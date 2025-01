Samsung Galaxy Z Flip 7 lek geeft nieuwe hint over een van de belangrijkste specs

Met de lancering van de Samsung Galaxy S25 achter de rug, kunnen we onze aandacht richten op de volgende Samsung-telefoons: de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7. Een belangrijk detail over de specificaties van laatstgenoemde is zojuist uitgelekt.

Volgens de bekende tipgever @Jukanlosreve zal Samsung voor de Galaxy Z Flip 7 gebruikmaken van zijn eigen Exynos 2500-processor, een chip die niet wordt gebruikt in de Galaxy S25-toestellen die enkele dagen geleden zijn onthuld.

Dit gerucht is eerder opgedoken, wat extra geloofwaardigheid toevoegt. De tipgever deelt ook de volledige specificaties van de chipset, waaronder een 10-core cluster, en op papier lijkt het een indrukwekkend stukje technologie.

Zoals je kunt lezen in onze review van de Samsung Galaxy Z Flip 6, werd de 2024-versie van de telefoon geleverd met een Snapdragon 8 Gen 3-chipset van Qualcomm. Alle Galaxy S25-modellen draaien echter op de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processors.

Exynos vs de rest

Exynos 2500 specifications for the Z Flip 73.3GHz ARM Cortex-X925 1core2.75GHz ARM Cortex-A725 2core2.36GHz ARM Cortex-A725 5core1.8GHz ARM Cortex-A520 2coreL3 Cache 16MB 9.6Gbps 16bit Quad-Channel LPDDR5X Memory UFS4.x STORAGE 1.3GHz Samsung Xclipse 950 GPU (AMD…January 25, 2025

Samsung gebruikt al lange tijd een mix van eigen Exynos-processors en processors die door externe fabrikanten zijn ontworpen en geproduceerd in zijn smartphones. Voor elke nieuwe Samsung-telefoon is er altijd speculatie over welke CPU's zullen worden gekozen. Tot nu toe hebben alle foldables van Samsung altijd een Snapdragon-chip gehad, dus de overstap naar Exynos zou onverwacht zijn.

Over het algemeen worden Exynos-processors beschouwd als iets minder krachtig dan de alternatieven, al is het verschil meestal niet groot genoeg om de gebruikerservaring significant te beïnvloeden. Ze zijn ook goedkoper voor Samsung om te produceren, wat kan resulteren in goedkopere toestellen.

Het gerucht gaat dat Samsung moeite heeft om de Exynos 2500 in voldoende aantallen te produceren, wat mogelijk verklaart waarom deze niet in de Galaxy S25 is gebruikt. Vorig jaar maakte Samsung wel de bijzondere keuze om alles de Galaxy S24 Ultra wereldwijd uit te rusten met de Snapdragon 8 Gen 3, terwijl de andere twee modellen de Exynos 2400 hadden.

Er zijn nog niet veel lekken en geruchten over de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, maar grotere schermen lijken een mogelijkheid te zijn. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat we een goedkopere Samsung Galaxy Z Flip 7 FE zullen zien.