MacBook Neo, Air of Pro: welke is de juiste voor jou?

Apple's line-up van laptops bestond tot kort al een redelijk lange tijd uit de MacBook Pro en de MacBook Air (met kort tussendoor een paar keer ook nog een gewone 'MacBook').

Zelfs met dat relatief beperkte aanbod kon het de laatste paar generaties lastig zijn om te bepalen wat voor MacBook je echt nodig had, want Apple's eigen M-serie chips wisten zelfs in de iets minder dure Air-modellen voor uitstekende prestaties te zorgen.

De keuze was eigenlijk alleen vrij simpel als je gewoon zo weinig mogelijk wilde uitgeven, maar toch een MacBook wilde. Dan werd het voor dit jaar automatisch de Air (ervan uitgaande dat je een nieuwe MacBook met een nieuwe chip wilde). Nu is er echter een nieuwe optie.

De introductie van de budgetvriendelijke MacBook Neo heeft de keuze voor sommige mensen nog gemakkelijker gemaakt, maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat veel mensen nu twijfelen over welke MacBook eigenlijk goed genoeg is voor hun situatie.

Daarom zetten wij de drie modellen hieronder tegenover elkaar om je een idee te geven van welke MacBook je nodig hebt om verschillende soorten taken (vlot) uit te kunnen voeren.

Drie MacBooks voor drie doelgroepen

Het is eigenlijk vrij simpel om in grote lijnen de drie doelgroepen van de drie verschillende soorten MacBooks te omschrijven:

MacBook Neo: het instapmodel, voor mensen die een budgetvriendelijke optie zoeken en vooral simpele, alledaagse basistaken uitvoeren op hun laptop.

het instapmodel, voor mensen die een budgetvriendelijke optie zoeken en vooral simpele, alledaagse basistaken uitvoeren op hun laptop. MacBook Air: meer dan krachtig genoeg voor de meeste mensen en dus ideaal als je ook wat zwaardere taken soepel en snel wil kunnen uitvoeren.

meer dan krachtig genoeg voor de meeste mensen en dus ideaal als je ook wat zwaardere taken soepel en snel wil kunnen uitvoeren. MacBook Pro: de Pro is meer dan ooit tevoren écht voor professionals die moeten kunnen vertrouwen op de beste prestaties die Apple te bieden heeft in een laptop.

Als je duidelijk tot de eerste of laatste doelgroep behoort, is de keuze waarschijnlijk snel gemaakt, maar het kan natuurlijk lastig zijn om te bepalen wanneer je echt de extra kracht van een Air of zelfs de extra kracht van een Pro nodig hebt. Dan is het belangrijk om te kijken wat je precies extra krijgt bij de duurdere modellen en waar je dus meer voor betaalt, los van alleen betere prestaties.

Hoeveel wil je uitgeven?

Een MacBook Pro is uiteindelijk natuurlijk voor iedereen wel een mooi apparaat om te hebben, maar uiteindelijk ben je natuurlijk altijd gebonden aan een budget. Misschien kan je dat budget wat uitrekken als je toch echt denkt dat je betere prestaties nodig hebt, maar gelukkig heeft de Neo ervoor gezorgd dat je niet meer zo'n 1.000 euro of meer hoeft uit te geven om überhaupt van een laptop met macOS te genieten.

De MacBook Neo heeft namelijk een adviesprijs vanaf 699 euro of 599 euro met onderwijskorting en lijkt dan ook een ideale studentenlaptop te zijn voor studenten die geen speciale, zware programma's moeten kunnen draaien. Betaal je nog eens 100 euro extra, dan krijg je 512GB opslag in plaats van 256GB en een Touch ID-sensor op het toetsenbord. In beide gevallen krijg je de A18 Pro-chip (een variant van de chip die ook in de iPhone 16 Pro zat) en 8GB RAM.

Wil je een nieuwe MacBook Air kopen, dan betaal je minstens 1.199 euro voor een model met een nieuwe M5-chip en inmiddels ook minimaal 16GB RAM en 512GB opslag. Je kan hier echter kiezen tussen een 13-inch en een 15-inch formaat en je krijgt meer configuratiemogelijkheden voor elementen zoals opslag, RAM en het aantal GPU-cores van de M5-chip. Dit betekent dat de prijs (zonder extra software en zonder adapter) op kan lopen tot maar liefst 3.229 euro.

Heb je een echt werkpaard nodig die de zwaarste taken aankan en niet (snel) zal 'thermal throttlen'? Dan kom je uit bij de Pro-modellen. Hier krijg je nog meer configuratiemogelijkheden en kies je tussen een 14- en 16-inch schermgrootte. De basisconfiguratie voor het kleinere 14-inch model heeft een adviesprijs van 1.819 euro, maar de kosten kunnen hier oplopen tot 8.011 euro. Hier krijg je daarnaast toegang tot de standaard M5-chip (met minimaal 24GB RAM en 1TB opslag), maar ook de extra krachtige M5 Pro- en M5 Max-chips.

De Neo zit dus in zijn eigen prijsklasse, terwijl er bij de Air- en Pro-modellen wel enige overlap is en je dus kan gaan twijfelen of je een krachtiger Pro-model met minder opslag wil of een geüpgradede Air. Als je budget wat hoger is, en je ook echt meer dan een Neo nodig hebt (of wil), dan wordt dit een van de belangrijkere keuzes.

Design en display

Er zijn natuurlijk ook nog wat andere verschillen die niet zozeer met het prestatievermogen te maken hebben, maar toch doorslaggevend kunnen zijn. Die verschillen zijn over het algemeen vooral op het gebied van design en display te vinden. De audiokwaliteit (via de ingebouwde speakers) neemt overigens ook toe bij zowel grotere als duurdere modellen.

Bij de Neo is er alleen een schermgrootte van 13-inch beschikbaar en je krijgt hier dus altijd standaard een resolutie van 2.408 x 1.506 pixels. Hoewel dit wel nog een Liquid Retina-display is, met een uitstekende pixeldichtheid, krijg je hier geen 'True Tone' voor een iets betere kleurweergave. Wel krijg je dezelfde 500 nits helderheid als bij de Air en je mist ook de notch rondom de webcam (een controversiële designkeuze). Je krijgt hier gewoon een iets dikkere rand aan de bovenkant, maar niet zo dik dat het storend is.

Verder geniet je wel van de uitstekende bouwkwaliteit en de typische designstijl van MacBooks, maar dan met wat kleurrijkere opties. Je krijgt net als bij de MacBook Air een 3,5mm-audiopoort en twee USB-C-poorten, maar dit zijn één USB 3.0- en één USB 2.0-poort (geen Thunderbolt 4 of 5) en er is geen MagSafe-oplaadpoort. Verder is het toetsenbord hier niet verlicht, in tegenstelling tot dat van de andere MacBooks, en heeft het touchpad fysieke kliks in plaats van haptic (of 'taptic' bij Apple) feedback die dit simuleert. De Neo voelt over het algemeen echter wel echt als een MacBook en daarmee als een premium laptop.

Kies je ervoor om te upgraden naar een Air, dan krijg je dus de optie tussen een 13,6‑inch of 15,3‑inch display (2.560 x 1.664 pixels of 2.880 x 1.864 pixels). Ook krijg je hier dus wel True Tone en een ondersteuning voor brede kleurweergave van de P3-kleurruimte, maar dezelfde 500 nits helderheid als bij de Neo.

De Air is iets dunner dan de Neo, maar de 13-inch modellen zijn wel even zwaar. Verder krijg je bij de Air dus twee Thunderbolt 4-poorten voor snellere verbindingen en ondersteuning voor meer externe displays (met een hogere resolutie) én je krijgt een afzonderlijke MagSafe-poort voor de oplader.

De Pro is natuurlijk een nog grotere upgrade qua displaykwaliteit. Je kiest hier tussen 14,2‑inch en 16,2‑inch Liquid Retina XDR-displays (3.024 x 1.964 pixels of 3.456 x 2.234 pixels). Daarnaast krijg je hier een hogere helderheid van 1.000 nits op het hele scherm (en 1.600 nits piekhelderheid) en een adaptieve refresh rate tot 120Hz in plaats van 60Hz. Ook kan je het display van je Pro-model voorzien van een nanotextuur om beter met weerspiegelingen om te gaan.

Het Pro-model is dus iets groter, maar ook iets dikker en zwaarder. Je krijgt daarvoor wel ventilatoren terug, zodat hij minder snel heet wordt (en slechter gaat presteren), plus meer aansluitingen. Hier vind je namelijk naast een 3,5mm-audiopoort, MagSafe-oplaadpoort en drie Thunderbolt 5-poorten ook nog eens een SD-kaartslot en een HDMI-poort.

Batterij

Ook qua batterijduur zitten er wat verschillen tussen de drie modellen. Het hangt er natuurlijk altijd van af wat je in de praktijk met je laptop doet, maar Apple geeft in ieder geval andere cijfers voor de drie laptops.

Apple's geclaimde batterijduur is vrijwel altijd bij het streamen van video. De Neo moet het dan zo'n 16 uur volhouden, de Air (in beide formaten) zo'n 18 uur en bij de Pro zitten er iets meer verschillen tussen de verschillende formaten en chips. Bij het 14-inch model claimt Apple voor de standaard M5-variant 24 uur, bij de M5 Pro 22 uur en bij de M5 Max 20 uur. Bij het 16-inch model moet de M5 Pro-variant het tot 24 uur volhouden en de M5 Max-variant tot 22 uur (er is hier geen gewone M5-variant).

Ze houden het in ieder geval in de praktijk allemaal met gemak een hele werk- of schooldag vol en leveren, in tegenstelling veel Windows-laptops, nog steeds topprestaties op batterijstroom.

Conclusie

Alle MacBooks binnen de huidige line-up van Apple zijn echt geweldige laptops binnen hun prijsklassen (als we uitgaan van de basisconfiguraties in ieder geval, want bij sommige opslagcapaciteiten wordt de prijs-kwaliteit wat twijfelachtiger). De MacBook Neo en (de kleine) Air zijn het meest ideaal voor onderweg en de Pro is de beste keuze als je (voor professionele doeleinden) langdurig zware taken uit wil kunnen voeren zonder problemen.

De meeste mensen zullen niet snel een Pro-model nodig hebben. Als de kosten voor jou echter niet belangrijk zijn en je gewoon de beste specs of het beste display wil, geef dan vooral je geld uit aan de MacBook Pro. Dat zal echter geen realistisch scenario zijn voor de meeste mensen die geïnteresseerd zijn in een MacBook. Voor veel mensen zal de keuze vooral tussen de Neo en de Air gaan.

De Neo is verrassend krachtig en meer dan goed genoeg voor alledaagse taken. Heb je gewoon een laptop voor simpele taken nodig, dan is dit een van de beste opties op de markt (en niet alleen een van de beste MacBooks).

De Air is dan weer een van de beste allrounders. Als je wat meer toekomstbestendigheid wil of wat meer rekenkracht voor soepelere en snellere verwerking van wat zwaardere taken (die de Neo misschien wel tot op zekere hoogte ondersteunt), dan is een upgrade naar de Air dus zeker het overwegen waard. Denk dan aan situaties waarin je bijvoorbeeld veel bezig wil zijn met videobewerking of taken waarbij grafische kracht wat belangrijker is.

Daarnaast zijn andere kleine designverschillen misschien toch net wel of niet doorslaggevend voor jou. Wil je een groter scherm? Dan kom je automatisch uit bij de Air (of Pro). Wil je snellere poorten? Dan geldt hetzelfde. Daarnaast zijn True Tone en een goede dekking van de P3-kleurruimte misschien ook redenen om toch van de Neo naar de Air uit te wijken als je bijvoorbeeld voor foto- of videobewerking een iets accuratere kleurweergave zoekt.

Het is in ieder geval fijn dat er nu een extra optie is voor mensen die geïnteresseerd zijn in macOS en/of de MacBook-bouwkwaliteit, maar de prijs van de Air te hoog vonden.