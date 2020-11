De Xbox Series S is een geweldige manier om goedkoop toegang te hebben tot next-gen games, mits je geen problemen hebt met digitale games of je een abonnement op Xbox Game Pass zou nemen. Er is jammer genoeg minder opslagruimte beschikbaar en je moet het doen zonder de 4K-games en diskdrive die de Series X wel aanbiedt.

De Xbox Series S is een next-gen console die een geheel andere aanpak hanteert. Hij is ontworpen om dezelfde updates aan te bieden als de Xbox Series X, zoals hoge framerates, ray tracing en supersnelle laadtijden, tegen een lagere prijs. Maar er moeten natuurlijk compromissen gemaakt worden hiervoor.

Hij heeft aanzienlijk minder opslagruimte dan de Series X en haalt geen 4K-resolutie voor gaming. In plaats daarvan biedt de Series S 1440p, die wordt opgeschaald naar 4K als je hem aansluit op een compatibel beeldscherm.

De Xbox Series S doet het ook zonder de 4K HD Blu-ray drive van de Series X. Hoewel dit misschien te veel compromissen zijn voor sommige gebruikers, is de Xbox Series S een veel goedkoper en kleiner apparaat als gevolg daarvan, terwijl hij nog steeds in staat is om next-gen games te draaien.

In onze testperiode met de Xbox Series S hebben we tientallen games getest, waaronder oude bekenden als Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, Doom Eternal en Gears 5 en nieuwe titels als Yakuza Like a Dragon.

Elke game maakte indruk op ons met soepelere framerates, hogere resoluties (in vergelijking met Xbox One en Xbox One S) en snellere laadtijden - ook al zien ze er niet zo goed uit als op de Series X, door het gebrek aan native 4K-ondersteuning.

Zoals we al gezegd hebben, zijn er enkele belangrijke nadelen. Als je liever fysieke games koopt of in de loop der jaren een grote collectie Xbox One-games hebt verzameld, kan het ontbrekende schijfstation een groot minpunt zijn.

Daarnaast is de console alleen beschikbaar met 512 GB SSD-opslag. Hoewel deze SSD drastisch sneller is dan de oudere schijven in de Xbox One X en Xbox One S, kan hij wel snel vol zitten.

De vijf spellen die we hierboven noemden vulden bijna de volledige 512GB SSD, waardoor we slechts 30GB ruimte overhielden. Als we dus een extra game van meer dan 30GB willen installeren, wil dat zeggen dat we eerst een andere game moeten verwijderen.

Een andere factor die mensen kan afschrikken van Microsofts meer betaalbare Xbox, is het feit dat hij geen 4K-resolutie haalt bij games en vastzit op 1440p. Deze lagere resolutie is een favoriet bij pc-gamers en heeft ervoor gezorgd dat Microsoft een next-gen console kon maken op een lager prijspunt.

Als je kijkt naar de interne hardware, dan onderscheidt de Xbox Series S zich van de One X met zijn enorm krachtige CPU en de meer technische GPU. De RDNA 2-architectuur van AMD maakt geavanceerde functies als ray tracing mogelijk. De Series S mag dan minder teraflops hebben dan de Xbox One X (vier in vergelijking met zes), maar teraflops zijn niet langer de bepalende factor bij het bepalen van een GPU-vermogen.

Voor Xbox One-gamers die willen upgraden zonder bakken geld uit te geven, is de Xbox Series S een goede optie. Als je thuis al een Xbox One X en een 4K-scherm hebt, stellen we voor de Xbox Series X te overwegen.

Xbox Series S prijsanalyse en verschijningsdatum

Xbox Series S verschijningsdatum: 10 november 2020

Xbox Series S prijs: €299,99

De releasedatum van de Xbox Series S is 10 november 2020 en de prijs ligt op €299,99. Dat is dezelfde releasedatum als de Xbox Series X, terwijl de prijs aanzienlijk lager is dan die console (€499,99).

Houd er echter rekening mee dat je zonder een schijfstation geen tweedehands games kunt kopen of met je vrienden kunt ruilen: je bent voor alle aankopen afhankelijk van de Xbox Store, wat betekent dat je niet altijd de beste deal krijgt.

Natuurlijk is Microsoft niet de enige met nieuwe hardware in november. Sony brengt de PS5 en PS5 Digital Edition slechts enkele dagen na de Xbox Series S en Series X uit. Als je nog twijfelt, raden we je aan om even te wachten op de reviews van de PS5-consoles voor je de definitieve aankoop doet.

Xbox Series S design

Ziet er zowel horizontaal als verticaal goed uit

De console en de controller zien er geweldig uit in het wit

Terwijl de hardware die de Xbox Series S aandrijft gloednieuw is, doet het ontwerp van de Xbox Series S een beetje denken aan de (inmiddels gestaakte) Xbox One S All-Digital Edition.

De Xbox Series S heeft een kenmerkend zwarte ventilatierooster aan de bovenkant, die de witte strook doorbreekt die de rest van de console omhult. Door dat rooster wordt het grootste deel van de warmte afgevoerd. Het is de kleinste Xbox die Microsoft ooit heeft gemaakt, met een enkele USB-poort en een aan/uitknop aan de voorzijde. Het is een strak, ingetogen en functioneel ontwerp.

Wat de aansluitingen betreft, vind je een HDMI 2.1-uitgang, twee USB 3.2-poorten, een Ethernet-poort, een sleuf voor uitbreidbaar geheugen en een AC-ingang aan de achterkant van de console. Vervolgens is de afmeting van de Xbox Series S 6,5 x 15,1 x 27,5 cm en weegt hij ongeveer 2 kg.

Zoals we hierboven al zeiden, is de Xbox Series S kleiner dan de Xbox One S, wat een indrukwekkende prestatie is gezien het feit dat hij een 4 TFLOP GPU en een octa-core Custom Zen 2 CPU bevat die beiden gekoeld moeten worden.

Xbox Series S prestaties

Opgeschaalde 4K ziet er goed uit en native 1440p is een redelijke compromis

Vloeiende 120 fps gameplay

Xbox Velocity-architectuur is snel, maar niet bliksemsnel

Het sterke punt van de Xbox Series S is zijn prijs. Hij kan zowel opgeschaalde 4K als native 1440p (en 1080p) tonen bij games.

De GPU is weliswaar niet zo krachtig als die van de Xbox Series X, maar kan games opschalen tot 4K (op een vergelijkbare manier als de Xbox One S) en die games toch draaien op 120 fps bij 1440p. Je hebt wel een HDMI 2.1-compatibele tv nodig als je de resolutie op 1440p wilt houden. Hij is ook in staat om ray tracing uit te voeren en laadt games sneller dan ooit, dankzij de Xbox Velocity Architecture van Microsoft.

Combineer Velocity Architecture met de 10GB aan GDDR6-geheugen en de ingebouwde SSD, en je hebt alle mogelijkheden van een krachtige console.

Xbox Series S specs CPU: 8-core 3.6GHz (3.4GHz met SMT) custom AMD 7nm

GPU: 4 teraflops bij 1.565GHz

RAM: 10GB GDDR6

Frame rate: Tot 120 fps

Resolutie: 1440p met 4K opschaling

Optisch: geen schijflezer

Opslag: 512GB NVMe SSD

Beschikbare opslag voor games: 364GB

Maar heb je eigenlijk wel een 4K-tv nodig? En moet het er een zijn die HDMI 2.1 ondersteunt voor de 120Hz verversingssnelheid? Laten we alle scenario's bekijken.

Als je een 1080p tv hebt, gebruikt de Xbox Series S een techniek die super-sampling wordt genoemd, om beter uitziende beelden te creëren, zelfs op minder geschikte beeldschermen. Het eindresultaat is een merkbare verbetering van de beeldhelderheid en anti-aliasing (het verwijderen van scherpe pixelranden) waardoor de algemene beeldkwaliteit toch beter is dan op een oudere console.

Als je de Xbox Series S aan een 4K-scherm koppelt, zal de console een techniek gebruiken die opschaling wordt genoemd. Hierbij neemt de console native 1440p-content die vervolgens door de software wordt omgezet tot iets dat lijkt op 4K. Het resultaat is dat de console gebruik kan maken van HDR (high dynamic range) dat een breder kleurenpalet, een hogere piekhelderheid en betere contrastniveaus mogelijk maakt. De lucht ziet er blauwer uit, het gras ziet er groener uit en kleuren spatten van het scherm.

Als je het geluk hebt om een scherm te hebben dat compatibel is met HDMI 2.1, kun je 120 fps inschakelen bij 1440p zonder dat je de resolutie naar 1080p hoeft te verlagen. Om 120 fps in te schakelen, hoef je alleen maar naar de audio- en beeldinstellingen van de console te gaan, waar je kunt kiezen uit verschillende framerates en resolutie-opties. Houd er echter rekening mee dat nog niet alle games hogere framerates ondersteunen.

Dat is veel om te verwerken, maar de essentie is dat gegevens op een efficiëntere manier worden opgeslagen en sneller in het geheugen kunnen worden geladen, dankzij zowel het fysieke opslagmedium als de software-algoritmes die Microsoft heeft geïmplementeerd.

Het resultaat brengt aanzienlijk snellere laadtijden in vergelijking met Xbox One X en de SSD maakt ook functies mogelijk zoals Quick Resume, waar we zo meteen mee aan de slag gaan.

Het enige dat hier minder indrukwekkend is, is natuurlijk de magere opslag van 512GB. Terwijl 500 GB al weinig was bij de laatste console-generatie, zijn de bestandsgroottes van de games in de jaren daarna exponentieel toegenomen.

En het wordt nog erger als je bedenkt dat je niet eens toegang krijgt tot de volledige 512GB aan opslagruimte. Het systeembesturingssysteem neemt 148GB ruimte in beslag, wat betekent dat je vanaf het begin slechts 364GB aan bruikbare opslagruimte hebt.

Tegen de tijd dat je vier of vijf games hebt geïnstalleerd, moet je nadenken over wat je moet verwijderen, wat nooit een leuke ervaring is. Terwijl Microsoft beweert dat games op Xbox Series S tot dertig procent kleiner zullen zijn, omdat ze geen 4K textuurbestanden hebben, zal de opslag alsnog snel gevuld zijn.

Het goede nieuws is dat Microsoft bij de lancering, in samenwerking met Seagate, een add-on-opslagoplossing heeft die 1TB extra opslagruimte kan toevoegen als je geen ruimte meer hebt. Het slechte nieuws? De Seagate Storage Expansion Card kost iets meer dan 200 euro. Koop je dus een Xbox Series S met deze uitbreiding, dan betaal in feite al meer dan wanneer je een Series X zou aanschaffen, die overigens 1TB opslag aan boord heeft.

Xbox Series S controller

Voelt bekend aan, maar toch verschillend

Werkt op meerdere apparaten

Verbeterde textuur en verfijnde geometrie

Nieuwe ‘Share’-knop

De controller van de Xbox Series S (en X) voelt zeer bekend aan in je handen, maar is toch licht verschillend. Hij heeft een verbeterde textuur en verfijnde geometrie, wat zorgt voor een meer ergonomische en comfortabele speelervaring.

Aan de buitenkant is de controller geen groot verschil ten opzichte van zijn voorganger. Hij heeft dezelfde bekende vorm en behoudt de traditionele knop- en triggerlayout. Als we iets verder kijken, dan zien we de subtiele verschillen die Microsoft heeft doorgevoerd.

Om te beginnen heeft de buitenkant van de controller nu een matte afwerking, die lijkt op het ontwerp van de console. Dit lijkt strak, maar heeft zijn nadelen. De controller vertoont snel krasjes die opvallen en gezien de hoeveelheid tijd die je ermee zal doorbrengen zal hij er niet jarenlang tip-top uitzien. Er zijn ook andere kleuren beschikbaar, maar die zal je apart moeten kopen.

Dat is slechts een klein nadeel en we vonden over het algemeen dat de Xbox Series S-controller premium oogde en aanvoelde. De aangepaste pad heeft nu een betere textuur op de triggers, grepen en bumpers, wat voor ons de controller veiliger deed aanvoelen.

Een van de grootste veranderingen aan de controller is de toevoeging van de ‘Share’-knop en het hybride D-pad. De ‘Share’-knop stelt je in staat om met een druk op de knop schermopnames te maken. Als je de knop ingedrukt houdt, kan je video’s opnemen van vijftien seconden.

Er is echter ook veel onveranderd gebleven. Onderaan is er nog steeds een 3,5mm audiojack en uitbreidingspoort aanwezig, samen met de USB-oplaadpoort en verbindingsknop bovenaan. De View-, Menu- en Xbox-knoppen bevinden zich vooraan.

Naast de cosmetische aanpassingen verbetert de Xbox Series S/X-controller ook de functionaliteiten. De controller is responsiever en kan draadloos verbinden met een scala aan apparaten, inclusief de Xbox One, een iPhone 11 en een Mac.

De Series S-controller werkt met AA-batterijen (zowel normale als oplaadbare), maar als je het gedoe van het vervangen van batterijen wil vermijden, dan kan je investeren in een Play and Charge-set (een oplaadbare batterijenset die je kan gebruiken om de controller op te laden tussen twee speelsessies door). Je kan de controller ook altijd verbinden met een USB-C-kabel.

Xbox Series S functies

Quick Resume werkt naadloos

Dolby Atmos- en DTS-ondersteuning

Meer entertainmentapps beschikbaar dan ervoor

Xbox-app (bèta) maakt het makkelijker om de console op afstand te beheren

Als het een aantal jaar geleden is dat je een Xbox-console hebt gekocht en je niet meer weet hoe de set-up werkt, wees dan niet bang. De set-up van de Xbox Series S blijkt een gestroomlijnd proces te zijn, onder andere dankzij de nieuwe en verbeterde Xbox-app voor Android en iOS.

Je kunt de app downloaden in de App Store of Google Play Store en je aanmelden bij je Microsoft-account. Zodra je bent ingelogd, schakel je de console in en voer je in de app de code op de tv in, zodat al je gegevens meteen overgezet worden. Je moet nog steeds een paar extra gegevens invoeren via de console, zoals je wifinetwerk en wachtwoord, maar daarna ben je klaar om te gamen.

De UI die je begroet als je klaar bent met het instellen van de Xbox Series S, is direct bekend bij iedereen die de afgelopen drie maanden een Xbox One heeft gebruikt, aangezien het 'nieuwe' Xbox Dashboard in augustus is uitgerold en hetzelfde is voor de Series S/X.

Het nadeel van de nieuwe consoles met dezelfde gebruikersinterface als de One-serie is dat de Xbox Series S niet meteen anders voelt, ook al lijkt het navigeren op het dashboard sneller dan voorheen, dankzij de extra kracht onder de motorkap.

Bovendien heeft de nieuwe UI nog steeds dezelfde problemen die we in het verleden hebben opgemerkt met de interface van Xbox One: sommige afbeeldingen op het scherm hebben een paar seconden nodig om te laden. De inhoud wordt namelijk van het internet gehaald.

Smart Delivery van de Xbox Store betekent dat je altijd de best mogelijke versie van een spel krijgt als je het downloadt of als het in de toekomst wordt geüpgraded. Je opgeslagen gegevens worden ook naadloos overgezet, zelfs als je heen en weer springt tussen je oude Xbox One/One X/One S en de nieuwe Xbox Series S. Je hebt dus voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit.

Wisselen tussen meerdere games is nu mogelijk dankzij Quick Resume, een nieuwe functie waarmee de Xbox Series S meerdere spelstatussen tegelijk in het geheugen kan opslaan. Je kunt dus tussen games springen zonder dat je ze opnieuw hoeft te laden.

Tot slot moeten we het hebben over de multimediamogelijkheden van de console. Als streamingapparaat bevat de Xbox Series S de meeste belangrijke diensten van Netflix en Amazon Prime Video, tot nieuwkomers als Apple TV Plus en Disney Plus.

Hoewel de Xbox Series S tijdens het gamen maximaal een resolutie van 1440p haalt, kan hij streamingapps in 4K HDR weergeven. Dit betekent dat Netflix, Disney Plus en Apple TV Plus in 4K worden getoond wanneer er een compatibel scherm wordt gebruikt.

Xbox gamebibliotheek

Titels bij de lancering zijn teleurstellend

Xbox Game Pass is nodig om het meeste uit je console te halen

Veel backwards compatible games om te spelen

Het aantal spellen dat beschikbaar is bij de lancering van de Xbox Series S (en X) is een van de meest teleurstellende dingen van de consoles. Er zijn enkel een handvol grote namen die gelanceerd worden bij de console: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Dirt 5 en Yakuza: like a Dragon. Geen van deze spellen zijn exclusieve games voor de Xbox, al zal het nog een jaar duren voordat Yakuza naar de PS5 komt.

Elke Xbox Series X/S-game die uitkomt bij de lancering is al beschikbaar (of zal beschikbaar zijn) op de Xbox One en veel ervan komt ook uit op de PS5. De titels die wél exclusief voor Xbox zijn, zoals Gears 5, Forza Horizon 4 en Ori and the Will of the Wisps, zijn allemaal geoptimaliseerde versies van Xbox One-titels.

Ook al hebben we genoten van games zoals Yakuza en waren we onder de indruk van de optimalisaties voor Gears 5 en Gears Tactics, zijn er weinig games die ons omver blazen of een reden geven om de Xbox Series S bij de lancering op te pikken. Je kan hier de volledige line-up van de lancering zien.

Als het op de beschikbaarheid van games aankomt, dan is Xbox Game Pass een kleine redding. Die zorgt ervoor dat spelers op de Xbox Series S toegang zullen hebben tot duizenden backwards compatible games bij de lancering, zodat je genoeg (oudere) games hebt om je mee bezig te houden.

Als je bij de lancering toch een Xbox Series S te pakken hebt, dan raden we je sterk aan om een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement af te sluiten om je bibliotheek uit te breiden. Zoals we reeds zeiden, de Xbox Game Pass Ultimate houdt in dat je toegang krijgt tot honderden Xbox One-games, waaronder een hoop titels op de dag dat ze worden gelanceerd. Als het op het besparen van geld aankomt, dan is de combinatie van dit Game Pass-abonnement met jouw console een ideale manier om niet al je geld kwijt te zijn aan nieuwe games.

Zou je de nieuwe Xbox Series S kopen?

Koop hem als...

Je een beperkter budget hebt, maar toch next-gen games wil spelen Voor eigenaren van de originele Xbox One is de Xbox Series S een logische upgrade. Hij biedt native 1440p-gaming met maximaal 120 frames per seconde. Het is natuurlijk niet de beste console op de markt, maar het is een enorme upgrade ten opzichte van zijn voorgangers.

Je voornamelijk games speelt via Xbox Game Pass en Xbox Live Gold

Omdat je al je games digitaal op de Xbox Series S moet hebben, raden we je aan om een Xbox Game Pass en Xbox Live Gold abonnement aan te schaffen. Op die manier heb je toegang tot alle nieuwste first-party games zodra deze uitkomen. Ook kun je online gamen en krijg je twee gratis games per maand met Xbox Live Gold.

Je de lange laadschermen beu bent Het sterkste punt van de Xbox Series S is zijn SSD in combinatie met Microsofts Xbox Velocity-architectuur. Doordat je met Quick Resume tussen de games kunt springen, hoef je amper nog games op te starten en de SSD zorgt ervoor dat de laadtijden gehalveerd worden.

Koop hem niet als...

Je graag een gamebibliotheek voorhanden hebt De SSD is zeker snel genoeg, maar dat gaat ten koste van de totale opslagruimte. Door de systeembestanden heeft de Xbox Series S slechts 364 GB bruikbare ruimte, die snel wordt opgevuld omdat sommige games maar liefst 100 GB in beslag nemen. Als je graag veel games op je console hebt, moet je of de Xbox Series X aanschaffen of investeren in externe opslag.

Je veel fysieke games (of Blu-rays) hebt Het andere grote nadeel van de Xbox Series S is dat hij geen diskdrive heeft. Dat betekent dat je oude Xbox 360 of Xbox One-games op disk niet kunt afspelen op de nieuwe console. Je kunt de console ook niet kunt gebruiken als een 4K UHD Blu-ray speler.