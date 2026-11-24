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Black Friday kan een uitstekend moment zijn om een nieuwe smartphone te kopen. Het is natuurlijk altijd aan te raden om even wat prijzen te vergelijken om te zien wat de echt goede deals zijn, maar er zijn altijd wel interessante kortingen te vinden, en dus ook op smartphones.

Zelfs vrij nieuwe smartphones kunnen vaak van leuke kortingen genieten, maar toch betekent dit niet dat je automatisch ook voor het nieuwste model moet gaan.

Momenteel kan je bijvoorbeeld zowel de Samsung Galaxy S25 als de Galaxy S26 in de aanbieding vinden. Het nieuwere model kan bij sommige retailers zelfs in verhouding een grotere korting krijgen dan zijn voorganger, maar als je uiteindelijk bijvoorbeeld 100 euro kan besparen door voor die S25 te kiezen, dan is dat toch weer mooi meegenomen.

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Misschien is je eerste gedachte bij zo'n prijsverschil dat je dan toch maar beter kan investeren in een iets nieuwer model, maar mijn punt in dit artikel is dat je in dit geval verrassend weinig terugkrijgt voor dat geld. Hieronder zullen we de twee modellen even kort voor je naast elkaar leggen om dat nog eens goed te laten zien.

De Galaxy S25 is nog steeds een uitstekende smartphone

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Samsung Galaxy S25 is over een paar maanden alweer twee jaar oud (en de Galaxy S26 dus één jaar oud), maar aan de meeste specs van het toestel merk je dat niet. Althans, niet veel meer dan bij zijn opvolger. De telefoon heeft nog steeds een erg krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB RAM en een prachtig 6,2-inch AMOLED-scherm met een 120Hz refresh rate.

De Galaxy S26 heeft een iets groter 6,3-inch scherm en gebruikt bij ons Samsungs eigen Exynos 2600-chip. Het verschil in prestaties zal je bij dagelijks gebruik waarschijnlijk niet echt merken. Verder krijg je ook hier weer 12GB RAM en natuurlijk een AMOLED-display met 120Hz refresh rate.

Ook de cameraspecs zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Beide telefoons gebruiken een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

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Er zijn verder eigenlijk maar twee noemenswaardige upgrades die de Galaxy S26 een voordeel geven ten opzichte van zijn opvolger. Zo heeft hij een 4.300mAh-batterij in plaats van de 4.000mAh-batterij in de Galaxy S25. Hoewel 300mAh extra er op papier ook wel mooi uitziet, maakt het geen wereld van verschil. Je zal beide toestellen over het algemeen toch nog wel elke dag moeten opladen. Bij het basismodel is de oplaadsnelheid helaas ook niet verhoogd voor de nieuwste generatie. Zowel de S26 als S25 laden dus maar met 25W (bedraad) op.

De andere upgrade is eigenlijk niet eens echt een upgrade te noemen, maar heeft te maken met hoe lang je telefoon updates krijgt. Samsung biedt voor zijn S-serie inmiddels al een aantal jaar zeven jaar Android- en beveiligingsupdates. Dat betekent in dit geval dat de Galaxy S25 nog ondersteund wordt tot 2032 en de Galaxy S26 tot 2033. Bij de meeste mensen is de kans waarschijnlijk groter dat ze tegen die tijd alweer toe zijn aan een nieuwe telefoon dan dat dit ene jaar nog een groot verschil zal maken.

De Galaxy S26 is een uitstekende smartphone en als je tijdens deze Black Friday-periode toevallig nog een fantastische deal op dit toestel tegenkomt, is het zeker geen slechte aankoop. Toch vind ik de verbeteringen niet indrukwekkend genoeg om er 100 euro extra voor neer te leggen. Dan kan je dat geld toch beter op je rekening laten staan of bijvoorbeeld nog een goede deal op draadloze oortjes zoeken.

Black Friday-deals op de Samsung Galaxy S25 en S26

Hieronder vind je de beste deals van dit moment op de twee toestellen, maar dan wel specifiek voor de modellen met 256GB opslag om de vergelijking wat logischer en eerlijker te houden.

Momenteel lijkt het prijsverschil in Nederland niet heel groot te zijn, dus dan wordt de vraag eerder of je liever 40 euro bespaart of dan toch maar voor de minimale upgrades kiest.

Nederland

België

Bij de Ultra-modellen ligt het iets anders

(Image credit: Blue Pixl Media)

Als je tijdens Black Friday liever een van Samsungs Ultra-modellen in huis wil halen, dan zou ik de S26 Ultra wel wat minder snel afschrijven dan de standaard S26.

Begrijp me niet verkeerd, de upgrades zijn hier nog steeds relatief beperkt, maar Samsung heeft bij zijn duurste model uit de serie wel een aantal vernieuwingen en verbeteringen geïntroduceerd die voor sommige mensen misschien wel de moeite waard zijn.

De belangrijkste vernieuwing is het Privacy Display. Deze schermtechnologie voorkomt dat mensen vanaf de zijkant alles op jouw scherm kunnen aflezen. Met de functie aan, ziet het beeld er vanuit een brede hoek ineens heel donker uit, terwijl je het zelf nog wel kan aflezen als je hem recht voor je houdt. Je kan de functie naar wens in- en uitschakelen en hem zelfs bijvoorbeeld alleen voor inlogschermen en notificaties gebruiken. Als privacy voor jou van groot belang is, kan dit zeker zijn voordelen hebben.

Daarnaast is er ook nog sprake van een aantal verbeteringen ten opzichte van de Galaxy S25 Ultra. Het nieuwere model kan bedraad opladen met 60W, terwijl zijn voorganger het nog met 45W-snelladen moest doen. Ook draadloos opladen is verhoogd van 15W naar 25W. Daarnaast hebben de hoofd- en telefotocamera's grotere diafragma's gekregen bij de S26 Ultra en dat zorgt ervoor dat ze meer licht kunnen opvangen. Verder is het nieuwere model weer iets dunner, lichter en krachtiger.

Ook de Galaxy S25 Ultra blijft een fantastische smartphone, maar als je merkt dat het prijsverschil tijdens Black Friday niet al te groot is, en sommige nieuwe of verbeterde features je wel aanspreken, dan is de nieuwere generatie hier toch wel wat waardevoller.