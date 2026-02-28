Xiaomi onthult tijdens MWC 2026 zijn nieuwe Xiaomi 17-serie

Ik kreeg de kans om met Xiaomi mee te gaan naar MWC 2026 in Barcelona en mocht hier ook de keynote van het bedrijf bijwonen. Tijdens deze presentatie kwamen onder andere de nieuwe smartphones van Xiaomi aan bod, maar ook nieuwe tablets, enkele handige accessoires en andere interessante ontwikkelingen. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat bij de smartphones de samenwerking met Leica weer centraal staat. Hieronder lees je meer over de nieuwe Xiaomi 17-serie

Xiaomi 17

Alle leden van de Xiaomi 17-familie moeten weer een nieuwe standaard zetten voor mobiele fotografie. Daarbij komt de samenwerking met Leica erg goed van pas, maar Xiaomi heeft ook gewoon weer voor krachtige hardware gekozen. Alle nieuwe modellen hebben een redelijk minimalistisch ontwerp met platten zijkanten, maar afgeronde hoeken.

De standaard Xiaomi 17 is het kleinste en lichtste model uit de serie. Hij is maar 8,06 mm dik en weegt maar 191 gram. Dit nieuwe model draait op de krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5 en gebruikt het nieuwe 'Xiaomi 3D IceLoop System' voor koeling.

Je krijgt hier verder een camerasysteem bestaande uit vier 50MP-camera's: de hoofdcamera, ultrawide-camera, telefotocamera en selfiecamera, plus een geavanceerde Light Fusion 950-beeldsensor die voor een nog dynamischer bereik moet zorgen.

Verder krijg je bij de Xiaomi 17 een M10 OLED-paneel met een piekhelderheid tot 3.500 nits, een IP68-certificering en een mooi grote 6.330mAh-batterijmet ondersteuning voor 100W HyperCharge en 50W draadloze HyperCharge.

De Xiaomi 17 is verkrijgbaar in het zwart, 'Venture Green' , ' Alpine Pink' en ' Ice Blue'. Er zijn configuraties met 256GB en 512GB en de adviesprijzen beginnen bij 999,90 euro. Bij elk model uit de Xiaomi 17-serie krijg je verder 3 maanden gratis Google AI Pro.

Xiaomi 17 Ultra

Het Ultra-model is wel wat zwaarder en dikker (219 gram en 8,29 mm), maar hij beschikt ook over nog indrukwekkendere camera's. Ook de koeling is hier weer net wat beter, want het gaat hier om een 'Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop System'.

De batterij van 6.000mAh is hier dus iets kleiner, maar je kan nog steeds wel met 90W bedraad opladen en met 50W draadloos. Het display moet wel scherper en efficiënter zijn dankzij het gebruik van ' Xiaomi HyperRGB' .

Je hebt hier verder op het gebied van camera's te maken met een 50MP-ultrawide, een 50MP-hoofdcamera en een 200MP-telefotocamera. Ook zijn de sensoren lekker groot, waardoor je ook 's nachts hele mooie foto's kan maken, in ieder geval met de hoofd- en telefotocamera. Die telefotocamera biedt ook mechanische optische zoom tussen 75 en 100 mm.

De Xiaomi 17 Ultra is verkrijgbaar in het zwart, wit en 'Starlit Green'. Er zijn configuraties met 512GB en 1TB en de adviesprijzen beginnen bij 1.499,90 euro. Bij elk model uit de Xiaomi 17-serie krijg je verder 3 maanden gratis Google AI Pro.

Voor het Ultra-model zijn er ook nog twee 'Photography Kits' los te koop. De Photography Kit Pro kost 199,99 euro en de gewone Photography Kit kost 99,99 euro.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

(Image credit: Leica / Xiaomi)

De laatste nieuwe smartphone is de Leica Leitzphone (powered by Xiaomi). Dit model is gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Leica. Bij dit model heeft Leica zich vooral gefocust op het design (en natuurlijk de camera's), maar zorgt Xiaomi natuurlijk nog voor de software en de meeste belangrijke interne onderdelen.

Om het camerablok van dit toestel zit een draaibare ring die je kan gebruiken om mee te zoomen en er zijn fotografische stijlen aanwezig die de stijlen van bekende Leica-camera's moeten nabootsen. Verder krijg je hier grotendeels dezelfde (camera)specs als bij het Ultra-model.

De Leica Leitzphone is verkrijgbaar in het zwart. Er is alleen een configuratie met 1TB opslag en de adviesprijs is 1.999,90 euro. Bij elk model uit de Xiaomi 17-serie krijg je verder 3 maanden gratis Google AI Pro.

De Leitzphone is waarschijnlijk voor ons alleen te bestellen bij officiële Xiaomi- en Leica-stores en niet bij andere retailers.