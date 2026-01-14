6 maanden met de Nintendo Switch 2: is hij zijn geld waard?

In juni van vorig jaar lag de langverwachte Nintendo Switch 2 eindelijk in de winkelrekken. Hoewel er geen grote voorraadproblemen waren zoals bij de PS5, was de console toch enkele keren uitverkocht tijdens de eerste weken. Nintendo heeft daarnaast al meermaals verkoopcijfers gedeeld en de Switch 2 is een groot succes voor het bedrijf.

Een groot succes of niet, 469,99 euro is een flink bedrag en dan heb je een Switch 2 zonder games. De games zijn bovendien niet goedkoop en kosten gemiddeld 70 euro. De vraag die eigenaars van een originele Nintendo Switch zich wellicht stellen, is of ze moeten investeren in de nieuwe console. Mijn Switch 2 werd begin juni netjes geleverd en ik heb er inmiddels al honderden uren op gespeeld. Hier lees je of hij zijn geld waard is.

De console op zich

De originele Nintendo Switch had een speels ontwerp en zag er in bepaalde opzichten ook uit als speelgoed. Het is een kleine console die niet heel stevig aanvoelt. In mijn geval was het scherm al bekrast na een paar maanden, omdat ik hem soms zonder case in mijn rugzak gooide. De Nintendo Switch 2 heeft daarentegen een meer volwassen ontwerp dat grotendeels zwart is en slechts enkele kleine kleuraccenten heeft. Hij past hierdoor beter bij de andere gaming handhelds, zoals de Steam Deck en ASUS ROG Xbox Ally X. Hij voelt ook steviger aan en ligt beter in de hand door het grotere formaat.

Het grotere formaat is trouwens geen probleem voor de algemene draagbaarheid. De originele Switch was kleiner, maar ook weer niet zo klein dat hij in je broekzak paste. De Switch 2 past nog steeds probleemloos in de gemiddelde rugzak met voldoende extra ruimte voor een waterfles, boek... Ik neem de Switch 2 gewoonlijk mee als ik een lange trein- of vliegreis voor de boeg heb en het is nog nooit gebeurd dat ik iets anders uit mijn rugzak moest halen omdat het niet paste.

(Image credit: Future)

De prestaties zijn merkbaar beter dan op de originele Switch, ook als je oude games speelt. Sommige oude games, zoals Pokémon Scarlet/Violet en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, zijn geoptimaliseerd en draaien nu stabiel met 60fps en kortere laadtijden, terwijl ze amper stabiel 30fps haalden op de originele Switch. Ook games die niet geoptimaliseerd zijn, spelen nu vlotter. Animal Crossing moest bijvoorbeeld (ook voor de januari-update) minder lang laden. Games die 120fps halen, zijn nog in de minderheid. Zelfs nieuwe games voor de Switch 2 ondersteunen dit (tot nu toe) meestal niet. Metroid Prime 4: Beyond is na meer dan zes maanden de enige game van Nintendo zelf die 120fps ondersteunt.

De batterijduur van de Switch 2 is daarentegen iets slechter. De uiteindelijke gebruikstijd hangt sterk af van de game die je speelt. Lichte games zonder veel 3D-graphics, zoals Hades II, kan je soms een viertal uur spelen, terwijl dit bij zwaardere games, zoals Pokémon Legends: Z-A, eerder een tweetal uur is. Als je op pad gaat, is een powerbank zeker geen overbodige luxe. De batterij gaat in slaapstand ook merkbaar sneller leeg. De originele Switch kon ik een weekje laten liggen en ging daarna gewoon nog aan, terwijl de Switch 2 na die tijd een lege batterij heeft.

Games gezocht

Nintendo heeft nooit bekendgestaan om de krachtigste consoles en hun verkoop wordt voornamelijk gedreven door de beschikbare games. We zitten momenteel in zekere mate met het PS5-fenomeen: er zijn niet zo heel veel exclusieve games voor de Nintendo Switch 2. De meeste nieuwe games hebben ook nog een versie voor de originele Switch, zoals Pokémon Legends: Z-A en Metroid Prime 4: Beyond. Als je die twee games wil spelen, kan dat gewoon met je oude Switch. Toegegeven, het gaat allemaal ietsje trager en je moet tevreden zijn met maximaal 30fps, maar het werkt.

Mario Kart World, Donkey Kong: Bananza en Kirby Air Riders zijn in feite de enige grote nieuwe titels die exclusief voor de Nintendo Switch 2 zijn. The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom hebben beide een update gekregen, maar dit voegde geen nieuwe inhoud toe. Donkey Kong en Kirby zijn niet de grootste franchises in het aanbod van Nintendo en als je gewoon af en toe met vrienden een potje Mario Kart wil spelen, is Mario Kart 8 op de originele Switch nog steeds prima.

(Image credit: Nintendo)

Bovendien werkt Nintendo met zogenaamde Upgrade Packs. Als je een ondersteunde game hebt gekocht voor de originele Switch en daarna een Switch 2 koopt, kan je die game upgraden naar de Switch 2-versie voor gemiddeld 10 euro. Je hoeft je games dus geen twee keer te kopen en ook dat maakt de overstap naar de Switch 2 niet heel dringend.

Kijken we verder dan het aanbod van Nintendo zelf, dan zien we eigenlijk weinig. De grote primeur was Hades II, de langverwachte opvolger van de originele Hades, die momenteel nog steeds alleen op pc of Switch 2 verkrijgbaar is en niet op Xbox of PS5. Een andere game die de aandacht trok, was Elden Ring, maar er is geen concrete info over wanneer die daadwerkelijk naar de Switch 2 komt. Op de website van Nintendo staat voorlopig "2026" als enige indicatie.

Is de Nintendo Switch 2 zijn geld waard?

De vraag is nu of de Nintendo Switch 2 zijn geld waard is. Als ik kijk naar het huidige aanbod exclusieve games, is het lastig om de console volmondig aan te raden. Er is ook geen voorraadtekort: wie een Switch 2 wil kopen, kan gewoon een bestelling plaatsen en hem de volgende dag aan huis laten leveren.

Dit is in zekere zin tegenstrijdig met mijn eigen keuzes. Ik heb meteen een pre-order geplaatst en had mijn eigen Switch 2 een paar dagen nadat de verkoop van start ging. Zowel Donkey Kong: Bananza als Kirby Air Riders spraken me niet aan en de enige exclusieve Switch 2-games die ik heb gespeeld, zijn Mario Kart World, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en Hades II. Ongeveer 450 euro uitgeven aan een console om na zes maanden drie exclusieve games te hebben gespeeld, is in naar mijn mening geen geweldige investering.

Mijn advies is dus het volgende: wacht tot er exclusieve games verschijnen die je echt graag wil spelen. De kans is groot dat er bundeldeal is waarbij je de Switch 2 en die game met korting kan kopen. Heb je geen originele Switch? In dat geval raad ik wel aan om meteen voor de Switch 2 te gaan, aangezien er steeds minder games zullen zijn die op beide Switches zullen verschijnen.