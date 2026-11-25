De trend van dunne en lichte smartphones hebben we achtergelaten in 2025. Zo heeft de Samsung Galaxy S25 Edge geen opvolger gekregen en werd hij snel uit productie gehaald, terwijl de Motorola Edge 70 ook geen enorm succes was. Apple werkt daarentegen wel aan een opvolger van de iPhone Air, die we voorlopig de iPhone Air 2 noemen.

Er zijn al meerdere lekken rond de iPhone Air geweest en ze wijzen allemaal op hetzelfde: een tweede camera achteraan. Dat is dan ook een logische zet, aangezien de enkele 48MP-camera op de iPhone Air een van de grootste minpunten was. Zelfs de goedkopere iPhone 17 heeft betere camera's. Een nieuw lek bevestigt nu opnieuw dat die tweede camera er komt.

CAD-renders van de iPhone Air 2 tonen namelijk weer die tweede camera te zien is. Volgens de renders zal de iPhone Air 2 dezelfde dikte van 5,6 mm behouden. De camerabalk zou wel ietsje dikker worden door die tweede camera en voegt nog 3,8 mm hieraan toen, ten opzichte van 3,45 mm bij de originele Air.

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Op basis van de renders is het niet duidelijk wat voor camera dit zal zijn, maar kenners vermoeden dat het om een ultra-wide gaat. De telefoon zou dan dezelfde soorten camera's hebben als het basismodel.

Het is ten slotte nog niet duidelijk wanneer de iPhone Air 2 precies zal uitkomen. Op basis van de beschikbare informatie komt hij in het voorjaar van 2027 uit, samen met de iPhone 18 en iPhone 18e.