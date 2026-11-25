Grand Theft Auto 6 is eindelijk uit en miljoenen spelers zijn volop bezig met het verkennen van Leonida en het veroorzaken van allerlei chaos met Jason en Lucia. Het lijkt er echter op dat de zware belasting van de game ervoor zorgt dat sommige PS5-consoles letterlijk doorbranden.

Bijna een week na de release van de game deelde Twitch-streamer ‘shivjam’ een fragment van haar meest recente livestream, waarin te zien is hoe haar PS5 tijdens het spelen crasht. Het beeld bevriest op het moment dat Jason samen met Lucia op een motor stapt. Vervolgens wordt het beeld korrelig en groen, waarna de console ermee ophoudt.

“#GTA6 heeft vanavond mijn PS5 gefrituurd,” schreef shivjam op X. Ze voegde eraan toe: “De GPU is kapot en de console is overleden. RIP.”

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In een afzonderlijk bericht liet shivjam weten dat haar PS5 eerder tijdens dezelfde livestream ook al was gecrasht. Ze dacht dat het probleem was opgelost, totdat haar console er definitief mee ophield. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk?

Veel mensen suggereren dat de fysieke staat van de PS5 mogelijk heeft bijgedragen aan het doorbranden van de GPU. Shivjam liet echter in een vervolgbericht de binnenkant van haar console zien, waarop te zien is dat er nauwelijks stof op de ventilatoren zit.

#GTA6 tonight fried my PS5. The GPU is done and the console is gone 🫩 rip https://t.co/KhLf62Ql8WNovember 24, 2026

“De console stond op een open plek en ik heb tijdens mijn livestream laten zien dat hij in goede staat verkeerde en er nauwelijks stof aanwezig was,” aldus de streamer.

Spelers speculeren dat de enorme omvang en de hoge grafische eisen van de game mogelijk hebben geleid tot oververhitting van de GPU, maar vooralsnog is de exacte oorzaak onduidelijk.

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Kort na de release van GTA 6 kreeg ook streamer ‘JoJoJosiah_’ te maken met problemen, waarbij zijn PS5 in brand vloog. In een fragment dat hij op X deelde, is te zien hoe hij de game pauzeerde en de kamer verliet. Toen hij terugkwam, kwam er een flinke hoeveelheid rook uit zijn PS5.

Gelukkig liet JoJoJosiah_ weten dat hij ongedeerd was, al moest hij voorlopig wel stoppen met streamen.

“Ik was GTA VI aan het spelen tijdens mijn livestream, maar moest even poepen,” aldus JoJoJosiah_. “Ik pauzeerde de game en zette een rustgevende video op voor mijn kijkers. Vervolgens kwam er ineens een enorme hoeveelheid rook uit mijn PS5 en moet ik nu een nieuwe regelen.”

Was playing gta VI on stream but had to go poop. Paused it and put on a sensory vid for my chat PS5 started just smoking out its ass and now i need to get a replacement 😀 https://t.co/qSdfcCi4l1November 21, 2026

Vooralsnog lijken het op zichzelf staande incidenten te zijn, maar het is zorgwekkend dat ook andere spelers op Reddit melding maken van crashes en oververhitting. Voor zover bekend doen deze problemen zich niet voor op de Xbox Series X en Xbox Series S. Rockstar Games heeft voorlopig nog niet gereageerd op de incidenten.