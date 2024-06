Motorola Razr 50 Ultra heeft misschien betere camera's dan de Samsung Galaxy Z Flip 6

Het is weer zover: het seizoen van de vouwbare smartphones. Niet alleen komt de release van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6 steeds dichterbij (waarschijnlijk worden ze volgende maand onthuld), maar daarvoor krijgen we naar verwachting ook nog de Motorola Razr 50 en de Motorola Razr 50 Ultra (buiten Europa de Razr 2024 en de Razr Plus 2024) . Nou hebben we gehoord dat de Razr 50 Ultra misschien wel eens een aantal voordelen zal hebben ten opzichte van de Galaxy Z Flip 6.

Een gelekte video die door @MysteryLupin werd gedeeld op Twitter (X) (via 9to5Google), toont veel details over de aankomende Motorola Razr 50 Ultra en het lijkt ook op een officieel promotiefilmpje. Dat maakt het iets waarschijnlijker dat de informatie in de video ook echt accuraat is.

Wat wordt er dan precies getoond? Nou, ten eerste wordt er een telefotocamera genoemd en dat is zeldzaam op een klaptelefoon. Er zit bijvoorbeeld ook geen telefotocamera op de Motorola Razr 40 Ultra en de Samsung Galaxy Z Flip 5 en we verwachten ook niet dat deze aanwezig zal zijn op de Samsung Galaxy Z Flip 6 (als we de huidige leaks moeten geloven).

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229June 19, 2024

Hoewel een telefotocamera zeker een mooie toevoeging is, gaat dit waarschijnlijk wel ten koste van een ultrawide-camera. De Razr 50 Ultra in deze video lijkt namelijk nog steeds maar twee camera's achterop te hebben en de andere camera zal hoogstwaarschijnlijk gewoon een hoofdcamera (groothoek) zijn.

Een andere (gedeeltelijke) upgrade die hier werd vermeld, is een IPX8-certificering. Daarmee zou de telefoon tot 1,5 meter diep in water moeten kunnen overleven voor maximaal 30 minuten. Dat is dezelfde waterbestendigheid die ook de Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft en dat is dus een verbeterde bescherming tegen water ten opzichte van de Motorola Razr 40 Ultra met zijn IP52-certificering. Dat model is eigenlijk alleen beschermd tegen spatwater.

Dat model van vorig jaar had echter ook bescherming tegen stof (daar staat de '5' in 'IP52' voor). De 'X' in 'IPX8' betekent echter dat de Motorola Razr 50 Ultra niet gecertificeerd is voor stofbestendigheid. Misschien moest het bedrijf dus een keuze maken tussen een verbeterde waterbestendigheid en stofbestendigheid.

Weer een smartphone met AI

AI wordt (natuurlijk) ook genoemd in de video. Er werd specifiek aangegeven dat de telefoon 'AI-powered' is, maar die tekst verscheen terwijl we een close-up van de camera's zagen, dus het zou kunnen dat het hier vooral om AI-fotobewerkingstools gaat. Denk daarbij aan features voor het verplaatsen en verwijderen van elementen in foto's, zoals we ook al zagen op toestellen zoals de Google Pixel 8 en de Samsung Galaxy S24.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het scherm wordt omschreven als de 'grootste', maar de huidige Razr 40 Ultra is met zijn 6,9-inch vouwbaar display en 3,6-inch coverdisplay al groter dan andere klaptelefoons. Het is dus onduidelijk of het model van dit jaar nog groter zal zijn of hetzelfde formaat zal behouden.

We kregen hier ook een goede eerste blik op het design. Het nieuwe toestel lijkt heel erg op het huidige model, alleen lijkt het erop dat hij misschien een iets dunnere schermrand heeft onder het coverdisplay. De telefoon wordt verder ook in meerdere kleuren getoond, zoals groen, roze en paars.

Dat is eigenlijk alles wat er te zeggen is over de informatie uit de video, maar hiernaast heeft Motorola al bevestigd dat zijn volgende vouwbare smartphones op 25 juni worden onthuld. We hoeven dus niet lang meer te wachten om meer te leren over deze toestellen.