iPad Pro 12.9 (2021) review

De nieuwe iPad Pro 12.9 van 2021 is de beste tablet die je kan vinden, met enorm veel kracht, een fantastisch display, een hele reeks kleinere upgrades en een algemene ervaring die er ervoor zorgen dat dit een must-have tablet is voor zowel Apple-fans als mensen die op zoek zijn naar ongeëvenaarde prestaties. De tablet is niet voor iedereen geschikt met zijn grote scherm en stevig prijskaartje, en je zal waarschijnlijk meer draagbare en betaalbare tablets vinden. Hoe dan ook, dit is dus het beste van het beste.

In het kort

De iPad Pro 2021 is een grote sprong voorwaarts op vlak van premium tablet-ervaringen, maar is de tablet ook nodig? Als je de allerbeste tablet zoekt die je maar kan vinden, en eentje die bijna even sterk is al een computer, dan moet je niet verder kijken.

De 12,9 inch iPad Pro 2021 is niet voor iedereen geschikt. De tablet is enorm duur en het is een overweldigend groot toestel voor zij die geen gigantisch scherm zoeken.

Als je de aanzienlijke grootte en het stevige prijskaartje aankan, dan is de iPad Pro 2021 een geweldig toestel dat je next-gen kracht aanbiedt, samen met een fantastisch display en alle andere zaken die we van de tablets van Apple verwachten.

Het nieuwe Liquid Retina XDR Mini LED display is prachtig, met maximale helderheidsniveaus waar andere tablets enkel van kunnen dromen. Deze tablet is een ware concurrent voor de Samsung Galaxy Tab S7 Plus, wat vorig jaar als een grote upgrade voelde voor tabletschermen. Het scherm is een van de beste om films op te bekijken, en zal je ook bij je alledaagse taken goed ondersteunen.

Ook op vlak van kracht is het een interessante tablet. Hij is voorzien van de nieuwe M1-chipset, de eigen CPU van Apple. Heb je al die power nodig? Waarschijnlijk niet, maar als je indrukwekkende kracht zoekt die elke andere tablet wegblaast, dan is de nieuwe iPad Pro een geweldige keuze.

Je zal waarschijnlijk geen beroep moeten doen op deze hoeveelheid kracht, tenzij je intensief games wilt spelen, zware apps wilt gebruiken of de multitask-grenzen van de tablet wilt verleggen. De tablet laadt apps zoals YouTube, Netflix en je e-mails sneller dan ooit, maar in de meeste gevallen is het verschil verwaarloosbaar. Je zal het enkel merken als je met de meest intensieve applicaties uit de App Store werkt.

De andere upgrades zijn iets minder belangrijk, maar er zijn wel wat noemenswaardige aanpassingen. Er is een versie met een hogere opslag van 2TB, een nieuwe Center Stage camerafunctie, die jou in het frame houdt tijdens videogesprekken, en Thunderbolt 4-ondersteuning in de USB-C poort. Dit zijn geweldige toevoegingen, maar ze worden overstemd door de gigantische verbeteringen aan het scherm en de chipset.

Ook de batterijduur is prima. In onze tests zagen we dat de tablet het 10 uren volhoudt op een volledige oplaadbeurt. Het hangt natuurlijk wel af van wat je ermee doet, maar dit zijn goede prestaties die niemand teleur mogen stellen.

Dit alles komt wel met een aanzienlijk prijskaartje. Het is zelfs de duurste tablet die Apple ooit op de markt heeft gebracht. De startprijs bedraagt 1.219 euro, en de prijs stijgt naar 2.429 euro voor het model met 2TB. Je zal nog meer betalen als je ook gebruik wilt kunnen maken van mobiele data.

De iPad Pro 2021 is een fenomenaal toestel wat je als Apple-fan zeker in huis moet halen, of als geld geen bezwaar is bij het kopen van je volgende tablet. Het is niet de meest geschikte tablet voor elke gebruiker door zijn grootte en heel hoge prijs, maar is het de beste tablet die je momenteel kan vinden? Ongetwijfeld.

Nota: deze review is gericht op de 12,9 inch-versie van de iPad Pro 2021. We hopen later een verdict te kunnen geven over het 11 inch-model (dat over significant andere specs beschikt).

Releasedatum en prijs

De nieuwe iPad Pro 2021 ligt per 21 mei wereldwijd in de schappen. Je kan de tablet nu pre-orderen via Apple en een reeks andere handelaars, waaronder Coolblue, MediaMarkt en Bol.com.

Of je ook daadwerkelijk in staat zal zijn om op 21 mei eentje in je bezit te krijgen, is andere koek. De iPad Pro 2021 pre-orders vliegen namelijk de deur uit, en op moment van schrijven doen er zich op sommige plaatsen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, al wachttijden voor tot het midden van juni.

Je kan er op 21 mei eentje in een fysieke Apple-winkel vinden of bij een andere handelaar, maar de kans bestaat dat het moeilijk wordt.

De CEO van Apple, Tim Cook, bevestigde dat het bedrijf verwacht dat de vraag het aanbod zal overstijgen. Dat heeft mogelijk te maken met het gebrek aan nieuwe M1-chips.

De prijs van de iPad Pro 2021 12.9 ligt hoog, en zeker hoger dan de vorige versie van de tablet. Hij start bij 1.219 euro voor de versie met 128GB opslag, en gaat tot een ongelofelijke 2.599 euro voor het model met 2TB opslag en een mobiele 5G-verbinding.

iPad Pro 12.9 2021 prijzen Modellen 128GB Wi-Fi €1.219 128GB Wi-Fi en cellular €1.389 256GB Wi-Fi €1.329 256GB Wi-Fi en cellular €1.449 512GB Wi-Fi €1.549 512GB Wi-Fi en cellular €1.719 1TB Wi-Fi €1.989 1TB Wi-Fi en cellular €2.159 2TB Wi-Fi €2.429 2TB Wi-Fi en cellular €2.599

De tablet is merkbaar duurder dan de 12,9 inch iPad Pro 2020. Deze startte op 1.119 euro, en dat is grotendeels te wijten aan de sprong in specificaties en hardware.

Als je een goedkopere tablet zoekt, dan kan je steeds bij de iPad Pro 2021 11 inch terecht. Deze heeft lagere specs en begint bij 899 euro, wat dezelfde prijs is als het model van 2020.

De prijs voor de topklasse 12,9 inch tablet is opmerkelijk hoog, en zoals we reeds aanhaalden zal je deze tablet enkel willen kopen als je de allerbeste iPad op de markt wil.

Ontwerp

Het ontwerp van de iPad Pro 2021 wijkt niet veel af van dat van vorige iteraties. Het slanke ontwerp van de tablet voelt zowel premium als duurzaam aan. Als je een knappe en functionele tablet zoekt, dan zal je hiermee niet snel teleurgesteld worden.

We moeten wel melden dat de nieuwe iPad Pro groot is. Het 12,9 inch display houdt in dat het best een grote tablet is, en veel gebruikers zullen liever met het kleinere 11 inch model werken, of zelfs de iPad Mini 2019. Dit grote scherm kan voor anderen juist een toegevoegde waarde betekenen, dus het hangt af van je eigen voorkeur.

De tablet heeft een aluminium frame en achterzijde, en de voorkant bestaat uit glas met een krasbestendige coating. Voor een maximale bescherming koop je hoe dan ook best een case.

Er zijn vier luidsprekers, met twee bovenaan en twee onderaan de tablet. De onderkant bevat ook de USB-C-poort, die ook dienst doet als Thunderbolt-poot (maar daar komen we later op terug).

De zijdes van de tablet zijn slank en grotendeels zonder onderbrekingen. De rechterzijde is ontworpen om de Apple Pencil op te laden (die magnetisch is en dus aan de zijkant blijft kleven), met bovenaan de volumeknoppen.

De tablet is beschikbaar in het zilver of Space Grey, dus de kleurenopties hier zijn beperkt. Ze zien er beide aantrekkelijk uit, maar nu we een nieuwe iMac zagen verschijnen met leuke en opvallende kleuren, is het een beetje jammer dat we niet dezelfde kleurenopties krijgen voor de iPad Pro.

De iPad Pro 2021 12,9 inch meet 280,6 x 214,9 x 6,4mm, wat wil zeggen dat hij een beetje dikker is dan zijn voorganger. Het verschil viel ons echter niet op in het alledaagse gebruik. De Wi-Fi-variant weegt 682 gram, en de 5G-mobiele versie is een beetje zwaarder met 685 gram.

Het uiterlijk van de iPad Pro is ook niet drastisch veranderd, dus verwacht je niet aan een volledig vers toestel. Apple heeft zich voornamelijk gericht op het verbeteren van de interne specs, samen met het display.

Display

Het display is een van die gebieden waar Apple zich duidelijk op heeft gefocust bij de nieuwe iPad Pro 2021, met een topklasse 12,9 inch scherm. Als je liever een kleinere premium tablet hebt, dan kan je de iPad Pro 2021 11 inch overwegen, maar dat scherm is niet even indrukwekkend als dat van deze tablet.

Het display van de iPad Pro heeft nieuwe Mini LED-technologie dat zuivere beelden levert, samen met een verbeterde helderheid. Het bedrijf noemt dit een Liquid Retina XDR-scherm, en het leverde volgens ons een geweldige kijkervaring.

De maximale helderheid is met 1.600 nits behoorlijk fel. Het scherm aflezen in de zon moet bijzonder makkelijk zijn. Het display heeft ook een 120Hz ververssnelheid, dus het beeld ververst zich twee keer zo snel als de meeste andere tablets.

Dat is zeker handig als je door jouw sociale media feed scrolt, of een intens spel speelt waarbij je op je scherm alle actie moet kunnen volgen.

Het scherm biedt een helder beeld met een geweldige kwaliteit. Dit viel ons enorm hard op bij het bekijken van films en video's, en het is even indrukwekkend voor het bewerken van video, waardoor het een aantrekkelijk toestel is voor content creators.

De resolutie meet 2048 x 2732, wat op 265 pixels per inch neerkomt. Dat is dezelfde kwaliteit die je op een topklasse Android tablet zoals de Samsung Galaxy Tab S7 Plus kan verwachten.

Dit is een van de beste visuele ervaringen die we ooit op een tablet hebben gehad. Als de beeldkwaliteit belangrijk is voor jou bij de keuze van een tablet, dan zal de iPad Pro 2021 je niet teleurstellen.

Specificaties, prestaties en camera's

Dit is waar de iPad Pro 2021 in uitblinkt. Hij levert gewoon de beste prestaties die we ooit op een tablet hebben gezien. Bij vorige versies van de iPad Pro waren we misschien iets voorzichtiger en zeiden we dat ze bij de best presterende tablets hoorden. Dit toestel is echter een flinke stap vooruit ten opzichte van de vorige iPads en Android tablets.

Apple heeft het toestel voorzien van zijn nieuwste M1-chipset, die voor het eerst in 2020 in de topklasse Mac-producten verscheen.

Als je een meer alledaagse iPad-gebruiker bent, dan zal deze toename in kracht je niet opvallen bij je gewone taken. De nieuwe chip is ontworpen om van de iPad Pro een krachtpatser te maken voor zij die dat nodig hebben, zoals mensen die muziek maken op hun tablet, video's bewerken of heel intensieve taken uitvoeren.

De nieuwe iPad Pro 2021 zal de doorsnee iPad-app even efficiënt draaien als de vorige modellen, maar als je meer gespecialiseerde software wil gebruiken, dan zal je meer hebben aan de M1-chipset dan zij die hun iPad enkel gebruiken om Netflix te streamen.

Op Geekbench 5 zagen we een gemiddelde multi-core score van 7.297. Dat is een grote sprong ten opzichte van de Samsung Galaxy Tab S7 Plus, die TechRadar momenteel als beste Android tablet heeft staan. Deze scoorde 2.846.

De iPad Pro 2020 scoorde 4.700 tijdens de tests, dus de M1 heeft voor een mooie boost gezorgd. Dat valt zeker op als je meer intensieve software opstart.

Afhankelijk van het model dat je kiest, krijg je ofwel 8Gb of 16GB RAM. De toestellen met 128GB, 256GB en 512GB opslaggrootte krijgen 8GB, en de twee modellen met 1TB en 2TB opslag krijgen 16GB.

In onze review werken we met het toestel met 1TB opslag en 16GB RAM, en dat was meer dan genoeg voor onze activiteiten, zelfs de meer intensieve taken.

2TB is het meeste opslaggrootte die we ooit op een iPad hebben gezien, en dat is indrukwekkend veel als je ooit jouw tablet gevuld wil krijgen met video's, audio en andere bestanden die veel plaats innemen.

Er is geen ondersteuning voor microSD, dus als je voor een toestel met een lagere opslaggrootte kiest, moet je daar wel rekening mee houden. 128GB lijkt wat beperkt als je jouw tablet vult met apps en media, dus daar moet je je van bewust zijn bij de aankoop.

De tablet is voor het eerst ook voorzien van 5G-connectiviteit, wat inhoudt dat je gebruik kan maken van de next-gen internetsnelheden als je voor de duurdere versie van de iPad Pro met mobiele verbinding kiest.

De USB-C poort op de nieuwe iPad Pro is de eerste van het bedrijf die ook Thunderbolt-verbindingen ondersteunt. Dat houdt een hogere snelheid in - volgens Apple vier keer zo snel - en wil ook zeggen dat er veel sterk presterende toestellen aan jouw iPad kunnen worden verbonden.

Dit zijn voornamelijk randapparaten zoals schermen met een hoge resolutie, maar je kan de tablet ook verbinden met snellere externe opslagapparaten en andere toestellen.

Als we naar de camera kijken, dan vind je achteraan een capabele 12MP lens. Deze zal je niet verbazen met zijn capaciteiten, maar de camera is goed genoeg voor alledaagse taken en bleek handig bij meerdere apps.

Er is ook een 10MP groothoekcamera voor als je een bredere opname wil maken, die ook goed presteerde. Daarnaast kan je achteraan ook een time-of-flight sensor terugvinden die de diepte meet voor de portretmodus.

Vooraan kan je ook een 12MP selfiecamera terugvinden, die bovenaan in de bezel van het toestel zit verwerkt. Deze is vrij lastig als je de tablet horizontaal vasthoudt, omdat de camera dan niet meer in het midden van het scherm zit.

De iPad Pro 2021 komt met een software-upgrade genaamd Center Stage. Dit zorgt ervoor dat de camera je door de kamer volgt als je een videogesprek voert. We hebben dit ook al op producten van Amazon zien verschijnen, en het werkt heel goed op de iPad Pro.

De software volgde ons goed, en snijdt een beeld bij om ervoor te zorgen dat je je steeds in het midden bevindt. Als je iets gaat halen, maar nog steeds in het kader zit, dan zal de camera je volgen. Dit voelt iets comfortabeler aan bij videogesprekken, omdat je zelf minder moet zorgen dat je steeds volledig in beeld bent.

Accessoires

Er zijn optionele accessoires beschikbaar voor de iPad Pro, en de twee hoogtepunten daarvan zijn de bestaande Apple Pencil 2 samen met de nieuwe versie van het Magic Keyboard.

Als je in het bezit bent van het Magic Keyboard ontworpen voor het 2020-model van de iPad Pro, dan zal deze nog wel werken met nieuwe model, maar Apple heeft al laten weten dat de nieuwe tablet iets dikker is. Het toetsenbord zal dus niet mooi passen op de iPad en deftig sluiten. We konden dit nog niet zelf testen, maar als je de beste ervaring zoekt, dan moet je misschien de nieuwe versie van het toetsenbord kopen.

Dat Magic Keyboard is met een prijskaartje van 399 euro niet goedkoop, maar het is een leuke toevoeging die ervoor zorgt dat het typen op de tablet meer aanvoelt alsof je op een tablet werkt. We schreven de meerderheid van deze review op de tablet met het Magic Keyboard, en dat waren toch onze ervaringen met deze opstelling.

Het toetsenbord is wat kleiner dan dat van een laptop, en de iPadOS-software in nog niet even geïntegreerd als bij een MacBook, maar dit is wel een goed alternatief als je enkel één toestel kan kopen.

De Apple Pencil 2 - het model met draadloos laden van enkele jaren geleden - is tevens met deze tablet compatibel. Het s een geweldige stylus als je de mogelijkheid wilt om notities te nemen of te tekenen op het scherm van je tablet. Het zit wel niet bij de tablet inbegrepen, en kost 135 euro.

Batterijduur

We weten nog niet wat de exacte grootte is van de batterij in de iPad Pro 2021, maar tijdens onze tests bleek de batterijduur zeker sterk genoeg. Enkele geruchten stellen dat de batterij groter is dan die van de iPad Pro uit 2020. Dit toestel had een 9.720mAh batterij, maar we zullen eerst moeten wachten tot iemand de nieuwe iPad Pro opent en zelf een kijkje neemt alvorens we dit kunnen bevestigen.

De iPad Pro was in staat om de volledige 10 uren mee te gaan, wat overeenkomt met de beweringen van Apple. We konden tijdens deze uren verscheidene taken uitvoeren, waaronder browsen op het web, streamen van video, verwerken van tekst, gamen en uitproberen van allerlei apps.

We pasten ook de helderheid aan tijdens onze tests, en zoals verwacht ging de batterij sneller naar beneden op de maximale helderheid.

In tegenstelling tot de iPhone 12-reeks van smartphones komt er wel een oplader mee in de doos van de nieuwe iPad Pro 2021. Waarom Apple ervoor heeft gekozen om hier wel opladers bij te leveren, maar niet bij de iPhones is nog onduidelijk.

Het snelladen van de iPad Pro 2021 is niet zo opvallend snel. Het laden zal dus iets langer duren dan bij sommige Android tablets, waaronder de Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Het 18W snelladen is opmerkelijk trager dan bij de topklasse tablet van Samsung, die 45W ondersteunt. Tijdens onze tests bleek dat de tablet zich met de oplader uit de doos van nul volledig kon opladen in twee uren en 45 minuten.

Als je een goede batterijduur zoekt die je doorheen een volledige werkdag zal helpen met nog wat ruimte over, dan zal de iPad Pro 12.9 (2021) je zeker bekoren. Indien je meer intensieve apps of veeleisende games draait, dan zal je merken dat de batterij sneller leeg loopt, maar je zal hoe dan ook dicht in de buurt van die 10 uren blijven.

Moet je hem kopen?

Koop hem als...

Je een tablet wilt die alles kan

De iPad Pro 2021 biedt op bijna elk vlak teveel aan. Deze tablet is ontworpen om een alternatief te vormen voor een laptop, en los daarvan een geweldige tablet te zijn die zelfs de strijd aankan met de beste Macs. Als je het beste van het beste zoekt, dan is dit het.

Het scherm van jouw oudere tablet er niet meer zo goed uitziet

Een van de hoogtepunten van de iPad Pro 12.9 (2021) is zijn prachtige scherm. Het nieuwe Liquid Retina XDR Mini LED display is een opmerkelijke verbetering ten opzichte van eender welke tablet die we ooit hebben gebruikt, en het is een van de beste schermervaringen die tot nu hebben gehad, ongeacht het toestel.

Je een tablet zoekt die ook als laptop dienst kan doen

Apple werpt zijn iPad Pro-reeks nu al enkele jaren op als een vervanger voor laptops. Dat is tot nu toe nog niet het geval gebleken, maar dit is wel het dichtst dat de Pro ooit is gekomen. De iPad Pro 12.9 (2021) heeft evenveel kracht als een MacBook, en als je graag met iPadOS-software werkt in plaats van MacOS, dan kom je inderdaad op iets uit dat qua functionaliteit veel lijkt op een MacBook.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar een standaard tablet

De iPad Pro 12.9 (2021) kan voor veel mensen teveel van het goede zijn. Als je gewoon een tablet zoekt waarmee je op het web kan browsen, of enkele apps en spelletjes op wil draaien, dan zal je de nieuwe iPad Pro waarschijnlijk niet nodig hebben.

Je iets betaalbaar wilt

Dit lijkt iets vanzelfsprekend, maar de 12,9 inch iPad Pro is zeker geen goedkoop toestel. Als je met de beeldkwaliteit en kracht van deze tablet aan de slag wilt, dan zal je daar ook voor moeten betalen. Zelfs het goedkoopste 128GB-model heeft een stevig prijskaartje.

Je iets kleins wilt

Niet iedereen moet met de grootste tablet aan de slag, en de 12,9 inch versie van de 2021 iPad Pro is zeker een van de grootste tablets die er is. Als je een kleiner scherm wilt, dan zijn er veel alternatieven beschikbaar, zowel van Apple als andere merken.

Eerste review: mei 2021