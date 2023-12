M3 iPad Air, iPad Pro, en MacBook Air modellen verschijnen misschien begin 2024

Apple is zich volgens geruchten aan het voorbereiden op lanceringen van nieuwe iPad- en MacBook Air-modellen met de recent onthulde Apple M3-chip voor ergens vroeg volgend jaar.

Dit nieuws komt vanuit Bloomberg-correspondent en bekende Apple-leaker Mark Gurman. Hij claimt dat er sprake zal zijn van een lancering in de lente (dus ergens tussen maart en mei). Deze nieuwe producten lijken gedeeltelijk bedoeld te zijn om de iPad-verkoopcijfers weer wat te stimuleren, aangezien die de laatste tijd wat omlaag zijn gegaan. Volgens dit gerucht zal er ook een nieuwe iPad Air met een 12,9-inch display van de partij zijn, plus een aantal vernieuwde Magic Keyboard-modellen en een nieuwe Apple Pencil.

NEW: Apple plans spring launch for revamped iPad Pro, new iPad Air (including in 12.9-inch size), revamped Magic Keyboard and Apple Pencil and M3 13-inch and 15-inch MacBook Airs. https://t.co/zVvMGmKSubDecember 6, 2023 See more

De iPad Air heeft nog niet eens een M2-chip gehad, dus het is niet zo'n gek idee dat deze nu een generatie overslaat en een M3-chip krijgt. De 11-inch en 12,9-inch iPad Pro-modellen beschikken wel allebei al over een M2-chip, maar de krachtigste iPads moeten natuurlijk ook wel het krachtigst blijven en dus is een M3-chip voor deze modellen ook vrij logisch.

Wat misschien nog interessanter nieuws is voor de volgende generatie van iPad Pro-modellen, is dat ze misschien OLED-displays krijgen en dat de 12,9-inch modellen zullen worden vervangen door iets grotere 13-inch modellen. We horen hier inmiddels al langer geruchten over, maar we hadden nog niet echt een idee wanneer we ook echt iPads met OLED-panelen konden verwachten.

Gurman geeft echter aan dat mensen met kennis over onuitgebrachte Apple-producten hebben aangegeven dat deze iPads met OLED-schermen ook in de lente van 2024 worden uitgebracht. Dit kan dus een van de grootste iPad Pro-upgrades in een lange tijd worden. Het mini-LED-display op de 12,9-inch iPad Pro is zeker niet slecht, maar het wisselen naar OLED kan zorgen voor een beter contrast en betere kleuren. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor professionele fotobewerkers en creatievelingen.

Over die nieuwe Magic Keyboards zegt Gurman dat ze naar verwachting een steviger frame van aluminium krijgen en de iPad Pro meer op een laptop zullen laten lijken. Helaas heeft Gurman niets gedeeld over wat we kunnen verwachten van een nieuwe Apple Pencil.

Is het een iPad of een MacBook?

(Image credit: Future)

Als deze geruchten uiteindelijk waar blijken te zijn, dan zou de extra kracht, in combinatie met een verbeterde, gebruiksvriendelijkere Magic Keyboards, moeten zorgen voor een iPad-line-up waarmee je je laptop kan vervangen voor alles behalve hele niche taken. Aangezien Apple ook al een aantal games van console-kwaliteit op de iPhone 15 Pro heeft laten draaien, zijn we erg benieuwd om te zien hoe een iPad met een M3-chip omgaat met gaming.

Een grotere iPad Air is ook een vrij logische keuze. Er zijn waarschijnlijk meer dan genoeg mensen te vinden die een iPad met een wat groter display wel mooi vinden voor bijvoorbeeld digitale kunstwerken of het bekijken van films en series, maar die niet alle geavanceerde features van de 12,9-inch iPad Pro nodig hebben. Een iPad Air van 12,9 inch zou een mooie optie zijn voor dit soort mensen, als Apple hem tenminste een redelijke prijs geeft.

Ook voor de MacBook Air is toevoeging van de M3-chips een vrij logische keuze. Ronde de lente van 2024 is de originele MacBook Air M2 namelijk ook alweer twee jaar oud. Voor een laptop is dat niet per se heel oud, maar de volgende generatie kan inmiddels wel een nieuwe chip gebruiken. De 15-inch MacBook Air kwam dit jaar pas uit, maar ook die zou in 2024 natuurlijk voordeel hebben van de verbeterde prestaties en efficiëntie die de M3-chips met zich meebrengen. Deze upgrades zullen waarschijnlijk ook vooral gericht zijn op mensen met oudere M1 MacBooks die niet overtuigd zijn door de prestatieverbeteringen van de M2-varianten.

Een lancering in de lente klinkt misschien nog een beetje vaag, maar Gurman heefdt wel aangegeven dat de iPads en hun accessoires waarschijnlijk in maart worden gelanceerd. De krachtigere MacBook Air-modellen kunnen ook al in maart arriveren. Dit zou ook niet zo'n vreemd moment zijn voor deze lanceringen, want Apple heeft eerder ook al apparaten onthuld rond die tijd van het jaar.