Nintendo Switch 2 pre-orders: waar kan je hem al bestellen?

Alles over de Nintendo Switch 2 is op 2 april 2025 bekendgemaakt tijdens de Nintendo Direct livestream. Daar kwamen we te weten wat de belangrijkste specificaties waren, welke games eraan komen, hoeveel de console kost en wanneer hij in de winkelrekken ligt.

Officieel start de verkoop van de Nintendo Switch 2 op 5 juni 2025. Tegen die tijd heb je hopelijk 469,99 euro bij elkaar gespaard want dat is de adviesprijs van de losse console. De bundel met Mario Kart World kost daarnaast 509,99 euro en dat is een prima deal, aangezien de game zelf maar liefst 79,99 euro kost (of zelfs 89,99 euro als je de fysieke cartridge wil).

Het is mogelijk om een pre-order te plaatsen, maar dat is niet zo eenvoudig als je zou denken. We leggen hieronder uit hoe dat hele proces in zijn werk gaat en wat de alternatieven zijn.

Lees hier alles over de specificaties en games voor de Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2: pre-order plaatsen

Nintendo heeft gekozen voor exclusieve pre-orders op uitnodiging die vanaf 8 april 2025 van start gaan, twee maanden voor de officiële verkoop start. Dit wil zeggen dat pre-orders echt alleen beschikbaar zijn bij de Nintendo Store en dat Nintendo zelf beslist wie er al dan niet een bestelling kan plaatsen. Hiervoor ontvang je normaal een mail met meer info.

Om een pre-order te mogen plaatsen en kans te maken op die magische mail, moet je voldoen aan de volgende criteria: twee jaar ononderbroken Nintendo Online-abonnee (berekend op 31 maart 2025), een "bepaalde hoeveelheid" speeltijd aan gekochte/betaalde Nintendo-games besteed, gebruikersinfo met Nintendo delen, specifiek gebruikersinfo delen voor persoonlijke aanbiedingen én aanmelden voor promotionele mails van Nintendo.

Voldoen aan deze voorwaarden is trouwens geen garantie. Vooral de voorwaarde over de "bepaalde hoeveelheid" speeltijd is erg vaag. Er wordt nergens een cijfer genoemd en op dezelfde manier is er bijvoorbeeld geen minimumbedrag dat je uitgegeven moet hebben aan games. We vermoeden natuurlijk dat des te meer speeltijd en des te meer aangekochte games je hebt, des te groter de kans is dat je de uitnodigingsmail voor de pre-orders ontvangt.

Voorlopig is het niet mogelijk om bij retailers een pre-order te plaatsen. Je kan bij sommige winkels wel een herinneringsmail instellen, maar we vrezen dat je dan ook pas op 5 juni een mail krijgt wanneer de verkoop officieel is gestart. Het kán natuurlijk altijd dat er toch iets aan de situatie veranderd, waardoor geselecteerde winkels pre-orders zullen aanbieden, dus het kan op zich geen kwaad om af en toe de productpagina's te bekijken. We hebben daarom hieronder een overzicht gemaakt van de belangrijkste elektronicazaken die reeds productpagina's voor de Nintendo Switch 2 hebben aangemaakt.

Waar is de Nintendo Switch 2 te koop?

Nintendo Switch 2 pre-order plaatsen in Nederland

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij Coolblue (469 euro) Bij Coolblue kan je een e-mail ontvangen wanneer er meer info is over de beschikbaarheid van de Nintendo Switch 2.

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij MediaMarkt (499,99 euro) Bij MediaMarkt kan je een e-mail ontvangen wanneer er meer info is over de beschikbaarheid van de Nintendo Switch 2. Hier wordt vermeld dat een pre-order "binnenkort" mogelijk is.

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij bol Bij bol is er momenteel alleen een infopagina, maar kan je nog geen pre-order plaatsen of herinneringsmail instellen.

Nintendo Switch 2 pre-order plaatsen in België

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij Coolblue (469 euro) Bij Coolblue kan je een e-mail ontvangen wanneer er meer info is over de beschikbaarheid van de Nintendo Switch 2.

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij Mediamarkt (499,99 euro) Bij MediaMarkt kan je een e-mail ontvangen wanneer er meer info is over de beschikbaarheid van de Nintendo Switch 2. Hier wordt vermeld dat een pre-order "binnenkort" mogelijk is.

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij bol Bij bol is er momenteel alleen een infopagina, maar kan je nog geen pre-order plaatsen of herinneringsmail instellen.

Bekijk de Nintendo Switch 2 bij Fnac (469,99 euro) Bij Fnac kan je nu al een pre-order plaatsen voor de Nintendo Switch 2 en dan kan hij vanaf 5 juni geleverd of opgehaald worden.

Herbekijk de Nintendo Direct van 2 april 2025