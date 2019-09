Nintendo Switch Lite review

De Nintendo Switch Lite is een prettig, compact apparaat voor degenen die geen fan zijn (of simpelweg nooit gebruikmaken) van de dockmodus van het origineel. Het design is comfortabeler voor handheld-games dan de Switch, en dat zonder in te boeten aan prestaties.

Vanaf het moment dat de Nintendo Switch in de winkels lag, heeft de nieuwe console bijzonder veel geld in het laatje gebracht bij de Japanse fabrikant. Twee jaar later kiest Nintendo ervoor om een compact alternatief op de markt te brengen voor zijn hybride console: de Nintendo Switch Lite.

De Switch Lite is een kleinere, lichtere afstammeling van de Nintendo Switch. Het apparaat stapt officieus in de schoenen die de inmiddels 'oude' Nintendo 3DS achterlaat.

Ben jij iemand die de flexibiliteit van de Switch waardeert en graag wisselt tussen handheld-gaming en op een groot scherm gamen? Dan is de Nintendo Switch Lite niets voor jou. Een tv-modus is immers niet beschikbaar.

Merk je dat je constant gamet in de handheld-modus van de Switch, of vind je juist dat de Switch te grofgebouwd is voor deze modus? Dan is de Nintendo Switch Lite misschien wel het ideale lichtgewicht alternatief voor jou. Maar, net als met elk ander apparaat, zijn er enkele pro's en contra's die je zeker even moet doornemen.

Nintendo Switch Lite: prijs en releasedatum

Wat is het? Een compacte, handheld-only versie van de Nintendo Switch

Een compacte, handheld-only versie van de Nintendo Switch Wanneer ligt hij in de winkels? Vanaf 20 september 2019

Vanaf 20 september 2019 Wat kost het apparaat? 229 euro

Nintendo Switch Lite: design

(Image credit: TechRadar)

Het grootste verschil tussen de Nintendo Switch Lite en de originele Switch is dat eerstgenoemde alleen een handheld is. De Switch Lite is mede daardoor ook veel compacter en lichter gebouwd dan zijn voorganger.

De afmetingen van de Switch Lite bedragen 91,1 x 208 x 13,9 millimeter en het apparaat weegt 275 gram. Vergeleken met de 102 x 239 x 13,9 millimeter en 297 gram van het origineel is de Lite merkbaar compacter. Het scherm is tevens een stukje kleiner; de grootte van het scherm is 5,5 inch, maar behoudt de resolutie van 1280 bij 720 pixels. Dit betekent een relatief scherper display dan het 6,2-inch scherm van de originele Switch.

In tegenstelling tot de originele editie kan het af en toe wel iets lastiger zijn om teksten af te lezen van het display. Het is een klein probleem, maar het kan er af en toe raar uitzien als je dit apparaat in het openbaar enkele centimeters van je ogen houdt.

De Nintendo Switch voelt merkbaar comfortabeler als een handheld apparaat. Het apparaat past in meer zakken en rugzakvakjes, voelt meer gemaakt om op schoot mee te gamen, en is makkelijk on-the-go te gebruiken. Heb je kleine handen? Dan is de Lite een verademing ten opzichte van het origineel. Zo comfortabel als de kleinere 3DS zal hij echter nooit worden.

(Image credit: TechRadar)

De Switch Lite komt met geïntegreerde controllers in plaats van Joy-Cons. Hoewel je tot maar liefst vier verschillende Joy-Cons draadloos kunt koppelen, krijg je geen extra paar mee uit de doos.

Ondanks dat de toetsen vastzitten aan het scherm, biedt de Lite vrijwel hetzelfde aantal knoppen als de originele Switch. Enkel de links-, rechts-, omhoog- en omlaagknoppen zijn vervangen door een D-Pad, of Plus Control Pad, zoals Nintendo het zelf noemt. Dit stukje technologie werkt prima.

De ZL en ZR triggers voelen lekker aan en voeden de gedachte dat het apparaat lekker in de hand ligt. Soms gleden onze vingers echter van de L en R knoppen af, omdat deze iets dunner zijn dan bij het origineel.

Beide modellen ondersteunen draadloze connectiviteit, Bluetooth én het gebruik van microSD-kaarten om de 32GB aan intern opslaggeheugen uit te breiden.

De console komt niet met een dock, HDMI-kabel of kickstand. De Switch Lite is dan ook niet bedoeld om aan te sluiten op een tv. We hebben het getest, maar de Switch Lite werkt gewoon niet met een tv. Op het moment van schrijven zijn er nog geen work-arounds bekend.

De Nintendo Switch Lite verschijnt in de kleuren turquoise, grijs en geel. Een welkome verandering vergeleken met de grijze en neon Switch-modellen waar we het de afgelopen twee jaar mee hebben moeten doen.

Nintendo Switch Lite: prestaties

(Image credit: TechRadar)

De Nintendo Switch Lite beschikt over dezelfde hardware als de Switch, behalve dan dat de Lite een iets betere batterijduur moet hebben van 3 tot 7 uur, ongeveer 30 minuten minder dan de originele Switch en 1 tot 2 uur minder dan de geüpgradede versie van de Switch. Het verschil in batterijduur ligt aan de spellen die je erop speelt.

De Nintendo Switch Lite wordt niet geleverd met een HD Rumble of IR Motion Camera. Het apparaat is (nogmaals) echt enkel en alleen bedoeld voor het spelen van handheld-games. Het ondersteunt dan ook alleen games die deze modus ondersteunen.

Wil je games spelen die geen handheldmodus ondersteunen, dan zal je Joy-Cons moeten aansluiten (draadloos). Via deze omweg kun je alsnog HD Rumble gebruiken.

(Image credit: TechRadar)

De Nintendo Switch Lite zou volgens woordvoerders van Nintendo compatibel zijn met meer apparaten dan enkel de Joy-Cons, maar het is nog niet bekend welke apparaten dit precies zijn.

De volgende spellen zijn ongeschikt om te spelen op de Switch Lite: 1-2 Switch, Super Mario Party, en Nintendo Labo accessoirepakketten. Hoewel games die Rumble vereisen, gespeeld kunnen worden met verbonden Joy-Cons, bleek in de praktijk dat het spelen van multiplayer games op een scherm van 5,5 inch niet heel praktisch is. We raden het dan ook af.

Hoewel de Switch Lite niet zo compleet is als de originele Switch, vinden we er wel nog altijd een versnellingsmeter, gyroscoop en lichtsensor in terug. Breath of the Wild is bijvoorbeeld nog altijd te spelen door de console te tillen bij het gebruik van de boog. Ook past de schermhelderheid zich aan het omgevingslicht aan.

Ook online gamen behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Hoewel co-op iets minder soepel werkt via het kleine scherm, vinden we dat in je eentje online gamen een stuk prettiger aanvoelt met de Lite, aangezien hij lekker in de hand ligt.

Eindoordeel

(Image credit: TechRadar)

De Nintendo Switch Lite is de perfecte console voor iedereen die handheld gaming de voorkeur geeft boven gamen op tv via een console, iets wat wel mogelijk is met de Nintendo Switch.

Het compacte en lichte apparaat voelt overduidelijk een stuk minder lomp aan dan zijn voorganger. De Switch Lite ligt lekker in de hand, precies datgene waar hij ook voor gemaakt is. Ook neemt hij minder ruimte op in je tas of rugzak, waardoor hij makkelijk mee te nemen is. Het apparaat is niet zo comfortabel als de 3DS, maar hou er rekening mee dat de Lite dezelfde prestaties op papier zet als de grotere Switch.

Iedereen die overweegt om een Switch Lite in huis te halen, willen we op het hart drukken dat deze console zich richt op sologebruik. De keuze aan spellen voor de Switch Lite is hierdoor ook iets minder groot dan die van het origineel. De Nintendo Switch Lite is dus echt geen 'kleine versie' van de originele Nintendo Switch.

Ben je op zoek naar een comfortabelere, lichtere en in het algeheel strakker uitziende handheld? Boeit het select aantal Switch spellen dat je niet kunt spelen jou niet? Dan is de Nintendo Switch Lite zeer waarschijnlijk jouw ideale kompaan.

