Ananta-ontwikkelaar zegt dat GTA 6-alternatief twee enorme maps heeft met alles wat je wil doen in een moderne stad

Ananta, dat soms wordt omschreven als de free-to-play-concurrent van GTA 6, kreeg een nieuwe trailer op Gamescom 2026. Daarin zagen we niet alleen de lanceringsdatum (17 januari), maar ook een tweede kaart.

Spelers kunnen vanuit het kuststadje Nova City reizen naar de uitgestrekte, futuristische metropool Chongxiao. Producer Ash Qi vermeldt tientallen uren aan verhaalcontent en een enorme variatie aan stedelijke gameplay: "Ons doel is om de grootste open-wereldgame in het free-to-play segment te creëren."

"Nova City was de eerste kaart die we maakten", zei hij. "Chongxiao was iets waarvan we wisten dat we het moesten maken, ongeveer een jaar nadat we met de ontwikkeling van Nova City waren begonnen. Qua schaal is Chongxiao een stuk groter dan Nova City, maar elke kaart heeft zijn eigen identiteit, met verschillende verhalen en een eigen sfeer."

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"Nova City neigt meer naar een moderne, op entertainment gerichte sfeer, met een levendigere, soms chaotische energie. Chongxiao daarentegen heeft geavanceerdere technologie, een rijkere culturele inhoud en grootschalige toeristische attracties die spelers kunnen ervaren en verkennen."

Naast de verschillende sferen verschillen beide steden ook dramatisch van elkaar qua look en feel. Nova City lijkt bijna een mix van Tokio en Los Angeles, terwijl Chongxiao duidelijk meer Chinese invloeden heeft.

"Op dit moment bouwen we aan Lingyun, een stad binnen Chongxiao. De inspiratie voor Lingyun komt eigenlijk van Shanghai en Hangzhou, waar ons team woont en werkt. Beide steden hebben een opvallend alledaags landschap en iconische moderne bezienswaardigheden," legde Qi uit. "Ons doel was om de echte steden als basis te gebruiken en daar de setting van Ananta bovenop te leggen."

In de nieuwste trailer waren tal van echte elementen uit beide steden te zien, waaronder een wolkenkrabber die bijna identiek is aan de iconische Oriental Pearl Tower in Shanghai. Chongxiao is ook gebouwd rond een enorm, eeuwenoud waterlichaam, bekend als het Weilan-meer, dat nauw aansluit bij het beroemde Westmeer in Hangzhou, een UNESCO-werelderfgoedlocatie die op de achterkant van het biljet van één yuan staat.

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"Natuurlijk maken we deze locaties niet één op één na," voegde Qi eraan toe. "We geven ze nieuwe omgevingen en memorabele avonturen, gevormd door onze IP en de behoeften van het verhaal."

Dit alles komt bovenop een brede waaier aan gameplay dat we al zagen in de eerste trailer. Ananta bevat zaken als achtervolgingen met auto's, schietgevechten, verschillende personages waartussen je kan wisselen en zelfs iets dat op de tentakels van Venom lijkt waarmee je door de stad kan slingeren.

De steden zelf hebben daarnaast genoeg te bieden: "Alles wat je in een moderne stad zou willen doen: winkelen, een hapje eten in een restaurant, een live optreden bijwonen of de hele nacht dansen, het is er allemaal," zei Qi. "Je kunt zelfs je favoriete personage uitnodigen om deze dingen met je te doen. Elke stad biedt ook eigen unieke activiteiten, gebaseerd op wat de stad bijzonder maakt. In Chongxiao kun je bijvoorbeeld een boottocht maken om het Weilan-meer te ervaren."

Ananta verschijnt ten slotte op 15 januari 2027 voor pc, PlayStation 5 en mobile.