"Het lijkt wel DLSS 5": de meningen over The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake zijn verdeeld

We hebben inmiddels eindelijk een eerste blik gekregen op The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake. De nieuwe beelden die gedeeld werden tijdens de Zelda Direct toonden nieuwe, realistischere graphics, geüpdatete systemen en gemoderniseerde controls.

De remake ziet er heel anders uit dan de originele game. Toch noemt Eiji Aonuma, producent van de Zelda-serie, de game een "trouwe interpretatie die moderne technologieën gebruikt" en zegt de producent ook dat de game een "andere aantrekkingskracht" heeft dan andere games zoals Breath of the Wild.

De meerderheid van Zelda-fans lijkt enthousiast te zijn over deze remake. We zijn veel reacties onder de trailer tegengekomen die de beelden bijvoorbeeld "absoluut ongelofelijk" noemden of dingen zeggen zoals: "Ze hebben dit prachtig opnieuw gemaakt".

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"Dit is een belangrijke tentoonstelling van hoe realistische graphics nog steeds een specifieke art style kunnen hebben," zei één fan. "Gewoon puur realisme kan soms saai zijn, zeker als de setting niet gewoon de moderne tijd is."

Een andere gebruiker schreef: "Elke omgeving ziet er gewoon zo levendig uit en vol speelsheid. Het is erg lastig om de magie van de originele game opnieuw te vangen, maar deze remake krijgt het misschien wel voor elkaar."

(Image credit: Nintendo)

"Ik heb het al een miljoen keer gezegd en ik zal het nog een keer zeggen. Nintendo is heel goed in mij keer op keer op keer op keer op keer op keer weer te laten betalen voor hetzelfde ding," zei een Reddit-gebruiker.

Iemand anders reageerde met: "Ik vond de gameplay van de direct [van] vandaag absoluut schitterend & ik kijk er enorm naar uit. Ook al is het een 'trouwe' remake (wat ik altijd prima vond), hebben ze wel gezegd dat het niet compleet 1:1 is en hebben ze dingen uitgebreid die voorheen onbereikbaar waren in de achtergrond. Over het algemeen ziet het er fantastisch uit."

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Tijdens de presentatie van de gameplay legde Aonuma uit dat het team "veel discussies [heeft gehad] over wat voor visuele stijl we moesten gebruiken voor deze game". Het team "besloot dat als Links avontuur plaatsvond in een wereld die tegelijkertijd opnieuw gemaakt is maar ook enigszins nostalgisch aanvoelt, hij er zo zou uitzien."

(Image credit: Nintendo)

Aonuma voegde verder nog toe: "Maar we hebben ons niet simpelweg gericht op realistische graphics. We waren vooral gefocust op het opnieuw vormgeven [van de graphics] op een manier die nostalgie voor de originele game opwekt."

"Ziet eruit als de Unreal Engine-concepten die mensen al jaren maken," was dan weer een reactie op X. Dit refereert naar virale CGI-video's van Majora's Mask op YouTube.

Wij zien de gelijkenissen ook wel, maar het is niet duidelijk of Nintendo daadwerkelijk inspiratie uit die video's heeft gehaald voor het bepalen van de visuele stijl van de remake.

(Image credit: Nintendo)

Alles van de personages tot de textuur van haren, omgevingen en zelfs gras- en watereffecten heeft een update gekregen om de "moderne" look te creëren die we gewend zijn van recentere games. Tegelijkertijd is het natuurlijk de bedoeling dat de charme van de originele game behouden wordt.

Er zijn dus zeker veel positieve reacties op de trailer en nieuwe gameplay te vinden, maar sommige fans vinden dat Nintendo iets te ver is gegaan met deze "realistische" look.

Er zijn ook al vergelijkingen gemaakt met Nvidia's DLSS 5-upscalingtechnologie. Volgens sommigen lijkt de stijl van de Ocarina of Time remake dus een beetje op AI-upscaling. "Oké, maar waarom ziet dit eruit alsof het door DLSS 5 is gehaald?" zei iemand op X.

okay but why does this look like it was run through DLSS 5 https://t.co/IjvHOfkWQbSeptember 8, 2026

(Image credit: Nintendo)

Nintendo heeft ook nog bevestigd dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake op 5 november officieel gelanceerd wordt voor de Switch 2. Die releasedatum zit erg dicht in de buurt van die van Grand Theft Auto 6, dus dat wordt nog een paar interessante weken voor fans van beide games.

Als laatste is er ook nog een speciale versie van de Nintendo Switch 2 aangekondigd om het 40-jarige jubileum van The Legend of Zelda te vieren. Deze Zelda-variant van de console wordt gelanceerd op 29 oktober, naast (los van elkaar) een speciale Nintendo Switch 2 Pro Controller en een case voor de Switch 2, allebei ook met Zelda-thema. De game is opvallend genoeg niet inbegrepen bij die Switch 2 met Zelda-thema.