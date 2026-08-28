Het kan tot 80 uur duren om het verhaal van GTA 6 uit te spelen volgens Rockstar

Hopelijk hebben Grand Theft Auto 6-fans nog genoeg vrij dagen, want het kan blijkbaar al tot 80 uur duren om het verhaal uit te spelen. Daar houden de meeste gamers het natuurlijk niet bij, want er is nog veel meer te doen.

In een nieuw interview met The New York Times liet Rob Nelson, hoofd van ontwikkeling en co-studiohoofd bij Rockstar North, weten dat hij zelf zo'n 80 uur nodig had om het verhaal uit te spelen, plus een aantal "optionele doelen met narratieve gevolgen".

Hoewel we nog niet zeker weten wat hij bedoelt met deze "optionele doelen", klinkt het alsof het gaat om bepaalde side quests die invloed hebben op de uitkomst van het verhaal. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om persoonlijke missies voor Lucia en/of Jason.

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Dit betekent dat je dus ook al gauw zo'n 100 uur of meer in deze game kan doorbrengen als je ook een beetje de tijd wil nemen om Leonida en Vice City te verkennen, bepaalde activiteiten wil uitproberen, side quests wil voltooien en gewoon een beetje wil genieten van alles wat je kan doen in deze grote open world.

"Ik hoop dat er mensen zullen zijn die willen opstaan, een kop koffie drinken, douchen, zich aankleden, naar buiten gaan om een beetje te sporten," zei Nelson. "Interacteer met wat mensen, verken, kom misschien in de problemen. Beroof wat plekken, verdien wat geld."

Het verhaal van GTA 5 duurt ongeveer zo'n 30 uur om uit te spelen en bij Red Dead Redemption 2 kan het al gauw zo'n 60 uur duren. Dit zou dus betekenen dat GTA 6 Rockstars grootste en langste game tot nu toe is (in ieder geval qua verhaal).

GTA 6 wordt op 19 november gelanceerd voor de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S. Rockstar heeft inmiddels ook al bevestigd dat de game bij zijn lancering met 30fps zal draaien op de consoles.