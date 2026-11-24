Wie volgend jaar een Samsung Galaxy S27 Ultra of S27 Pro wil kopen, moet mogelijk flink wat geld neerleggen om van de beste specs te kunnen genieten. Volgens nieuwe geruchten krijgen namelijk alleen de duurdere uitvoeringen van deze telefoons sneller werkgeheugen en snellere opslag.

Samsung zou van plan zijn om zijn nieuwste technologieën op het gebied van RAM en opslag, LPDDR6 RAM en UFS 5.0-opslag, slechts in een beperkt aantal uitvoeringen van de nieuwe Pro- en Ultra-modellen te gebruiken (via SamMobile).

De standaard Galaxy S27 en de Galaxy S27 Plus zouden het sowieso bij elke configuratie moeten doen met 12GB aan LPDDR5X RAM en UFS 4.1-opslag.

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Bij de S27 Pro zou alleen de configuratie met 1TB aan opslagruimte genieten van snellere opslag en 16GB aan sneller werkgeheugen. De S27 Ultra zou de verbeterde specs aanbieden bij zijn 512GB- én 1TB-configuraties. Bij 512GB zou je echter wel "maar" 12GB aan RAM krijgen en bij de 1TB-variant 16GB aan RAM. Het goedkoopste Ultra-model lijkt het dus ook gewoon te moeten doen zonder de nieuwe bovengenoemde technologieën.

AI lijkt nog steeds roet in het eten te gooien

(Image credit: Samsung)

De verschillen zouden nog wel eens erg interessant kunnen zijn. Samsungs UFS 5.0-chips bieden leessnelheden tot maar liefst 10,8GB/s en zijn volgens Notebookcheck bovendien 40 procent zuiniger dan UFS 4.1-chips.

In de praktijk kan een sneller werkgeheugen natuurlijk ook bijdragen aan betere prestaties bij allerlei verschillende toepassingen. Hoewel LPDDR5X en UFS 4.1 natuurlijk niet ineens traag zijn, is het wel jammer dat je straks dus misschien flink extra moet betalen voor een upgrade die we op de markt van een aantal jaar geleden misschien gewoon standaard bij elk nieuw toestel hadden gekregen.

Waarschijnlijk spelen de stijgende prijzen van geheugenchips een belangrijke rol bij deze beslissing. Door de enorme vraag naar dit soort chips vanuit AI-datacenters staan de prijzen van onder andere geheugen en opslag voor consumentenelektronica onder druk. Het behouden van de nieuwste technologieën voor de allerduurste uitvoeringen is misschien gewoon een manier voor Samsung om wat productiekosten te besparen en de prijzen niet weer (al te ver) omhoog te hoeven gooien. We zullen zien, want een prijsverhoging is natuurlijk nog niet uitgesloten.

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Daarbovenop is deze informatie nog niet officieel bevestigd. De oorspronkelijke leaker lijkt zich daarnaast voornamelijk op de Zuid-Koreaanse markt te richten en het kan ook nog zo zijn dat de aanpak verschilt in verschillende regio's.

De Samsung Galaxy S27-serie komt naar verwachting ergens begin 2027 uit, dus het duurt misschien niet lang meer voordat we meer (officiële) informatie krijgen over de nieuwe toestellen.