Samsung Galaxy S25 kan slechts kleine camera-upgrades hebben

Samsung houdt zijn camera-upgrades meestal voor de Ultra-versies en het lijkt erop dat het bedrijf deze aanpak volgend jaar zal voortzetten met de Samsung Galaxy S25. Volgens een bericht van GalaxyClub (via SamMobile) krijgen de standaard Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus dezelfde 50MP-hoofdcamera en 12MP-selfiecamera's als de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus van dit jaar. Er is nog niets bekend over de groothoek- of telefotocamera's. Gezien het feit dat Samsung de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus dezelfde camera's heeft gegeven als hun voorgangers, is de kans groot dat de Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus dezelfde behandeling krijgen.

De Galaxy S25 Ultra zou een 200MP-hoofdcamera hebben, een 50MP-groothoekcamera, 50MP-telefotocamera met 3x optische zoom en een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Deze upgrades zouden grote verbeteringen zijn ten opzichte van de Samsung Galaxy S24 Ultra, waardoor het mogelijke gebrek aan upgrades voor de standaardmodellen extra teleurstellend is.

Natuurlijk staan de twee basismodellen niet bekend om hun geweldig camera's, maar we hadden gehoopt dat Samsung toch meer aandacht aan de camera's van de Galaxy S25 (Plus) zou besteden. De iPhone 15 heeft vorig jaar de 48MP-camera van de iPhone 14 Pro gekregen, terwijl de Galaxy S24 geen enkele camera van de Galaxy S23 Ultra heeft overgenomen. Het zou fijn zijn als Samsung tenminste één camera-upgrade van de Galaxy S24 Ultra naar de standaard Galaxy S25 brengt.

Nogmaals, GalaxyClub spreekt alleen over de hoofd- en selfiecamera. Daarnaast wordt de Galaxy S25-serie pas verwacht in januari van volgend jaar, dus er is nog meer dan genoeg tijd voor geruchten over de groothoek- en telefotocamera.

Software aan de macht

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

We vermoeden dat Samsung de Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus zal voorzien van nieuwe camerasoftware en de hardware opnieuw zal negeren. Zowel de Galaxy S24 als Galaxy S24 Plus hebben dezelfde AI-fotobewerkingstools gekregen als de Galaxy S24 Ultra, waaronder de Generative Edit en Instant Slow-mo. Echt exclusief waren deze functies niet uiteindelijk, want in mei heeft de Samsung Galaxy S23-serie deze functies ook ontvangen via een gratis updaten.

Andere geruchten rond de specificaties van de Galaxy S24 vermelden de Snapdragon 8 Gen 4 wereldwijd, een 4.000mAh-batterij en "aanzienlijke" wijzigingen aan het ontwerp (volgens een verwijderde tweet van leaker @Tech_Reve). Het klinkt dus alsof het volgende standaardmodel met dezelfde camera's zit opgescheept, maar wel andere upgrades introduceert.