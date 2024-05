POCO F6 en POCO F6 Pro onthuld: topprestaties aan aantrekkelijke prijzen

Prijs en beschikbaarheid De POCO F6 Pro is verkrijgbaar vanaf 579,90 euro met tijdelijk 80 euro Early Bird-korting bij Coolblue en Amazon. De POCO F6 is verkrijgbaar vanaf 449,90 euro met tijdelijk 50 euro Early Bird-korting bij Coolblue en Amazon.

POCO is klaar om het mobiele flagshipsegment op te schudden met de lancering van zijn nieuwe POCO F6-serie. De toestellen hebben enorme prestatie- en ervaringsupgrades gekregen voor zowel hardcore gamers, fotografieliefhebbers en techliefhebbers.

Aangedreven door de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chipset, is de POCO F6 Pro een allround device. Het toestel beschikt over een 6,67-inch ultrahelder WQHD+ 120Hz Flow AMOLED-scherm met ultradunne randen en biedt gebruikers een meeslepende kijkervaring. Bij de POCO F6 staat snelheid centraal. Het toestel beschikt over de langverwachte Snapdragon 8s Gen 3 met WildBoost Optimization 3.0 en LiquidCool Technology 4.0, innovaties ontworpen om hardcore gamers de ultieme game-ervaring te bieden.

POCO F6 Pro: de beste beelden en prestaties

De nieuwe POCO F6 Pro is een allround toestel dat de kloof dicht naar high-end smartphones. Het toestel is voorzien van een WQHD+ 120Hz Flow AMOLED-scherm met 2K-resolutie, 4000 nits piekhelderheid, 3840Hz PWM-dimmen en TÜV Rheinland-eyecare-certificering. Dankzij het verbeterde scherm zijn zelfs de kleinste details bij het inzoomen duidelijk zichtbaar, zo geniet je van de beste kijkervaring.

Met de Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi’s HyperOS-besturingssysteem, enorm veel geheugen en opslag, levert de POCO F6 Pro snelle prestaties en connectiviteit met verbeterde energie-efficiëntie.

Ook beschikt de POCO F6 Pro over de beste camera setup in het POCO-assortiment. Deze zorgt voor duidelijkere details in zelfs de meest gecompliceerde opnames. De nieuwe Dual Native ISO Fusion-technologie heeft een kanaal voor hoge en lage versterking met een maximaal belichtingsverschil tot 16 keer. Gebruikers kunnen scènes fotograferen met een hoog licht- en donkercontrast om de ideale creatieve opname te maken.

Leg het perfecte moment vast met Burst Mode 2.0 in de creativiteitsfuncties. Door het POCO Imaging Engine-algoritme zijn de laad- en berekeningssnelheden namelijk aanzienlijk geoptimaliseerd. Met het nieuwe Ultra Night-algoritme kun je zelfs de nacht zien en heldere beelden vastleggen met een meer nauwkeurige kleurweergave via de AI-multiframe-fusie. Dankzij deze supercoole functionaliteit schiet je de perfecte foto’s in elk nachtscenario.

De POCO F6 Pro is verkrijgbaar in zwart of wit en is voorzien van superglad fluwelen glas met gebogen randen, en wordt ondersteund door een 5000 mAh-batterij die de hele dag meegaat. Wanneer je moet opladen, laadt de slimme 120W HyperCharge je telefoon op tot 100% in slechts 19 minuten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

POCO F6: pure snelheid met de Snapdragon 8s Gen 3

POCO F6 biedt een echt flagship game-ervaring on the go, dankzij de nieuwste, langverwachte Snapdragon-processor. Met een belangrijke focus op CPU- en AI-mogelijkheden, levert de X4 prime core, die de CPU ondersteunt, topprestaties. Met een AnTuTu-score van meer dan 1,53 miljoen, presteert de POCO F6 zonder problemen beter dan de meeste smartphones in zijn segment en levert hij soepele, moeiteloze allround-prestaties.

Ervaar de meest complete game-ervaring met POCO's WildBoost Optimization 3.0. De nieuwste generatie WildBoost brengt software-afstemming naar een nieuw level met een intern algoritme, waardoor het er zelfs voor zorgt dat de populaire game Genshin Impact een 1.5K-resolutie ondersteunt. Dit resulteert in een verbeterde visuele ervaring als nooit tevoren. De Snapdragon® 8s Gen 3 AI-mogelijkheden zorgen voor verbeterde energie-efficiëntie en lagere temperaturen zodat je zorgeloos kunt gamen. Om gametijd te verlengen, is de nieuwste LiquidCool-technologie voorzien van een nieuw IceLoop-systeem, dat de warmteafvoer enorm verbetert.

POCO F6 introduceert ook het eerste CrystalRes-display in de POCO F-serie. Het superheldere 6,67-inch Flow AMOLED DotDisplay biedt een verversingssnelheid van 120 Hz, een piekhelderheid van 2400 nits en 68 miljard kleuren, wat een levendige ervaring en verbluffende 1,5K high-definition kwaliteit oplevert. Een superdunne rand en een screen-to-body ratio van 94,27% zorgen voor een echt meeslepende ervaring voor online lezen, gamen of het streamen van video's. TÜV Rheinland eye-care, circadian-friendly en flikkervrije certificeringen zorgen voor een veilige, comfortabele en lange kijkduur.

Mocht je je favoriete games hebben uitgespeeld, kun je verbluffende foto's maken met POCO F6’s uitstekende camera setup. Het toestel is uitgerust met een 50 MP drievoudige camera setup met een IMX882 ultrabrede sensor en een groot diafragma van F/1.59, waardoor er meer licht binnenkomt om foto's van hoge kwaliteit te maken bij daglicht en vooral 's nachts. POCO F6 wordt ook geleverd met OIS en EIS, nu een standaard in de F-serie. Andere flagshipfuncties voor fotografie zijn onder meer 4K-video met 60 FPS, wat een ultraheldere video in filmische stijl met een hoge framesnelheid mogelijk maakt. Met de krachtige chipset kan Motion Tracking Focus 2.0 de bewegingen van mensen, dieren en insecten volgen, zelfs voor de meest toegewijde natuurfotograaf.

Verkrijgbaar in drie verschillende kleuropties: zwart, groen of gloednieuwe Titanium-kleur en een krachtige 5000 mAh-batterij. De 90W turbolader bereikt een 100% lading in ongeveer 30 minuten.