeg zijn voor foto's die je wil toevoegen aan sociale media of andere apps.

Vooraan zit er een 7MP selfiecamera die voor ons goed genoeg was, maar niet echt indrukwekkend bleek volgens de normen van Apple, aangezien veel Android-toestellen nu met betere selfiecamera's op de markt komen.

Een vervelend puntje is het feit dat de videocamera bovenaan het scherm van de tablet zit, wat het nogal ongemakkelijk maakt als je videogesprekken voert met een horizontale tablet. We hebben Samsung dit al zien aanpakken op hun tablets door de camera's bovenaan de tablets te plaatsen als ze horizontaal staan, dus dit is zeker iets dat we in de toekomst ook van Apple verwachten.

Software

De iPad Air (2020) loopt uit de doos op de nieuwste iPadOS 14-software van Apple, en het is de beste software die je kan vinden op een tablet - Android is niet zo goed geoptimaliseerd voor tablets als de toegewijde software van Apple.

Alle grote apps zijn aangepast voor het scherm van de tablet, met slechts enkelingen, zoals Instagram, die niet zo vlot werken als je zou verwachten. iPadOS 14 brengt ook widgets en andere nieuwe functies naar de tablet.

Als je reeds in het bezit bent van een iPhone, dan kan je snel aan de slag met iPadOS, maar je moet toch een beetje opletten als je van een Android-tablet komt.

Elke applicatie die we in de iPadOS-software hebben gebruikt, werkte goed en we kwamen geen problemen tegen. Dit is de meest gesofisticeerde en eest handige software die Apple tot nu toe voor zijn tablets heeft uitgebracht, en we zijn echt onder de indruk.

Batterijduur

We weten nog niet hoe groot de batterij in de iPad Air 4 is - ook dit is iets dat Apple niet veel deelt - maar de batterijprestaties lijken op die van de vorige iPads, en we hebben ondervonden dat we 10 uur met de tablet aan de slag konden vooraleer we naar een oplader moesten grijpen.

Een enkele oplaadbeurt was goed genoeg voor negen uur gebruik van de standaardapplicaties, surfen op het web en het afspelen van video, via een Wi-Fi-verbinding, en als je de tablet minder belast, dan gaan we ervan uit dat hij langer meegaat.

Volgens Apple is de tablet ontworpen om 10 uur browsen op het web of het afspelen van video te leveren via een Wi-Fi-verbinding, en we kunnen zeggen dat dit, op basis van onze ervaring, wel klopt.

Als je voor de LTE-versie van de iPad Air 4 kiest, dan zal je ondervinden dat de batterij een beetje sneller leegloopt als je verbonden bent met mobiele netwerken, aangezien dit iets meer eist dan een Wi-Fi-verbinding.

Dit is niet de beste batterijduur die we al op een tablet hebben gezien, maar het is goed genoeg om de meeste gebruikers blij te maken.

Je krijgt een oplader van 20W in de doos - Apple geeft sinds kort geen opladers meer mee bij de iPhone 12-reeks, maar dat is hier nog niet het geval - en je zal merken dat je jouw tablet sneller zal kunnen opladen dan de iPad Air 3. We ondervonden dat de tablet in staat was om zich op te laden van nul naar 27% in slechts een half uur.

Moet je de iPad Air 4 kopen?

Koop hem als...

Je een oudere iPad hebt en op zoek bent naar een upgrade De iPad Air 4 voegt niet veel toe aan de iPad-familie, maar hij komt wel met de beste functies die er nu zijn, zoals het verfijnde ontwerp en de ondersteuning voor de Apple Pencil. Als je een oudere iPad hebt, dan is dit de beste keuze voor jouw nieuwe tablet.

Je wat goede specificaties nodig hebt Deze tablet zal niet zo goed blijken in multitasken als de iPad Pro, maar als je niet de beste prestaties zoekt, maar toch nog een sterke iPad wil, dan is de Air 4 de beste keuze.

Je een kleurrijke tablet wil Je vindt zelden een tablet in een kleur die niet zilver of grijs is, en de iPad Air 4 is de eerste tablet die Apple na lange tijd aanbiedt in een reeks verschillende kleuren. Als je een toestel met een nieuwe uitstraling wil, dan is de iPad Air zeker iets voor jou.

Koop hem niet als...

Je de ultieme iPad-ervaring wil Die eer is nog altijd weggelegd voor de iPad Pro-reeks, die een lichtjes betere ervaring aanbiedt op veel verschillende gebieden. Een 120Hz scherm zal belangrijk zijn voor sommigen, en je zal die ervaring niet krijgen bij de iPad Air.

Je een goedkopere iPad zoekt De iPad Air 4 is niet zo betaalbaar als sommigen hadden gehoopt, en het is geen alternatief voor de goedkoopste tablets van het bedrijf. De goedkoopste versie van de Air 4 is de variant met 64GB, en dat zal niet genoeg opslaggrootte zijn voor veel gebruikers.

Je heel veel opslaggrootte nodig hebt De iPad Air-reeks komt niet met 512GB of 1TB aan opslaggeheugen, maar de iPad Pro wel. Als je jouw tablet wil vullen met apps, games en meer, dan moet je voor de Pro kiezen, al zal 256GB wel genoeg zijn voor de meesten.

Eerste review: Oktober 2020