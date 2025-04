De Nintendo Switch 2 heeft DLSS en raytracing, maar we weten nog niet welke games het ondersteunen

Nintendo heeft bevestigd dat de Switch 2 zal beschikken over Nvidia's DLSS ('Deep Learning Super Sampling') en raytracing.

Tijdens een roundtable Q&A in New York na de grote Nintendo Switch 2 Direct van 2 april (via IGN) onthulde Nintendo dat zijn nieuwe console deze technologieën zal gebruiken, maar het bedrijf gaf niet aan om welke versie van DLSS het gaat en welke Switch 2-games er gebruik van zullen maken.

"We maken gebruik van DLSS upscaling-technologie en dat is iets dat we moeten gebruiken wanneer we games ontwikkelen," zei Takuhiro Dohta, senior director van de 'Programming Management Group Entertainment Planning & Development Department' bij Nintendo’s 'Entertainment Planning & Development Division'.

"En wanneer het op hardware aankomt, kan het een output van maximaal 4K leveren aan een tv. Of de softwareontwikkelaar het gaat gebruiken als een native resolutie of het gaat upscalen is iets dat de softwareontwikkelaar kan kiezen. Ik denk dat het veel opties mogelijk maakt voor de ontwikkelaar om uit te kiezen."

Wanneer hij gevraagd werd over de GPU van de Switch 2, bevestigde Dohta dat deze ondersteuning biedt voor raytracing, maar hij gaf niet echt veel details. "Net als bij DLSS, geloof ik dat dit weer een andere optie geeft aan de softwareontwikkelaar en een tool voor hen kan zijn."

Hoewel Nintendo dus geen details over de GPU deelde, heeft Nvidia inmiddels een blogpost geplaatst waarin bevestigd wordt dat de Switch 2 draait op een speciale Nvidia-processor met een Nvidia-GPU. Die GPU is ook voorzien van RT-cores en Tensor-cores om voor "prachtige visuals en AI-gestuurde verbeteringen" te zorgen.

Dankzij de nieuwe technologie kan de Switch 2 een resolutie van 4K met een framerate van 120fps bieden in docked mode. Dat leerden we toen de specs werden onthuld tijdens de Direct.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Nintendo Switch 2 wordt gelanceerd op 5 juni 2025 en is beschikbaar vanaf 469,99 euro. Pre-orders worden beschikbaar gemaakt op 8 april.