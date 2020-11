Apple brengt Microsoft met eigen M1-chip in verlegenheid

Windows 10 op ARM loopt echt sneller - veel sneller zelfs - op de nieuwe M1 ARM-gebaseerde chips van Apple dan op de rivaliserende SQ2 ARM CPU van Microsoft die de Surface Pro X aanstuurt.

Ontwikkelaar Alexander Graf (zoals gezien door Notebookcheck) kwam op deze feiten en tweette over de resultaten, samen met enkele Geekbench 5-uitslagen (afkomstig van andere twitteraars) om het verschil tussen de ARM-processoren van Apple en Microsoft aan te duiden.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvLNovember 26, 2020

Graf merkte op dat hij virtualisatie gebruikte (dus het was geen emulatie) via QEMU (samen met enkele patches) om Windows 10 op ARM te laten draaien op de M1-chip. Graf zei: "Het is native ARM. Het draait de Windows ARM64 Insider Preview gevirtualiseerd door het Hypervisor-framework. Geen emulatie bij betrokken"

Met deze setup wist de M1 van Apple rond 1.300 in single-core te halen op Geekbench 5, en tot 5.400 in multi-core. De Surface Pro X van Microsoft haalde aan de andere kant scores van respectievelijk 800 en 3.000. Het is daarbij dus niet een beetje, maar opmerkelijk veel trager in het draaien van het eigen besturingssysteem van Microsoft.

M1-magie

Dat ziet er natuurlijk niet zo goed uit voor Microsoft, maar de M1 is dan ook wel een gloednieuw stukje silicone. Dit toont de stappen die Apple heeft gezet met zijn chip die de nieuwe MacBooks aanvoert (zowel Air als Pro, en ook de heruitgegeven Mac Mini PC).

De M1-toestellen gebruiken Rosetta 2-tech om op een efficiënte manier applicaties die voor Intel-chips geschreven zijn (in bestaande MacBooks) te vertalen, zodat ze draaien op de nieuwe ARM-hardware, en dit werkt vrij goed. In onze review van de nieuwe Air hebben we zowel oudere als nieuwere apps geprobeerd die gecodeerd zijn voor CPU's van Intel, en ze werkten goed op de M1 zonder merkbaar verschil als het op prestaties aankomt.

Vergeet ook niet dat de opvolger van de M1, wat de M1X zou kunnen zijn, naar verluidt al onderweg is...