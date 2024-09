Google brengt Gemini AI naar alle oudere Pixel Buds via software-update

Toen Google de nieuwe Pixel Buds 2 Pro onthulde, maakte het ook bekend dat deze oordopjes niet langer Google Assistant ondersteunen, maar wel Gemini. De nieuwe AI-assistent is binnenkort niet langer exclusief voor de nieuwste oordopjes, want Google heeft aangekondigd dat Google Assistant ook op oudere Pixel Buds vervangen zal worden door Gemini.

Het nieuws kwam naar buiten via e-mails die verstuurd zijn naar huidige eigenaars van een Pixel Buds, zoals gemeld door 9to5Google. Zolang je Gemini hebt ingesteld als assistent op je Android-telefoon in plaats van Google Assistant, kun je het gebruiken via je oordopjes.

Er is ook een aanpassing aan hoe het “Hey Google” commando werkt. Dit kan nu Gemini starten en het zal niet langer een aparte instelling zijn op je Android-telefoon. In plaats daarvan kun je de handsfree spraaktoegang inschakelen in de Gemini-app.

Ga voor alle details naar de bijgewerkte hulppagina voor Gemini op de Pixel Buds. Deze verandering geldt trouwens voor alle oudere oordopjes: de Pixel Buds, Pixel Buds Pro en Pixel Buds A-serie.

Gemini gaat ervoor

(Image credit: Google)

Google werkt duidelijk erg snel om Google Assistant te vervangen door de meer geavanceerde Gemini in al hun apps en apparaten. Gemini is bijvoorbeeld al de standaardassistent op de nieuwe Google Pixel 9-serie.

Met dat in gedachten is het geen verrassing dat Gemini zijn weg vindt naar oudere Pixel Buds. Het zware werk voor Gemini wordt gedaan op je telefoon, dus het is gewoon een kwestie van de Pixel Buds linken aan de juiste assistent.

We zagen de stap een paar dagen geleden al aankomen toen de functie waarmee Google Assistant inkomende telefoonmeldingen kon voorlezen via oudere Pixel Buds oordopjes werd verwijderd. Je kan dit nu echter aan Gemini vragen, wat dus weer een manier is om gebruikers sneller te laten overstappen.