iPad Pro 2022 (12,9 inch) review

De iPad Pro 12.9 (2022) is geen enorme upgrade ten opzichte van het vorige model. Hij voegt alleen meer kracht toe (aan een al heel krachtige tablet) en zweefdetectie voor de Apple Pencil. Dat laatste is een mooie functie die zeer goed is geïmplementeerd en de iPad Pro laat stralen als tekentablet bij uitstek. Deze veranderingen zorgen ervoor dat hij de ultieme tablet krachtpatser blijft, mede dankzij een scherm dat nog steeds van topklasse is en de aangepaste software.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

iPad Pro (2022): review in twee minuten

De iPad Pro (2022) is de grootste en meest gewaagde iPad van Apple tot nu toe. Hij heeft de nieuwe M2-chipset die meer kracht levert dan 99% van ons ooit nodig zal hebben.

De vorige iPad Pro was al gewoon de beste tablet en de nieuwe iPad Pro (2022) bouwt daar alleen maar op verder. Je krijgt nog steeds het prachtige mini-LED-scherm met ongeëvenaard HDR-contrast en een refresh rate van 120 Hz, maar nu kan de Apple Pencil (2e generatie) detecteren wanneer hij boven het scherm zweeft. Daar horen natuurlijk ook enkele softwaretrucjes bij.

Je krijgt nog steeds het vermogen van een hoogwaardige laptop, maar dan nog sneller op alle vlakken. Ondanks alle nieuwe toevoegingen blijft het ontwerp lekker licht en dun.

Veel andere belangrijke veranderingen zijn er niet. Je krijgt iPadOS 16.1, maar dat krijgen alle recente iPads en het is erg aantrekkelijke upgrade ten opzichte van het model van vorig jaar. Het is wel een grotere upgrade ten opzichte van het model daarvoor, omdat je nu het mini-LED-scherm krijgt met de M2-processor.

Is het de beste iPad van dit moment? Qua mogelijkheden wel. Het scherm is beter en zijn grootte maakt hem beter voor productiviteit. Maar nu de iPad Air (2022) de krachtige Apple M1-chip bevat, wordt de iPad Pro steeds meer in de richting van een niche geduwd. Voeg daar de prijsstijging en het huidige economische klimaat aan toe en je krijgt een tablet die voor veel mensen te duur is.

iPad Pro (2022): prijs en lanceringsdatum

In de winkel vanaf 26 oktober 2022

Prijzen vanaf 1069 euro (11 inch) en 1469 euro (12,9 inch)

De iPad Pro is beschikbaar in twee formaten, 11 inch en 12,9 inch, waarbij alleen de grootste versie de mini-leds heeft in het display. Beide versies beginnen bij 128GB opslag en kunnen opgevoerd worden tot maximaal 2TB. Daarnaast heb je nog de optie tussen een model met mobiele data (5G) en een model met alleen wifi.

Het 11-inch model begint vervolgens bij 1069 euro voor de versie met alleen wifi, voor mobiel internet (5G) betaal je 1269 euro. Voor de 12,9-inch iPad Pro betaal je 1469 euro (alleen wifi) of 1699 euro (wifi en 5G).

Dit is een stevige prijsstijging tegenover vorig jaar en we mogen niet vergeten dat Apple eerder dit jaar de iPad Air 5 heeft gelanceerd. Die kan je momenteel krijgen vanaf 698,5 euro en heeft de krachtige M1-chip aan boord. Voor mensen die iets meer zoeken dan de gemiddelde tablet, is de Air momenteel een interessantere keuze.

(Image credit: Future)

iPad Pro 2022 design

Design is hetzelfde

Elegant en premium

Plaatsing Face ID camera is onhandig

De iPad Pro 2022 lijkt sterk op zijn voorganger en eigenlijk ook op de versie daarvoor. Je krijgt de twee bekende kleuren Space Grey of Silver. Voor kleurrijkere opties moet je nog steeds bij de iPad Air of de nieuwe iPad (2022) zijn.

Het is natuurlijk nog steeds een heel mooi ontwerp. Dankzij het grote oppervlak en de slanke behuizing ligt hij ultradun en strak in de hand. De pasvorm en afwerking zijn prachtig, zoals je van Apple mag verwachten.

De platte zijkanten en de rechthoekige randen lijken ongemakkelijk om vast te houden, maar dat is helemaal niet het geval. Op een van de platte randen is een klein ovaal die aangeeft waar de Apple Pencil 2e generatie magnetisch wordt bevestigd om op te laden. Op een van de kortere randen zit de USB-C-poort voor het opladen, plus twee roosters voor de speakers.

Aan de voorkant van de korte rand zit de selfiecamera met Face ID en dat is onze enige grote klacht over het ontwerp. De iPad Pro wordt meestal liggend gebruikt, waardoor de camera vaak onder je hand terechtkomt.

Hij werkt prima in een houder, zoals de Magic Keyboard case, op een bureau staat, maar dat is dan ook de enige handige positie. Op onverklaarbare wijze heeft Apple de camera op de nieuwe goedkope iPad 10.2 (2022) verplaatst om beter te werken in liggende positie. Dat had hier zeker ook gemogen.

Aan de achterkant van de iPad vind je de camerabult en de Smart Connector om hem aan compatibele toetsenborden te bevestigen. Zoals altijd is het Magic Keyboard van Apple de meest voor de hand liggende keuze, als je hem kan betalen natuurlijk. Het Magic Keyboard voelt bijzonder prettig aan om op te typen en houdt de iPad stevig vast in verschillende hoeken.

Het Magic Keyboard is wel behoorlijk dik en zwaar en verdubbelt het formaat van de iPad bijna. Als je het eenmaal hebt bevestigd, heb je bijna een MacBook Air (M2, 2022) in je tas zitten.

Design score: 4/5

(Image credit: Future)

iPad Pro (2022) display en Apple Pencil

2732x2048 12,9 inch mini-LED display

1600nits HDR helderheid

Nieuwe zweeffunctie voor Apple Pencil 2e Gen

Het mini-LED-scherm van de 12,9-inch iPad Pro 2022 blijft uniek bij Apple. Apple noemt het een XDR Display, wat betekent dat het lijkt op een HDR-scherm (high dynamic range), maar dan nog beter. In vergelijking met andere tabletschermen hebben ze echt geen ongelijk.

Het XDR-scherm is een helder en haarscherp (2732x2048 resolutie; 264 pixels per inch) meesterwerk, dat prachtige en nauwkeurige kleuren weergeeft (met DCI-P3 ondersteuning) en duizelingwekkende helderheid in HDR-toepassingen. Nog belangrijker zijn de verbluffende zwarte tinten in alle toepassingen, ondanks de gebruikte displaytechnologie.

Het voordeel van mini-LED is dat het een dichte, dunne laag kleine LED's direct achter het LCD-paneel gebruikt. Deze kleine lampjes zijn gegroepeerd in 'dimzones', die elk hun licht kunnen dimmen zodat donkere tinten er echt zwart uitzien.

Het scherm van de iPad Pro komt zo dicht mogelijk bij OLED als mogelijk is zonder echt OLED te gebruiken. Het is in staat om veel helderder te zijn dan zelfs de beste OLED tv's, laat staan OLED-schermen op andere tablets. Dan hebben we het over een piekhelderheid van 1600 nits.

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra haalt maximaal 600 nits. Zijn OLED-scherm is prachtig, maar de iPad Pro slaagt erin dezelfde diepte te bieden, maar met een bijna drie keer hogere helderheid.

Dit komt natuurlijk tot zijn recht bij het bekijken van Dolby Vision HDR-video. Films krijgen een extra dimensie doordat ze zo'n groot dynamisch bereik kunnen weergeven en elke app kan dit niveau van HDR-helderheid van de iPad vragen. Open een foto in Affinity Photo en de helderheid is als geen ander scherm ter wereld. In niet-HDR-apps beperkt de iPad Pro zich tot 600 nits helderheid, wat de batterij dan weer ten goede komt.

(Image credit: Future)

Het andere nieuwe aspect van het scherm is de ondersteuning van Apple Pencil. De tweede generatie wordt nog steeds ondersteund, wat betekent dat hij magnetisch aan de rand van de iPad kan worden bevestigd, waar hij ook draadloos wordt opgeladen. Voorlopig blijft dit iets dat alleen de iPad Pro kan, aangezien je bij de andere iPads de Pencil met een kabel moet opladen.

De mooie nieuwe zweeffunctie wordt blijkbaar mogelijk door een co-processor in de M2-chip. De basisfunctie zal geen verrassing zijn voor iedereen die wel eens een tekentablet heeft gebruikt: als je de Pencil dichtbij het scherm houdt, kan de iPad dat voelen en reageren. In een app als Serif Affinity Photo zien je dit zich als een stip onder de pen, zodat je precies kunt zien waar je gaat tekenen. ProCreate bevat een slimme functie waarmee je de grootte van je Pencil in real-time kunt wijzigen terwijl je met de cursor beweegt en zelfs de resultaten van kleurenmix kan zien voor je daadwerkelijk tekent.

In andere delen van iPadOS worden menu-items gemarkeerd of vergroot als je er met de Pencil overheen gaat, een beetje zoals wanneer je er met de muiscursor overheen gaat bij gebruik van het Magic Keyboard.

Een leuke bijkomstigheid is dat contextmenu's automatisch worden geopend als je eroverheen gaat. Een voorbeeld hiervan is het menu Ondertitels in de Apple TV-app. Je hoeft niet te tikken, je beweegt gewoon over de opties en er verschijnen meer menu's.

Al bij al zal je ervaring met deze features afhangen van de apps die je gebruikt. Niet elke app heeft deze nieuwigheden voor het Apple Pencil en het kan dat jouw meest gebruikte apps niets nieuws te bieden hebben.

Display & Apple Pencil score: 5/5

(Image credit: Future)

iPad Pro (2022) specs, prestaties en camera

Erg sterke Apple M2 chip

Kan haast niet vastlopen

Camera's zijn goed, maar niet veel beter dan hiervoor

De M2 chip is uiteraard het belangrijkste onderdeel hier. Hij bevat een 8-core CPU, met vier snelle cores en vier energiezuinige cores.

Dat is gekoppeld aan 8 GB RAM in de versies van 128 GB, 256 GB of 512 GB, en 16 GB RAM in de versies van 1 TB of 2 TB. Plus, er is een 10-core GPU die zelf toegang heeft tot al dat geheugen, met een enorme 100 GB/s aan geheugenbandbreedte.

Zoals we in onze M2 MacBook Air en MacBook Pro M2 13-inch reviews al aangaven, is dit gewoon een belachelijke hoeveelheid kracht. In de iPad Pro (2022) komt die volledig tot zijn recht, zonder tegemoetkomingen of bezuinigingen om hem in een tablet te proppen.

Met een Geekbench 5-score van 1884 in single-core tests en 8518 in multi-core tests presteert hij als een desktopprocessor. Android-tablets kunnen hier nog wat van leren en zelfs de Surface Pro 9 van Microsoft wordt jaloers van deze scores.

Weinig gebruikers zullen de M2 ooit in de buurt brengen van wat hij kan. Ondanks het werken aan gelaagde beelden met enorme RAW-foto's in Serif Affinity Photo en LumaFusion gebruiken met meerdere sporen 4K-video met toegepaste kleurveranderingen, bleef de iPad gewoon doorgaan. We geven hier wel mee dat wij een iPad Pro 2022 met 16GB RAM hadden. Het is mogelijk dat de versie met 8GB sneller tegen bepaalde limieten botst.

De voortgang om apps te introduceren die echt gebruik maken van deze kracht lijkt langzamer dan verwacht. DaVinci Resolve en Octane leken klaar voor de upgrade, maar ze waren niet beschikbaar tijdens onze tests. Het is opvallend dat programma's die er wel zijn, vaak nog beperkingen hebben. Zo heb je een limiet van 32 sporen in GarageBand, terwijl die op een M2 Mac 256 sporen kan hebben. We hopen dat dit door middel van updates verbeterd kan worden.

De camera is ongewijzigd ten opzichte van het vorige model, afgezien van de mogelijkheid om voor het eerst ProRes-video op te nemen. Aan de achterkant krijg je een 12MP-hoofdcamera, plus een 10MP-groothoek, gekoppeld aan een LiDAR-sensor die kan helpen met snelle autofocus, maar ook kan worden gebruikt voor 3D-scans.

Deze camera is absoluut prima en levert een solide helderheid, aangenaam contrast, mooie kleuren en redelijke details. We kunnen ons echter moeilijk voorstellen dat iemand die aan ProRes-video denkt niet liever met de grotere sensor van de iPhone 14 Pro opneemt.

De frontcamera van 12MP ondersteunt Apple's Center Stage-functie. Dit betekent dat de camera een deel van het totale beeld uitsnijdt, gericht op jou. Als je beweegt, kan de camera je volgen, zolang je binnen de beschikbare ruimte blijft. Het is een slimme en nuttige functie, die zich automatisch aanpast als er meer dan één persoon in beeld is. Hier zit ook de Face ID-sensor waardoor je kan inloggen met accurate gezichtsherkenning.

De camera achteraan is geschikt voor 4K 60fps video, maar ondersteunt geen Dolby Vision HDR in tegenstelling tot recente iPhones. De frontcamera is beperkt tot 1080p HD-video met maximaal 60 fps. Dit is uitstekend voor een tablet, maar stelt natuurlijk niets voor in vergelijking met iets als de iPhone 14 Pro Max.

Specs, prestaties & camera score: 4,5/5

(Image credit: TechRadar)

iPad Pro (2022) software

De nieuwe iPad Pro draait iPadOS 16.1 met enkele nieuwe functies, waaronder Stage Manager. Dat is de grootste verandering in iPadOS, maar voordat we het erover hebben, moet je weten dat het volledig optioneel is en geactiveerd moet worden via het menu Instellingen > Startscherm & Multitasking.

Stage Manager lijkt een poging om de multitasking in vensters van macOS naar iPadOS te brengen. Apps zijn niet langer gebonden aan een vaste in positie en grootte als in de Split View en Slide Over. Ze kunnen actief zijn in vensters die elkaar overlappen en de grootte ervan kan worden aangepast.

Heel goed werkt het momenteel nog niet. Om te beginnen is het buggy en crasht het vaak of veroorzaakt het onverwachte effecten in apps. Dit zal voor veel professionals op zich al een deal-breaker zijn als deze problemen zich blijven voordoen in hun vaak gebruikte apps. Op dit moment voelt het om verschillende redenen nog niet klaar voor mainstream gebruik.

Buiten dat voegt iPadOS 16 een aantal leuke, kleinere functies toe. De mogelijkheid om geplande berichten te versturen in de Mail-app is zeer welkom, net als de Weer-app (en de bijbehorende widgets). De mogelijkheid om iMessages te bewerken en te verwijderen kan ook erg handig zijn als je het platform zowel professioneel als persoonlijk gebruikt.

Verder is iPadOS nog steeds erg handig en betrouwbaar (afgezien van de tekortkomingen van Stage Manager). De integratie met de diensten van Apple en zijn andere apparaten is uitstekend, met functies als Handoff (waarmee je een taak waar je middenin zit kunt verplaatsen tussen je iPhone, iPad of Mac) en Sidecar (waarmee je iPad Pro een tweede scherm wordt voor je Mac.

Tot slot kampt iPadOS met workflowproblemen die het nog steeds niet heeft overwonnen. Dit is vooral duidelijk als het gaat om het verplaatsen van een bestand tussen apps.

Software score: 4/5

(Image credit: Future)

iPad Pro (2022) batterij

Tot 10 uur batterij volgens Apple

Ongeveer 6 uur HDR video in onze test

Intensief gebruik laat de batterij snel zakken

Zoals gewoonlijk beweert Apple dat de iPad Pro (2022) tot 10 uur batterij bij eenvoudige taken, zoals video's kijken en surfen op het web, heeft. Gewoonlijk klopt dat ongeveer, maar nu was onze ervaring anders.

Op basis van onze gebruikstijd voor video, licht werk en intensievere taken, hebben we het over maximaal 10 uur in plaats van gemiddeld 10 uur.

Laten we beginnen met video: bij het streamen van een Dolby Vision HDR-film vanuit de Apple TV-app, met de helderheid ingesteld op het hoogste niveau, zagen we de batterij met gemiddeld 17% per uur afnemen. Dat geeft je zes uur gebruikstijd.

Toen ik deze review schreef, had ik de Google Docs app geopend met Safari ernaast, gewoon schrijven en onderzoeken, waarbij ik ook het Magic Keyboard gebruikte. Ik controleerde de batterij elke 30 minuten terwijl ik aan het werk was, en elke keer daalde de batterij met 11-14%. Zelfs uitgaande van het beste geval van dat, dat zet het op slechts ongeveer 5 uur gebruik in dit scenario.

Bij het schrijven van een tekst in Google Docs met het Magic Keyboard, zakte de batterij ongeveer 12% elke 30 minuten. In dit scenario krijg je eerder 5 uur gebruik.

Wanneer de M2 chip zwaar wordt belast, lijkt hij in staat om 1% per minuut te dalen. Dat zagen we bij de benchmarks tests en toen we Serif Affinity Photo gebruikten. In 10 minuten was er al 8% van de batterij verdwenen als sneeuw voor de zon.

Bij licht gebruik haal je wellicht 10 uur, maar dit is nu eenmaal geen iPad voor licht gebruik.

Batterij score: 3,5/5

Moet ik de iPad Pro (2022) kopen?

Koop hem als...

Je 's werelds beste tablet wil De iPad Pro is zonder twijfel de beste tablet die je kan vinden. Hij heeft niet alles de juiste hardware, maar ook de juiste software en accessoires om een productiviteitsbeest te zijn.





Je het beste scherm wil Of je nu video's in een vliegtuig wilt bekijken in Dolby Vision HDR of nauwkeurigheid en helderheid nodig hebt voor fotobewerking, de iPad Pro steekt met kop en schouders en schouders boven de rest uit.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten De beste tablet is ook de duurste tablet. Veel gebruikers zullen de goedkopere iPad Air een prima alternatief vinden.