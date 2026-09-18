GTA 6 Online laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten

Take-Two Interactive heeft bevestigd dat Rockstar Games de huidige versie van GTA Online nog blijft ondersteunen na de lancering van Grand Theft Auto 6. Dit suggereert dus dat een vernieuwde multiplayer misschien nog wel even op zich zal laten wachten.

Tijdens een meeting met Take-Two-aandeelhouders op 17 september (via ResetEra) werd verkondigd: "GTA 6 is een singleplayer-titel en moet deze november uitkomen. We zullen GTA Online blijven ondersteunen na de release van GTA 6 en verder."

Hoewel we al wisten dat GTA 6 als een losse singleplayer-ervaring gelanceerd wordt, is de verwachting toch wel dat er op een bepaald moment een online-modus wordt geïntroduceerd net als hoe GTA Online later aan GTA 5 werd toegevoegd.

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De taal die werd gebruikt bij de meeting van de aandeelhouders suggereert dat fans binnenkort nog geen multiplayer moeten verwachten voor GTA 6, als deze überhaupt in ontwikkeling is. Rockstar verdient ongetwijfeld ook nog steeds meer dan genoeg aan de huidige versie van GTA Online, dus er is geen haast om een nieuwe modus te introduceren.

Bloomberg-verslaggever Jason Schreier kreeg tijdens een gesprek met Take-Two over de pre-order periode van GTA 6 (en de omzet vanuit deze pre-orders) te horen dat Take-Two "nog niet heeft gedeeld en nog niet van plan is om binnenkort iets te delen over hoe de nieuwe GTA Online eruit zal zien."

Take-Two gaat momenteel dus nog niet echt verder in op plannen voor een multiplayer. Door wat er tot nu toe dus wel gezegd is, geloven fans dat GTA 6 Online (of hoe het ook zal heten) wel eens een losse game kan worden, waar je ook los voor moet betalen.

"Lijkt erop dat de volgende variant van GTA Online nog lang niet klaar is, zoals Schreier al eerder liet weten," zei de originele ResetEra-gebruiker. "En er is een grote kans dat ze het als losse titel zullen lanceren, of dat nou F2P [free-to-play] is of voor bijvoorbeeld $30. Ze zullen het alle middelen en aandacht willen geven die het nodig heeft en [het zal] dit keer geen "add-on" zijn."

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Voor anderen lijkt het idee van een losstaande multiplayer ook wel logisch, maar sommige mensen zijn ook bang dat je voor die ervaring dan ook weer 70 dollar of meer moet neerleggen.

GTA 6 wordt op 19 november gelanceerd voor de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S.