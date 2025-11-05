Krijgt de Nintendo Switch 2 dit jaar al Black Friday-korting?

In juni van dit jaar startte de verkoop van de Nintendo Switch 2, de langverwachte opvolger van de Nintendo Switch uit 2017. Met een adviesprijs van 469,99 euro voor alleen de console was hij veel duurder dan velen hadden gehoopt en het helpt niet dat de meeste games voor de Nintendo Switch 2 tussen de 60 en 70 euro kosten.

Hoewel de Switch 2 zich niet in hetzelfde schuitje bevindt als de PS5 bij zijn lancering, verkoopt de nieuwe console als zoete broodjes. 2025 lijkt een van de beste jaren te worden in de geschiedenis van Nintendo. Toch is 469,99 euro voor velen net iets te veel geld en natuurlijk zegt niemand nee tegen een mooie korting. Nu Black Friday nadert, hopen geïnteresseerden op de eerste kortingen. Maar gaan die er ook zijn? En als de originele Switch wel korting krijgt, is het dan verstandig om die te kopen? Onze expert deelt hier zijn inzichten.

Vermoedelijk geen kortingen op de Switch 2

We beginnen met het slechte nieuws: de kans op korting op de Nintendo Switch 2 is heel erg klein. De console is simpelweg nog te nieuw om (goede) kortingen te krijgen en Nintendo heeft recent aangekondigd dat er iets meer dan tien miljoen Switch 2-consoles verkocht zijn tussen de lancering in juni en 30 september 2025. Het heeft zelfs zijn verkoopverwachtingen voor de komende maanden verhoogd door het grote succes. Het is dus duidelijk dat Nintendo geen korting moet aanbieden om de Switch 2 aan de man te brengen.

Daarnaast staat Nintendo niet bekend om zijn kortingen, integendeel zelfs. De originele Nintendo Switch, Switch Lite en Switch OLED zagen amper kortingen toen ze al jaren in de winkelrekken lagen. Zelfs met de komst van de Switch 2 zijn de gemiddelde verkoopprijzen van die consoles niet veel verder gezakt. Hetzelfde geldt voor games van Nintendo. Kortingen zijn zeldzaam en als ze er zijn, is dat pas enkele jaren na de lancering en vaak ook exclusief in de Nintendo eShop.

Iets anders dat Nintendo niet kent, is een bundeldeal. Sony biedt vaak bundels aan met een PS5 en een nieuwe game (of twee), waarbij de game dan soms "gratis" is door de korting. Er zijn momenteel twee standaardbundels van de Switch 2, eentje met Mario Kart World en eentje met Pokémon Legends: Z-A. Die kosten beide 509 euro en dan bespaar je zo'n 20 euro. We verwachten ook niet dat er plots een bundel zal zijn waarbij je de game quasi gratis ontvangt.

Krijgt de originele Switch wel korting?

Als we het hebben over de originele Nintendo Switch, zijn dat eigenlijk drie consoles: de Nintendo Switch Lite, de standaard Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED. Ze zijn op verschillende momenten gelanceerd, maar bieden dezelfde prestaties. Alle games voor de Nintendo Switch werken hetzelfde op de drie modellen. Het is alleen niet echt aan te raden om een game als Just Dance (waarbij je de Joy-Cons moet losmaken) te spelen op de Nintendo Switch Lite, aangezien die geen afneembare controllers heeft en niet op de tv aangesloten kan worden.

Image 1 of 3 Nintendo Switch Lite (Image credit: Future) Nintendo Switch (Image credit: Shutterstock) Nintendo Switch OLED (Image credit: Future)

Sommige fabrikanten die een oud product blijven verkopen nadat de opvolger uit is, verlagen de prijs van het origineel. Nintendo heeft daarentegen niets veranderd aan de prijzen van de originele Switch en sinds de lancering van de Switch 2 zijn er amper kortingen geweest. Zelfs bij de Black Friday Deals van vorig jaar zaten geen geweldige deals. Er waren een paar bundels met een Nintendo Online-jaarabonnement of een game, maar geen enkele korting blies ons echt omver.

Momenteel schommelen de prijzen van de Nintendo Switch Lite nog steeds rond de 200 euro, die van de standaard Switch rond de 285 euro en die van de Switch OLED rond de 325 euro. De verwachting is dat er wederom alleen korting zal zijn op bundels, zoals de voorbije jaren. Maar is het wel slim om te investeren in een originele Switch nu de opvolger uit is?

Moet je nog een originele Nintendo Switch kopen?

Omdat de originele Switch bijna acht jaar heeft bestaan zonder opvolger, is er een gigantisch aanbod aan games. Hier zitten toppers bij zoals The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom, meerdere Pokémon-games, Mario Odyssey en nog veel véél meer. Omdat deze games al wat ouder zijn, krijgen ze ook vaker korting, zowel fysiek als in de Nintendo eShop. Vooral games van Nintendo zelf werken probleemloos op de Nintendo Switch (met uitzondering van Pokémon Scarlet & Violet). Daarover moet je je dus geen zorgen maken.

Je kan zeker nog veel plezier uit de Nintendo Switch halen, maar het is wellicht geen geweldig idee om hem nieuw te kopen. Op tweedehandswebsites is er een flink aanbod aan Nintendo Switch-consoles, al dan niet met een paar accessoires en games erbij. Als er geen zichtbare schade aan de console is, zal hij wellicht nog perfect werken. Het enige onderdeel dat de tand des tijds minder goed doorstaat, is de batterij. Die zal je daarom iets frequenter moeten opladen. In refurbished webshops vind je ten slotte ook genoeg originele Switch-consoles in goede staat.