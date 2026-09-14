Zo groot zijn de batterijen van de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen

Apple deelt zelf eigenlijk nooit de specifieke batterijcapaciteit van zijn iPhones. Inmiddels zijn de batterijcapaciteiten van de nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max echter wel al bekend dankzij EU-regelgeving. Deze regelgeving vereist dat deze informatie publiekelijk bekend wordt gemaakt en dat is nu dus gebeurd.

De energielabels die de nieuwe iPhones in de EU krijgen, tonen dat de iPhone 18 Pro voorzien is van een 4.056mAh-batterij en de iPhone 18 Pro Max van een 5.391mAh-batterij (via Android Headlines). Dat betekent verhogingen van respectievelijk 1,45% en 11,8% tegenover de Pro-modellen van vorig jaar.

Apple omschrijft de batterij-upgrade voor de iPhone 18 Pro Max als "de grootste verhoging van [de] batterijduur ooit" op een iPhone en stelt dat je 45 uur lang naar video's kan kijken voordat je opnieuw moet opladen. Bij de iPhone 18 Pro is die periode 36 uur.

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Het gaat hier overigens specifiek om de batterijcapaciteiten voor deze iPhones in de EU. Die wijken namelijk af van de capaciteiten in de VS. In de VS krijgen iPhones namelijk geen fysieke simkaartslots meer, waardoor er meer ruimte is voor de batterij. iPhones in de VS zijn hierdoor dus ook alleen nog maar met eSIM te gebruiken.

Modem van Apple of Qualcomm?

This is true, iOS 27 has two identifiers for the device: V64 for iPhone 18 Pro Max with a Qualcomm modem, V64s for iPhone 18 Pro Max with C2 modem. https://t.co/d2WdppoI6cSeptember 11, 2026

Het team van MacRumors heeft ook wat meer onderzoek gedaan naar de specs van de nieuwe iPhones. Een tip op sociale media suggereerde dat alle iPhone 18 Pro- en Pro Max-toestellen gebruikmaken van Apple's eigen C2-modem, behalve opnieuw de modellen in de VS. Dit blijkt te kloppen, want volgens MacRumors krijgen de modellen in de VS een Qualcomm-modem.

Dit verschil zou ontdekt zijn in de code van iOS 27. Tot nu toe is dit nog niet officieel bevestigd (en de eerste pre-orders worden ook pas vanaf vrijdag 18 september geleverd), maar get gaat waarschijnlijk om het Snapdragon X85-modem in de VS. Hier krijgen we echter dus gewoon het C2-modem van Apple.

Er zou hoe dan ook niet echt een merkbaar prestatieverschil moeten zijn tussen deze chips. Apple heeft wel gezegd dat de C2-chip snellere snelheden moet bieden dan de C1X-chip die eerder werd gebruikt. Het is nog niet duidelijk waarom er nog steeds deels Qualcomm-chips gebruikt worden, maar misschien heeft die met contractuele verplichtingen te maken.

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De iPhone 18 Pro-modellen werden vorige week officieel onthuld, samen met de iPhone Duo. Een standaard iPhone 18 mist voor nu dus nog. Die wordt naar verwachting in maart gelanceerd naast de iPhone 18e en de iPhone Air 2.