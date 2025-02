Zo groot kunnen de twee schermen van de opvouwbare iPhone worden

De geruchten over de opvouwbare iPhone blijven maar rondgaan, en de nieuwste leaks geven ons een idee van het formaat van de displays, zowel het hoofdscherm als het externe coverscherm.

Deze informatie komt van de bekende leaker Digital Chat Station (via Android Authority), een bron die doorgaans betrouwbaar is. Volgens de nieuwste informatie krijgt de opvouwbare iPhone een intern scherm van 7,74 inch en een extern scherm van 5,49 inch.

Wil je weten hoe dit zich verhoudt tot de concurrentie? Lees dan onze Samsung Galaxy Z Fold 6-review: die opvouwbare smartphone heeft een intern scherm van 7,6 inch en een extern scherm van 6,3 inch, waardoor het coverscherm aanzienlijk groter is dan dat van de iPhone.

En dan is er nog Google: zoals je kunt lezen in onze Google Pixel 9 Pro-review, heeft dat toestel een intern scherm van 8 inch en een extern scherm van 6,3 inch. Als deze lekken kloppen, zullen beide schermen van de opvouwbare iPhone dus kleiner zijn dan die van de concurrentie.

iPhone of iPad

De Google Pixel 9 Pro Fold in boekstijl (Image credit: Future)

Dit suggereert dat Apple inderdaad werkt aan een boekstijl-opvouwbare smartphone, in plaats van een klaptelefoon (bekijk onze Samsung Galaxy Z Flip 6-review voor een voorbeeld). Ondanks de kleinere displays lijkt deze opvouwbare iPhone dus misschien toch meer op een opvouwbare iPad.

Natuurlijk hoeft een kleiner scherm dan dat van de concurrentie geen nadeel te zijn: het betekent dat het toestel compacter is wanneer het is dichtgeklapt en minder ruimte inneemt in een broekzak of tas.

Tot nu toe wijzen de geruchten op 2026 als het jaar waarin Apple deze opvouwbare iPhone officieel zal onthullen en beschikbaar zal maken voor het grote publiek.

Apple zou in november vorig jaar serieus zijn begonnen met de ontwikkeling van deze telefoon. Tot die tijd kunnen we genoeg nieuwe leaks en geruchten verwachten.