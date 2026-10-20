Apple kondigt nieuw 'Pro and Tell'-event aan voor 28 oktober: komt de MacBook Pro met touchscreen eraan?

Apple blijft maar nieuwe producten aankondigen. Een week geleden werden tijdens een ander event nog de HomePod mini 2 en de Apple TV 4K (2026) aangekondigd (plus de HomeView, die hier niet beschikbaar is). Daarnaast komt over drie dagen ook nog eens eindelijk officieel de iPhone Duo uit. Dit is dus een drukke periode voor Apple.

In een post op X laat Apple's SVP van Marketing, Greg Joswiak, weten: "Can’t wait to pro and tell next week,” met daarbij een Apple-logo dat wordt getekend met meerdere lagen van verschillende kleuren, maar vooral zilver, wit en blauw, met hier en daar wat fellere rode, oranje en gele tinten. Hetzelfde logo was ook te zien bij @HelloApple op Instagram met daarbij de tekst: "Over volgende week..." Dat gaf ons dus al een idee van wanneer we het event konden verwachten.

Naast deze teasers heeft Apple echter ook al uitnodigingen gedeeld met de media voor een ervaring in LA op 28 oktober 2026. Bij het meest recente 'Welcome Home'-event werd er ook gesproken over een ervaring, dus dat suggereert dat dit opnieuw geen formele keynote zal zijn, maar dat de media de mogelijkheid krijgt om hands-on te gaan.

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Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35iOctober 19, 2026

Er zijn al flink wat geruchten voorbij gekomen die suggereren dat Apple volgende week een grote update voor de MacBook Pro-line-up zal introduceren. Het bedrijf zou mogelijk eindelijk een laptop met touchscreen op de markt brengen.

Daar leek Apple heel lang niet geïnteresseerd in te zijn, maar als recente verslagen kloppen, is daar dus verandering in gekomen. De nieuwe 14-inch en 16-inch modellen krijgen naar verwachting allebei dus voor het eerst een touchscreen, plus ook meteen een OLED-scherm. Dat moet ervoor zorgen dat je hier kan genieten van dezelfde felle, rijke beelden als op een iPhone met OLED-scherm of een iPad Pro. Verder zouden de laptops ook een iets vernieuwd, dunner design kunnen krijgen.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aan de binnenkant zullen de nieuwe flagship MacBooks naar verwachting voorzien zijn van de beste chips die Apple te bieden heeft. Misschien zal ook de M5 Ultra, die zijn debuut maakte bij de aankondiging van de nieuwe Mac mini en Mac Studio in augustus 2026, een optie zijn.

Recente verslagen hinten verder ook naar het idee dat er een M6 iMac onderweg is. Het is dan ook wel weer tijd voor een iMac-upgrade. Het laatste model is de M4-versie uit 2024. Verder zou er ook een nieuw 14-inch instapmodel voor de MacBook Pro kunnen verschijnen met een design dat wel nog erg lijkt op de huidige generatie, maar dan simpelweg een M6-chip in plaats van een M5-chip om voor betere prestaties te zorgen (vooral voor AI-taken).

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Ook is er sprake van een mogelijke nieuwe iPad-lancering. Het lijkt erop dat dit een nieuwe iPad mini kan zijn. Deze zou flink wat duurder kunnen worden dan zijn voorganger (die vanaf 609 euro te koop was). Wel krijg je voor deze hogere prijs zogenaamd een ProMotion OLED-display, een vernieuwde behuizing en een krachtigere chip.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

We hopen inmiddels al langer op een vernieuwde iPad mini, met hopelijk ook ondersteuning voor een Magic Keyboard en dus een beter scherm. Dit klinkt dus zeker als een mooie upgrade. De rest van de iPad-line-up is nog redelijk up-to-date. De Air- en Pro-modellen kregen eerder dit jaar nog upgrades met betere processors. De standaard iPad zou misschien nog wel een upgrade kunnen krijgen, maar het is niet duidelijk of we die volgende week moeten verwachten.