Moeite met het vinden van e-mails in Gmail? Google's nieuwe filter kan je helpen

Google kan een nuttige nieuwe filter toevoegen aan zijn Gmail-app, waarmee je gemakkelijker e-mails kunt vinden die ergens in je inbox verloren zijn geraakt.



Android Authority meldt dat het, nadat het in de code van de Gmail-app (een versie die eerder in oktober is uitgebracht) heeft rondgekeken, de nieuwe filteroptie voor de zoekbalk bovenaan het scherm in de mobiele applicatie ontdekt.

Op dit moment kun je hier je zoekterm invoeren, waarna Gmail een paar 'topresultaten' weergeeft als meest waarschijnlijke suggesties voor wat je wilt vinden, met daaronder een reeks andere resultaten (gelabeld als 'resultaten in e-mails') op datum gesorteerd (van recent naar ouder).

De nieuwe filter is onder de zoekbalk geplaatst en stelt de Gmail-gebruiker in staat te kiezen tussen ‘meest relevant’ en ‘meest recent’. Door te schakelen tussen deze opties, kun je hopelijk gemakkelijker een specifieke e-mail vinden als deze niet meteen opduikt na je eerste zoekopdracht.

Android Authority merkt verder op dat de pdf's, die normaal alleen aanwezig zijn in bevestigingsmails ovor bestellingen, met order- en verzendgegevens, nu ook worden weergegeven in zoekresultaten.

Analyse: toekomst is onzeker

Houd er rekening mee dat deze wijziging alleen aanwezig is in de mobiele Gmail-app en niet in de webversie van Google’s e-mailclient. Het is echter mogelijk dat deze uiteindelijk ook naar de webversie komt, als de filter überhaupt doorgezet wordt. Alleen omdat de functie in de code van de mobiele app staat, betekent dat niet dat deze ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd; het kan zomaar een idee zijn waar Google mee speelt en uiteindelijk laat vallen (aangezien het nog niet eens officieel in testfase is).

Voor het geval er enige twijfel was: Gmail blijft de populairste e-mailservice, zoals duidelijk blijkt uit een recente peiling van TechRadar. Bijna 70% van de respondenten gaf aan Google’s e-mailclient te gebruiken. Google blijft Gmail continu verder ontwikkelen, en we kunnen binnenkort een AI-integratie verwachten, in feite is Gemini al beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace.