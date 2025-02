Meer details over Samsungs tri-fold gelekt, plus de Huawei Mate XT tri-fold krijgt wereldwijde release

Tijdens het lanceringsevenement van de Samsung Galaxy S25-serie gaf Samsung ons ook al een sneak peek van een aankomende tri-fold smartphone. Het bedrijf deelde verder vrijwel geen details, maar nieuwe leaks kunnen misschien een aantal van onze vragen over dit toestel beantwoorden.

De leaker @PandaFlashPro en de analist @DSCCRoss hebben allebei informatie gedeeld over Samsungs aankomende nieuwe soort foldable (die netjes is samengevat door Notebookcheck) en die informatie suggereert dat de tri-fold in de tweede helft van het jaar zal worden gelanceerd, na de onthulling van de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7.

Die nieuwe versies van bestaande vouwbare modellen zouden ergens rond juli moeten verschijnen (een jaar na de release van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6), dus de tri-fold, die overigens volgens geruchten de Samsung Galaxy G Fold zou kunnen heten, kunnen we ergens in de maanden daarna verwachten.

Diezelfde bronnen hebben ook "bevestigd" dat de aankomende tri-fold smartphone zal beschikken over een display met een helderheid van 2.600 nits en een 25W-oplaadsnelheid. Dat komt overeen met wat je bij Samsungs huidige foldables krijgt. Dit is natuurlijk nog niet officieel door Samsung zelf bevestigd.

De originele tri-fold

De Huawei Mate XT (Image credit: Future)

Terwijl Samsung de lancering van zijn eerste tri-fold toestel aan het voorbereiden is, maakt Huawei nu zijn eerste tri-fold, de Huawei Mate XT, wereldwijd beschikbaar. Dit model werd vorig jaar al in China gelanceerd, maar wordt in de nabije toekomst in meer markten over de hele wereld beschikbaar gemaakt.

Hoewel Huawei de wereldwijde lancering al heeft aangekondigd (via Android Police), heeft het bedrijf verder nog niet veel details gedeeld. Gelukkig hebben we wel al een Europese prijs doorgekregen. Helaas is die prijs wel erg hoog. De Mate XT zal hier namelijk 3.499 euro kosten.

We weten nog niet precies in welke landen in Europa de Mate XT (als eerste) in de verkoop gaat, maar aangezien er dus een europrijs gedeeld is, zal hij hopelijk toch ook in de Benelux of in een aantal van onze buurlanden verschijnen en krijgen meer mensen daardoor de kans om deze nieuwe vormfactor in handen te krijgen.

We hebben verder nog geen geruchten gehoord over andere smartphonefabrikanten die zich willen wagen aan deze nieuwe tri-fold vormfactor. Wel blijven de geruchten over een vouwbare iPhone aanhouden. Naar verwachting zal Apple's eerste foldable echter gewoon gebruikmaken van één scharnier en niet meteen twee scharnieren.