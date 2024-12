Gelekte codenamen wijzen op komst van Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Fold SE 2

In onze Samsung Galaxy Z Fold 6 review en Samsung Galaxy Z Flip 6 review kan je lezen dat we dit jaar erg onder de indruk waren van Samsungs nieuwste vouwbare smartphones en inmiddels hebben we een beter idee van wat voor foldables we in 2025 van Samsung kunnen verwachten.

Het team bij Android Authority heeft zich verdiept in de bètacode van One UI 7 (Samsungs softwarelaag over Android 15) en een aantal interessante nieuwe modelnummers ontdekt die gerelateerd zijn aan de modelnummers van de huidige modellen.

In deze code zijn de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7 respectievelijk te herkennen aan de codenamen SM-F966 en SM-F751 en daarnaast lijkt het er ook op dat we een opvolger voor de Galaxy Z Fold Special Edition krijgen.

Dat laatste model, met de codenaam SM-F968, zou volgend jaar misschien wel een wereldwijde release kunnen krijgen, in tegenstelling tot zijn voorganger die alleen in Zuid-Korea werd uitgebracht. De huidige Z Fold SE is lichter en dunner dan de Galaxy Z Fold 6, plus biedt betere camera's en grotere displays. We zouden dan ook graag zien dat een volgende Special Edition breder beschikbaar wordt gemaakt.

Alle Samsung-telefoons van 2025

(Image credit: Philip Berne / Future)

Helaas vertellen deze stukjes code ons niet veel over wat voor nieuwe features en specs deze aankomende foldables zullen beschikken. De namen van de toestellen zijn hier technisch gezien niet eens te vinden, ook al kon Android Authority aan de hand van de codenamen dus wel een redelijk goede gok wagen over om welke toestellen het gaat.

We hebben verder ook nog niet echt veel gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7. Deze telefoons lijken in ieder geval onderweg te zijn, maar het is nog niet duidelijk wat voor upgrades we kunnen verwachten.

Voor nu ligt de focus nog op de Samsung Galaxy S25-serie, waarvan we verwachten dat deze ergens in januari wordt onthuld. Dit jaar lijkt het erop dat er naast de gebruikelijke drie modellen ook een nieuwe Galaxy S25 Slim onderweg is.

We krijgen ergens in 2025 misschien zelfs een 'tri-fold' van Samsung. Het idee daarachter is dat het bedrijf meer vouwbare vormfactoren wil produceren en ook direct wil concurreren met de Huawei Mate XT. Het lijkt dus weer een druk jaar te worden voor Samsung-smartphones.