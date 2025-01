Poco X7 en X7 Pro gelanceerd met krachtige MediaTek-processoren

POCO introduceert vandaag de POCO X7 Pro en POCO X7. Hiermee blijft het bedrijf de grenzen van functionaliteit, duurzaamheid en stijl verleggen, terwijl ze een ongeëvenaarde ervaring beloven voor gebruikers die op zoek zijn naar krachtige technologische prestaties.

Krachtige prestaties op flagship niveau

Prijs en beschikbaarheid De POCO X7 Pro is nu verkrijgbaar in drie varianten: 8GB+256GB, 12GB+256GB en 12GB+512GB voor respectievelijk €369,90, €399,90 en €429,90. De POCO X7 is verkrijgbaar twee varianten: 8GB+256GB en 12GB+512GB voor respectievelijk €249,90 en €299,90.

In de kern van de POCO X7 Pro vind je de flagship processor Dimensity 8400-Ultra, die wereldwijd debuteert als de krachtigste chipset in de X Series. Gebouwd op de geavanceerde 4nm-processor van TSMC en voorzien van het toonaangevende All-Big-Core-ontwerp. De Dimensity 8400-Ultra bereikt toonaangevende energie-efficiëntieverbeteringen - 54% van de CPU en 70% van de GPU - terwijl hij ook een 50% hogere AI-prestatie levert vergeleken met zijn voorganger. Samen zorgen deze verbeteringen ervoor dat de POCO X7 Pro enorm compact en energiezuinig is voor zijn categorie.

De POCO X7 Pro wordt ook geleverd met de nieuwste Xiaomi HyperOS 2, wat een revolutionaire upgrade biedt van het kernsysteem van het UI-ontwerp. Dit verbeterde systeem zorgt voor een snellere, slimmere en vloeiende gebruikerservaring.

De POCO X7 Pro, aangedreven door Xiaomi HyperOS 2 en Dimensity 8400-Ultra, beschikt ook over de geüpgradede WildBoost Optimization 3.0 die gebruik maakt van een intern algoritme om een stabielere framerate, betere connectiviteit, meeslepende geluidseffecten en verbluffende graphics te bieden, zelfs in veeleisende titels als Genshin Impact met 1.5K AI-superresolutie. Hierdoor wordt de gamingervaring naar een nieuw niveau getild. Om hardcore gamers verder tegemoet te komen, versterkt het vernieuwde UI-ontwerp de onstuitbare kracht.

De POCO X7 Pro is uitgerust met LiquidCool Technology 4.0 om zelfs onder druk de zaken koel te houden. Met een ultragroot koelvlak van 5000 mm scheidt het POCO 3D IceLoop-systeem damp en vloeistof efficiënt. Bovendien helpt een speciaal ontwikkelde 3D-structuur rond de CPU om warmte efficiënter af te voeren, wat leidt tot 3 keer meer effectiviteit dan de traditionele dampkamer.

De POCO X7 draait daarentegen op de krachtige Dimensity 7300-Ultra voor sterke energie-efficiëntie. Met een AnTuTu-score van 704.404 kan hij gemakkelijk zware taken aan, zoals gamen en videoverwerking. De POCO X7 ondersteunt ook RAM-uitbreiding tot 24 GB, wat zorgt voor vloeiendere multitasking en verbeterde prestaties.

Betrouwbare levensduur met innovatieve batterij en opladen

De POCO X7 Pro en POCO X7 zijn ontworpen om de meest veeleisende gebruikers bij te houden en bieden betrouwbare, langdurige stroomvoorziening voor dagelijks gebruik. De POCO X7 Pro neemt het voortouw met zijn 6000mAh batterij - de grootste batterijcapaciteit in de geschiedenis van het merk - die tot 14,5 uur continu gebruik biedt. Met 90W HyperCharge kan hij in slechts 42 minuten opladen, waardoor minimale downtime wordt gegarandeerd en gebruikers zelfs op de drukste dagen van stroom worden voorzien.

De POCO X7 levert met zijn 5110mAh batterij ook een indrukwekkend uithoudingsvermogen. Door 45W turbo opladen kunnen gebruikers snel opladen en zonder onderbrekingen weer aan de slag. Beide apparaten zijn ontworpen voor een lange levensduur en behouden zelfs na 1600 laadcycli meer dan 80% van de batterijcapaciteit, wat zorgt voor betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn.

Naast de capaciteit streeft de POCO X7 Series naar veiligere en intelligentere oplaadervaringen dankzij de Smart Charging Engine. Het nieuwe perceptieve opladen kan de laadsnelheid en temperatuurregeling automatisch aanpassen aan het gebruik. Bovendien zijn beide apparaten ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan die verder gaan dan dagelijks gebruik. De POCO X7 Pro ondersteunt opladen bij temperaturen tot -25°C, terwijl de POCO X7 tot 24 uur kan bellen bij -10℃ en zelfs 66 uur stand-by kan staan.

Stijlvol, slank, maar toch sterk

De POCO X7 Series combineert geavanceerde displaytechnologie naadloos met een verfijnd design en robuuste duurzaamheid. De POCO X7 Pro en POCO X7 zijn voorzien van een 6.67'' CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED-display met 68 miljard kleuren voor rijke, levendige beelden, met een piekhelderheid van respectievelijk 3200 en 3000 nits voor duidelijke zichtbaarheid in heldere buitenomstandigheden. Dankzij een 2560Hz instant sampling rate en 16x superresolutie touch bieden de apparaten een ononderbroken en responsievere ervaring. Tegelijkertijd zorgt dit verbeterde Wet Touch-display voor betrouwbare aanraakherkenning, zelfs als de handen per ongeluk nat of vettig zijn. Met Triple TÜV Rheinland-certificeringen zijn beide apparaten ontworpen om de ogen comfortabel te houden tijdens langdurig gebruik.

Om de POCO X7 Pro net zo stijlvol als krachtig te maken, combineert het ontwerp minimalistische elegantie met door racebanen geïnspireerde lijnen en vloeiende Bézierkromme, aangevuld met een dual-turbo ringdesign. De gele variant gaat nog een stap verder met een tweetonige kleur en textuur. De POCO X7 introduceert ook het eerste 3D gebogen display van het merk, waardoor de grip horizontaal en verticaal wordt verbeterd. Verkrijgbaar in verfijnde kleuren als zwart met een veganistische lederen achterkant, vindt de POCO X7 de perfecte balans tussen een sportief uiterlijk en een verfijnde elegantie.

Voor verbeterde schermbescherming is de POCO X7 Pro voorzien van een ongelooflijk sterk Corning Gorilla Glass 7i dat twee keer is verbeterd in krasbestendigheid en valbestendigheid. Ondertussen wordt de POCO X7 beschermd door Corning Gorilla Glass Victus 2, dat 55% betere valbestendigheid biedt. Beide telefoons hebben ook een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid – en bieden verbeterde bescherming met waterbestendigheid tot 1,5 meter tot 30 minuten. De POCO X7 is verder voorzien van een innovatieve dempingsstructuur om de weerstand tegen impact te verbeteren. Met zijn robuuste bouwkwaliteit is de POCO X7 Series ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.

Ontketen creativiteit met een camerasysteem van professioneel niveau

De POCO X7 Series tilt smartphonefotografie naar een hoger niveau met zijn geavanceerde camera-opstelling. Zowel de POCO X7 Pro als de POCO X7 zijn voorzien van Sony's IMX882 50MP hoofdcamera met OIS van flagship kwaliteit, die 65% meer lichtinval biedt voor scherpere, levendigere foto's - zelfs bij weinig licht. De POCO X7 voegt ook veelzijdigheid toe met zijn 2MP macrolens, perfect voor gedetailleerde close-ups. Voor degenen die graag selfies maken, zijn beide modellen voorzien van een 20MP frontcamera, die heldere, gedetailleerde beelden levert waardoor elke opname opvalt.

Om een betere portretfoto-ervaring te bieden, maken beide modellen gebruik van verbeterde AI-algoritmen waarmee gebruikers verbluffende portretten kunnen maken met een natuurlijk bokeh-effect. Om elke afzonderlijke gezichtsuitdrukking vast te leggen, beschikt de POCO X7 over een 46mm Golden Portrait Mode, terwijl de POCO X7 Pro dubbele brandpuntsafstanden van 26mm en 35mm introduceert.

Maar met de POCO X7 Series is het maken van geweldige foto's nog maar het begin. De Series integreert ook een reeks innovatieve functies om je fotografie-ervaring te verbeteren. Voor actievolle momenten brengen Dynamic shots je foto's tot leven met beweging. Op de POCO X7 Pro zorgt UltraSnap voor heldere opnamen van snel bewegende objecten en minimaliseert bewegingsonscherpte. Bovendien maken innovatieve AI-gestuurde functies het bewerken en verbeteren van foto's mogelijk met een enkele tik. Met de nieuwste AI Erase Pro verwijder je ongewenste voorbijgangers voor het perfecte plaatje, terwijl AI Image Expansion helpt om slecht geschoten beelden te redden. Bovendien vereenvoudigt AI Film het proces van het maken van filmische korte video's.

Zowel de POCO X7 Pro als de POCO X7 blinken uit in videografie en zorgen voor stabiele beelden, zelfs in snelle of trillende situaties. De POCO X7 ondersteunt 4K video-opname in 30 fps, terwijl de POCO X7 Pro het nog beter doet met 4K met 60 fps, waarbij elk detail wordt vastgelegd met OIS en EIS duale stabilisatie. De POCO X7 Pro biedt Director Mode en 10bit-LOG video-opname voor meer creatieve vrijheid, waardoor professionele tools voor kleurcorrectie en bewerking binnen handbereik zijn.