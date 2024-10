Xiaomi 15, Honor Magic 7 en meer Android-telefoons met de Snapdragon 8 Elite bevestigd

Qualcomm heeft zijn Snapdragon 8 Elite-chipset gepresenteerd tijdens de Snapdragon Summit 2024, en verschillende telefoonfabrikanten hebben sindsdien bevestigd dat hun aankomende vlaggenschepen zullen worden aangedreven door dit gloednieuwe (en zeer krachtige) mobiele platform. Qualcomm vloog TechRadar naar Hawaï en organiseerde het Snapdragon Summit om ons op de hoogte te brengen van het laatste nieuws.

Zowel Xiaomi als Honor voegden zich bij Qualcomm CEO Cristiano Amon op het podium in Hawaï om aan te kondigen dat de Xiaomi 15 en Honor Magic 7-serie respectievelijk deze maand (waarschijnlijk in China) zullen worden gelanceerd met de Snapdragon 8 Elite-chipset.

Ook Asus bevestigde dat de aankomende Asus ROG Phone 9 zal worden aangedreven door de Snapdragon 8 Elite, en Samsung's mobiele directeur TM Roh verscheen ook op de Snapdragon Summit om de voortdurende samenwerking van zijn bedrijf met Qualcomm te herbevestigen. Roh noemde de Samsung Galaxy S25-serie niet bij naam, maar je kunt er zeker van zijn dat de beste Samsung-telefoons die we in 2025 zullen zien, zullen worden uitgerust met de Snapdragon 8 Elite (disclaimer: dat is geen serieus financieel advies).

Image 1 of 2 Xiaomi SVP Adam Zeng kondigt de Xiaomi 15 aan op het podium tijdens Snapdragon Summit (Image credit: Future) Honor CMO Ray Guo announcing the Honor Magic 7 Pro on stage at Snapdragon Summit (Image credit: Honor)

De beste Android-telefoons van volgend jaar zullen waarschijnlijk worden aangedreven door de nieuwe Snapdragon 8 Elite. Samsung's Galaxy S25-serie zal een van de eerste toestellen zijn die hiermee wordt uitgerust, gevolgd door modellen van Xiaomi, Honor en OnePlus, die vermoedelijk eerst in China zullen verschijnen en later wereldwijd in 2025.

De Snapdragon 8 Elite brengt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, de Snapdragon 8 Gen 3. Het is de eerste mobiele chipset met Qualcomm's tweede generatie Oryon CPU, ontworpen om efficiënter om te gaan met de complexiteit van multi-modale AI.

Telefoons met deze nieuwe chipset zullen snellere app-opstarttijden bieden, vloeiender multitasken en krachtigere AI-mogelijkheden dan hun voorgangers. Voor gamers betekent dit scherpere beelden, soepelere gameplay en langere speelsessies dankzij de verbeterde Adreno GPU van de 8 Elite.