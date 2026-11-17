Xiaomi presenteert vandaag de Xiaomi 18 Pro Series, zijn nieuwe vlaggenschipserie met de Xiaomi 18 Pro en de Xiaomi 18 Pro Max. Op de achterkant zit een tweede scherm: de Back Display. Daarmee maak je selfies en vlogs met de hoofdcamera en zie je meldingen in één oogopslag. Verder krijgt de serie een Leica Dual-200MP-camerasysteem, de nieuwste Snapdragon-chips van Qualcomm en een Xiaomi Privacy Display dat helpt meekijkers op afstand te houden.

Back Display: een tweede scherm met AI-functies

De Back Display gebruikt hetzelfde M11-paneel als het hoofdscherm en haalt een piekhelderheid tot 4.000 nits in meerdere gebruiksscenario's, met een variabele verversingssnelheid (LTPO) van 1 tot 120Hz. Scherm en camera's zitten onder één laag glas van Corning Gorilla Glass Victus 2, voor een naadloze afwerking en extra valbestendigheid.

Met de Back Display als zoeker maak je selfies, groepsfoto's en vlogs met de hoofdcamera's. Zijn er meer dan drie personen in beeld, dan schakelt de camera automatisch over op ultragroothoek. Voor vlogs is opnemen in 8K tot 30fps mogelijk, met een realtime voorbeeld. Op het scherm zie je ook meldingen over bijvoorbeeld oproepen, navigatie, taxiritten en maaltijdbezorging. Met Pin to Back Display zet je tekst en afbeeldingen vast, zoals instapkaarten en QR-codes, en je kunt kiezen uit diverse dynamische achtergronden.

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Met AI Interpreter vertaalt het toestel gesprekken in realtime in 29 talen. De twee schermen tonen elk de taal van de gesprekspartner aan hun kant.

Leica Dual-200MP-camerasysteem

Xiaomi en Leica vieren met deze serie vijf jaar samenwerking. Dankzij nieuwe doorbraken in optische miniaturisatie past een van de meest geavanceerde camerasystemen van Xiaomi in de Back Display. De hoofdcamera heeft een Leica Summilux-lens met f/1.67-diafragma en een 200MP-sensor van 1/1,28 inch. Op de Xiaomi 18 Pro Max is dat de Light Fusion 960L, goed voor 16,2EV dynamisch bereik bij tegenlicht.

Beide modellen hebben een periscooptelelens met een 200MP-sensor van 1/1,56 inch. Die zoomt van 75mm tot 150mm met optische kwaliteit en maakt telemacro-opnames vanaf 12 centimeter. De nieuwe Power Prism-periscoopmodule combineert lichtomleiding en scherpstelling in één optisch onderdeel en vangt volgens interne gegevens van Xiaomi 177 procent meer licht dan andere Pro Max-modellen op de markt.2 Voor video ondersteunt de serie 4K op 120fps in Dolby Vision, plus 10-bit Log en 8K op 30fps.

Nieuwe Snapdragon-chips en snelle laadtechniek

De Xiaomi 18 Pro Series is een van de eerste die draait op de nieuwste Snapdragon 8 Elite-chips van Qualcomm. De Xiaomi 18 Pro Max heeft de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, het krachtigste mobiele platform van Qualcomm tot nu toe, en de Xiaomi 18 Pro de Snapdragon 8 Elite Gen 6. Beide chips zijn gebouwd op een 2nm-proces en hebben twee prime-kernen die tot 5GHz klokken, naast zes performance-kernen.

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Volgens Qualcomm levert de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tot 13 procent meer CPU-prestaties en tot 44 procent meer GPU-prestaties. De NPU, de processor voor AI-taken, is 35 procent sneller. In de AnTuTu-benchmark haalt de Xiaomi 18 Pro Max meer dan 5 miljoen punten.

De Xiaomi 18 Pro Max heeft een batterij van 7.050 mAh en laadt met 100W bedraad en 50W draadloos. De Xiaomi 18 Pro heeft een batterij van 6.000 mAh en laadt met 90W bedraad en 50W draadloos. Beide batterijen zijn Xiaomi Silicon-carbon-batterijen met 28 procent siliciumgehalte. Daardoor wordt de ruimte in het toestel efficiënter benut en groeit de capaciteit in een compacte behuizing.

Privacy Display: minder zicht voor meekijkers

Het hoofdscherm combineert Xiaomi HyperRGB 2.0 met een piekhelderheid tot 4.000 nits in meerdere gebruiksscenario's en een breed BT.2020-kleurbereik. De Xiaomi Privacy Display zit direct in de schermhardware: met Privacy Mode aan gaan de gewone pixels uit, terwijl speciale privacy-pixels met een smallere kijkhoek blijven branden. Dat beperkt de zichtbaarheid vanaf de zijkant. Dankzij de onafhankelijke full-RGB-subpixelstructuur van HyperRGB 2.0 blijft het scherm bij normaal gebruik scherp en levendig. De technologie wordt ondersteund door TÜV Rheinland Effective Screen Privacy Protection.

Privacy Mode kun je toepassen op geselecteerde apps, meldingen, zwevende vensters en schermverdeling. Privacy Notice herkent meekijkers in de buurt en waarschuwt je met een subtiele trilling of via Xiaomi HyperIsland. Met de aanpasbare AI-knop aan de zijkant zet je Privacy Mode direct aan.

De Xiaomi 18 Pro Max is verkrijgbaar in twee versies (12GB+256GB en 12GB+512GB) vanaf €1599. De Xiaomi 18 Pro is ook verkrijgbaar in twee versies (12GB+256GB en 12GB+512GB) vanaf €1399.