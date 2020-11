MacBook Air met M1-chip presteert nu al beter dan de 16 inch MacBook Pro

Op 10 november hebben we eindelijk de eerste line-up van MacBooks gezien die op een ARM-structuur werken. De nieuwe M1-chipset zou 's werelds krachtigste prestaties per watt moeten bieden. Waar we in eerste instantie sceptisch waren, laten de laatste benchmarkresultaten zien dat de beweringen niet zomaar uit de duim gezogen zijn.

Kloppen de beweringen?

We kunnen een inzicht krijgen in de prestaties van de nieuwe M1-chip dankzij de benchmarkresultaten van de nieuwe MacBook Air (2020) die op Geekbench verschenen. Het apparaat beschikt over 8GB RAM, draait op 3,2 GHz, heeft een single-core score van 1,687 en een multi-core score van 7,433.

Beide scores schetsen een betere prestatie dan de huidige 16 inch MacBook Pro die over een Intel Core i9-processor beschikt. Deze heeft namelijk een score van 1,096 bij een single-core test en 6,870 bij de multi-core test. Dit betekent dat de single-core prestaties in de nieuwe ARM-MacBook Air beter zijn dan iedere andere beschikbare Mac.

Hoewel de resultaten van Geekbench interessant zijn, moeten ze met een korreltje zout genomen worden. Het is zeker interessant om te zien hoe de prestaties zich in een apparaat zonder ventilator verhouden, maar de scores vertellen niet het volledige verhaal over de technologie. We zullen moeten afwachten om in het echt te zien of de benchmarks daadwerkelijk betere prestaties leveren.

Nieuwe MacBook Air (2020) releasedatum en prijs

Tijdens het launch event van Apple's nieuwe MacBook Air (2020) zei het bedrijf dat de opgefriste dunne, lichte laptop nu beschikbaar is en vanaf 16 november wordt verzonden.

De prijs van de nieuwe MacBook Air (2020) begint bij €1129. Je krijgt dan 256GB SSD-opslag en 8GB geheugen. Mocht je 16GB geheugen willen, dan kost dit je €230 meer. Je kunt ook kiezen voor een SSD met 512GB, 1TB of 2TB, uiteraard voor een meerprijs.

De nieuwe MacBook Air (2020) heeft dezelfde prijs als het vorige model bij launch. Als je voor de MacBook Air (2020) met maximale specificaties kiest, heeft deze een 1,2GHz Intel Core i7-processor, 16GB RAM-geheugen en een 2TB SSD. Deze kost maar liefst €2279.

