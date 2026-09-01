POCO onthult eerste smartphone van meer dan 1.000 euro

POCO lanceert vandaag de POCO F9 Series, die voorlopig uit twee telefoons bestaat: de POCO F9 Ultra en POCO F9 Pro. Vooral de POCO F9 Ultra valt op, maar niet noodzakelijk op een goede manier. Hij is namelijk de eerste POCO-telefoon ooit die duurder is dan 1.000 euro met een vanafprijs van 1.099,99 euro. Dat is een stijging van meer dan 250 euro ten opzichte van de POCO F8 Ultra van vorig jaar.

De POCO F9 Ultra wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en kan framerates tot 185fps halen. De POCO F9 Ultra beschikt standaard over 256GB opslag en dit loopt op tot 1TB. WildBoost Engine, POCO’s eigen gamingtechnologie, zorgt dan weer voor framerates tot 185fps. Dit is momenteel standaard beschikbaar in meer dan 20 games.

Hij beschikt verder over een 6,9 inch 185Hz AMOLED-scherm. Dit scherm kan bij HDR-content maar liefst 10.000 nits bereiken. Bij andere content bedraagt de piekhelderheid 4.500 nits.

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De batterij is een ander hoogtepunt. In de POCO F9 Ultra zit een 8.050mAh-batterij die het twee dagen moet volhouden. Dankzij 100W bedraad opladen zit hij ook snel weer vol. Je kan hem ook met 50W draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen is eveneens aanwezig.

De POCO F9 Ultra heeft daarnaast een 200MP-hoofdcamera, 50MP-groothoekcamera en 50MP-periscoopcamera met 5x optische zoom. Met de periscoopcamera kan je volgens POCO ook 10x lossless zoom halen.