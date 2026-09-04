GTA 6 krijgt twee limited edition PS5 DualSense-controllers in de stijl van Vice City

Sony heeft aangekondigd dat het twee limited edition DualSense-controllers uit zal brengen die geïnspireerd zijn door de look (en kleuren) van Grand Theft Auto 6. Ze komen tegelijkertijd met de game uit.

De nieuwe controllers werden gisteren tijdens een nieuwe State of Play onthuld. Er is een zwarte en een witte variant en ze hebben allebei paarse en blauwe chromen accenten. Verder vind je het GTA 6-logo op het touchpad met palmbomen in de 'VI'-letters. De knoppen hebben allemaal een roze kleur, wat natuurlijk ook perfect aansluit bij het Vice City-thema.

"De zwarte en witte limited edition DualSense draadloze controllers vangen elk de essentie van Vice City, van de felle dagen aan de kut tot de levendige nachten in de stad," laat Sony weten via de PlayStation Blog.

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"Beide edities beschikken over een glinsterende, kleurveranderende afwerking die de tinten van een Vice City-zonsondergang combineert met de gloed van neonverlichting. Ze hebben ook allebei speciale palmboomdetails die direct in de controller zijn verwerkt, wat een uniek tastbaat element toevoegt naast de officiële Grand Theft Auto 6-branding."

Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense Controllers | PS5 - YouTube Watch On

De witte variant "belichaamt Vice City bij dageraad, van zijn witte zanden en lucht met pastel[kleuren] tot al zijn relaxte glamour," terwijl de zwarte versie "de energie van Vice City's iconische nachtleven vastlegt."

De 'DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto 6 Black Limited Edition' en de 'DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto 6 White Limited Edition' zullen vanaf 10 september beschikbaar zijn om te pre-orderen en komen officieel op 19 november uit, meteen naast de game zelf.

Beide controllers hebben een adviesprijs van 84,99 euro en ze zullen beschikbaar zijn in beperkte hoeveelheden via PlayStation Direct.