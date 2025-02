We hebben misschien een naam voor Samsungs aankomende tri-fold smartphone

Samsung heeft vorige maand niet alleen de Galaxy S25-serie onthuld, maar ook nog een nieuwe tri-fold vouwbare smartphone (of 'multi-fold' smartphone) geteased. Nu heeft een nieuw lek misschien de naam voor dit aankomende toestel van Samsung bekendgemaakt.

Volgens de bekende leaker Yeux1122 (via Android Authority) zal de nieuwe foldable van het bedrijf de Samsung G Fold heten. Dat past natuurlijk wel enigszins bij de benamingen die Samsung tot nu toe heeft gebruikt voor zijn foldables, zoals de Galaxy Z Fold 6.

Waar die 'G' precies voor staat is niet duidelijk, maar dat doet er natuurlijk ook niet heel veel toe. Bedrijven voegen wel eens vaker letters aan productnamen toe die eigenlijk nergens op slaan. De letter 'Z', die bij de huidige Fold-modellen wordt gebruikt, zou eigenlijk een logischere keuze zijn voor een vouwbaar apparaat met twee scharnieren en drie panelen (die mogelijk een 'Z' vormen wanneer je het toestel dichtvouwt), maar die letter wordt dus al gebruikt.

Dit alles komt natuurlijk nadat we vorig jaar te maken hadden met de lancering van de Huawei Mate XT. Dat is het eerste toestel op de consumentenmarkt met deze vormfactor en het schijnt dat Huawei ook al aan het werk is aan meer foldables met diezelfde vormfactor. Het lijkt er dus op dat de tri-fold (of multi-fold) een blijvertje is.

Het verhaal tot nu toe

De Huawei Mate XT tri-fold (Image credit: Huawei)

Hoewel Samsung nu dus wel officieel zijn eerste tri-fold smartphone geteased heeft, hebben we verder nog geen details gekregen over de telefoon. We moeten nu dus vooral vertrouwen op leaks en geruchten om meer te weten te komen over een mogelijke releasedatum voor de Samsung G Fold (als dat dus ook echt de naam is).

De meeste geruchten wijzen op een lancering ergens in 2025 en mogelijk gewoon naast de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7. Die toestellen worden waarschijnlijk weer ergens in het midden van het jaar (rond juli/augustus) gelanceerd. We krijgen in 2025 misschien overigens zelfs vier foldables van Samsung.

Dankzij gepubliceerde Samsung-patenten weten we inmiddels het tri-fold toestel misschien ook een vouwbare batterij bevat. Die batterij zou voor een betere batterijduur kunnen zorgen, maar misschien ook voor een iets grotere vormfactor.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er is verder ook nog een schermgrootte van rond de 9-10 inch voorspeld en de tri-fold van Samsung zou wel eens naar binnen kunnen vouwen, in tegenstelling tot de Huawei Mate XT. Er zou in dat geval dus een tweede scherm aan de achterkant nodig zijn om het apparaat te kunnen blijven gebruiken wanneer dichtgevouwen.