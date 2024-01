POCO onthult drie nieuwe smartphones in het midden- en budgetsegment

POCO trapt 2024 af met de lancering van twee vernieuwde smartphones uit de X-serie en het nieuwste model uit de M-serie. Elk van deze upgrades vertegenwoordigt een grote vernieuwing die de grenzen van de midrange smartphonemarkt verlegt om technologie, esthetiek en prestaties op vlaggenschipniveau te leveren tegen betaalbare prijzen.

De nieuwe POCO X6 Pro en POCO X6 vernieuwen de populaire X-serie met de allernieuwste processors en technologieën. Ze leveren een verbeterd beeldscherm voor scherpe, meeslepende beelden en een drievoudige cameraopstelling voor het maken van content op professioneel niveau. De POCO M6 Pro is voorzien van functies op hoog niveau, speciaal voor liefhebbers van sociale media, met een eersteklas beeldscherm, enorme opslagruimte en turbo-opladen.

POCO X6 Pro: prestaties op hoog niveau zonder compromissen

De nieuwe POCO X6 Pro levert eerste klasse ervaringen op het gebied van chipset, geheugen en opslag in combinatie met een grote batterijcapaciteit om te voldoen aan de behoeften van de volgende generatie hardcore gamers.

De POCO X6 Pro biedt de meest extreme gamingprestaties ooit voor een smartphone uit de X-serie. Het toestel is uitgerust met de nieuwe Dimensity 8300-Ultra-chipset, die een snelheidsrecord vestigt voor een POCO-apparaat met een AnTuTu-benchmark van 1.464.228. Deze eersteklas processor levert snellere, soepelere prestaties en een verbeterde energiezuinigheid om gebruikers langer te laten genieten van hun favoriete energieverslindende games.

De POCO X6 Pro wordt geleverd met maximaal 12GB geheugen en 512GB opslagruimte, zodat gebruikers naadloos kunnen schakelen tussen het maken van foto's, het bewerken van video's en het delen van content op sociale media. Het apparaat komt verder met de geüpgradede WildBoost Optimization 2.0 voor razendsnelle en soepele game-ervaringen.

Beide nieuwe apparaten uit de POCO X6-serie hebben een 6,67" CrystalRes Flow AMOLED-scherm dat zorgt voor soepele, levensechte actie in games of video en levendige kleuren, zelfs bij fel zonlicht. Met ultradunne randen zorgt de hoge screen-to-body ratio van 94% van de X6 Pro voor een schermvullende ervaring en een slanke, moderne esthetiek.

Professioneel ogende foto's zijn een must voor de hedendaagse digital natives. Het toestel is daarom uitgerust met een driedubbele 64MP camera en nieuwe functies, waaronder OIS (optische beeldstabilisatie) om gebruikers te helpen kristalheldere foto's te maken tijdens beweging. Het toestel voegt verder motion capture en motion tracking camerafuncties toe die automatisch de persoon, het dier of het object waarop de video gericht is, identificeert en volgt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld sportwedstrijden of wilde dieren prachtig worden vastgelegd.

De POCO X6 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, geel en grijs) en twee varianten: 8GB+256GB (349,90 euro) en 12GB+512GB (419,90 euro).

POCO X6: prestaties die de middenklasse herdefiniëren

De POCO X6 biedt alles wat gebruikers nodig hebben om elke dag optimaal te benutten. Het nieuwe toestel is krachtig dankzij het Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, heeft meer geheugen en opslagruimte en een krachtige batterij. Gebruikers kunnen genieten van soepele en snelle ervaringen, of ze nu foto's maken, video's met hoge resolutie bekijken of dag en nacht gamen.

Een verbeterd beeldscherm en cameramogelijkheden maken het POCO X6-aanbod compleet. Net als bij de POCO X6 Pro kunnen gebruikers die veel waarde hechten aan schermruimte hun hart ophalen. Maar ook voor contentmakers, die prachtige foto's en video's in hoge resolutie op sociale media plaatsen, is het toestel bijzonder geschikt. Cruciaal is dat de 64MP hoofdcamera van de POCO X6 Pro OIS van topkwaliteit introduceert, terwijl een extra 8MP ultragroothoeklens en 2MP microcamera de fotograaf verschillende genres laten verkennen; van weidse landschappen en groepsfoto's tot gedetailleerde close-ups van de kleinste insecten of een nieuw perspectief op een alledaags object. Gebruikers kunnen hun creativiteit de vrije loop laten met een uitgebreid portfolio aan filters en kaders, waaronder nieuwe retro- en landschapsfilters, waarmee ze verschillende looks kunnen creëren.

Ondanks het gewicht van slechts 181 gram, wordt het apparaat aangedreven door een grote 5100mAh batterij die 67W turbo-opladen ondersteunt. Hierdoor laadt het toestel in 44 minuten volledig op.

De POCO X6 is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, wit en blauw) en drie varianten: 8GB+256GB (299,90 euro), 12GB+256GB (329,90 euro) en 12GB+512GB (369,90 euro).

POCO M6 Pro: meeslepend entertainment aan een lage prijs

(Image credit: POCO)

De POCO M6 Pro is voorzien van het eerste 120Hz Flow AMOLED-scherm in de serie. Met ultradunne randen biedt het een schermvullend beeld van topkwaliteit dat meeslepender is en de ogen ontziet. Het scherm beschikt ook over 16x super-resolution touch - een zeer nauwkeurig touchscreen dat aanzienlijk soepeler en stabieler is dan een standaard scherm, waardoor meer snelheid en precisie mogelijk is voor next-level gameplay.

Het nieuwste vlaggenschip van POCO is ook perfect voor sociale posts, met een verbeterde driedubbele 64MP camera en ingebouwde OIS en EIS (optische en elektronische beeldstabilisatie) om gebruikers te helpen prachtige foto's en video's te maken en te delen. OIS is zeldzaam in een midrange telefoon en vermindert cameratrillingen en onscherpte voor professionele resultaten. Dit maakt het mogelijk om ook een heldere foto of vloeiende video vast te leggen als er maar één kans is, zelfs met minder dan vaste handen - perfect om een epische opname van een basketbalwedstrijd te maken. Maar wat als je een beetje ver van het veld zit? Dat is geen probleem met de 2x in-sensor zoom, waarmee gebruikers scherpe en gedetailleerde beelden van veraf kunnen vastleggen.

De POCO M6 Pro is verder geüpdatet met de jonge generatie in het achterhoofd. De krachtige Helio G99-Ultra chipset, die hier zijn wereldwijde debuut maakt, wordt beschouwd als een van de krachtigste chipsets op de markt in zijn prijssegment. Hij is ontworpen voor entertainment en levert krachtige prestaties met stabiele framerates. Naast deze krachtige chipset wordt de POCO M6 Pro voor het eerst in de M-serie geleverd met geheugen en opslag tot maar liefst 12GB RAM en 512GB ROM. Opladen gaat ook sneller dan ooit, met de eerste 67W turbo-oplaadfunctie in de serie.

De POCO M6 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, blauw en paars) en twee varianten: 8GB+256GB (229,90 euro) en 12GB+512GB (299,90 euro).